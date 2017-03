Serie D, 26a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 26a giornata di Serie D, andata in scena durante l'ultimo weekend: modificato il risultato di Fiorenzuola-Delta Rovigo (24a giornata girone D, 0-1 sul campo), il ricorso dei rodigini è stato accolto e cosi la loro vittoria si trasforma in un 3-0 a tavolino. 2.000 di multa (più diffida) per la Madrepietra Daunia (girone H), già nella bufera dopo le roventi polemiche della gara con il Trastevere, "per avere propri sostenitori, nel corso dell'intervallo, rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo del Commissario di Campo, nonché introdotto ed utilizzato nel settore loro riservato materiale pirotecnico (3 fumogeni). Al termine della gara, veniva aperto un cancello che conduce agli spogliatoi, consentendo l'ingresso di un dirigente della società, precedentemente allontanato, e di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società che rivolgeva dapprima espressioni offensive e minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale e, successivamente, colpiva con un violento pugno la porta dello spogliatoio degli Ufficiali di gara causandone l'improvvisa apertura. Successivamente uno steward rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria tentando il contatto fisico con gli stessi senza tuttavia riuscirvi per il pronto intervento dei dirigenti locali". Un turno di stop per l'allenatore dell'Igea Virtus Giuseppe Raffaele, mentre i giocatori fermati per tre giornate sono quattro: Kevin Marconi ("per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata"), Francesco Patierno ("per avere, a gioco fermo, tirato con violenza i capelli di un calciatore avversario spingendolo a terra"), Giuseppe Allocca ("per avere colpito, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, un calciatore avversario con una gomitata allo sterno") e Mohamed Traorè ("per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con una forte manata ad una spalla").



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 2.000 euro Madrepietra Daunia (più diffida); 1.800 euro Nardò (più diffida); 1.500 euro Cavese (più una gara a porte chiuse); 1.200 euro Avezzano (più diffida); 800 euro Picerno, Castrovillari, L'Aquila (più diffida); 600 euro Pomigliano; 500 euro Sancataldese, Città di Ciampino; 400 euro Delta Rovigo; 200 euro San Teodoro, Vultur Rionero.



ALLENATORI

Squalifica: 1 gara - Giuseppe Raffaele (Igea Virtus).



CALCIATORI



Squalifica: 3 gare - Mohamed Traorè (Lentigione), Giuseppe Allocca (Vastese), Francesco Patierno (Nardò), Kevin Marconi (Città di Castello).