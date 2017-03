Serie D, 25a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 25a giornata di Serie D, andata in scena durante l'ultimo weekend: non omologato il match tra Albalonga e Muravera (girone G), mentre per quanto riguarda la gara tra Grosseto e Gavorrano (gruppo E, non disputatasi a causa della mancata apertura dell'impianto di gioco), il Giudice Sportivo ha assegnato agli ospiti la vittoria a tavolino (3-0). Tre turni di stop per l'allenatore dell'OltrepoVoghera Giovanni Fasce: "allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo del medesimo Ufficiale di gara", mentre il tecnico del Sansepolcro Marco Schenardi salterà due partite "per avere, nel corso dell'intervallo, aperto la porta dello spogliatoio arbitrale per protestare ad alta voce nei confronti di un assistente. Reiterava la condotta prima dell'ingresso sul terreno di gioco per l'inizio del secondo tempo".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 2.000 euro Sansepolcro (più una gara a porte chiuse); 700 euro Correggese; 400 euro Ciserano; 300 euro Cavese, Gravina.



ALLENATORI

Squalifica: 3 gare - Giovanni Fasce (OltrepoVoghera). 2 gare – Marco Schenardi (Sansepolcro). 1 gara - Stefano Belardinelli (Jesina), Alessandro Potenza (Madrepietra), Giovanni Maleschi (Ponsacco), Aldo Poggi (Real Forte Querceta).



CALCIATORI



Squalifica:- Alessandro D'Antoni (Cuneo), Federico Dal Compare (Ribelle).