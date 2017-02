Serie D, 24a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 24a giornata di Serie D, andata in scena durante l'ultimo weekend: ci sono ben tre risultati non omologati, ovvero San Teodoro-Albalonga, Ostiamare-Arzachena (gruppo G) e Fiorenzuola-Delta Rovigo (gruppo D). Nell'elenco degli squalificati c'è anche Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese ma soprattutto volto noto di Sport Italia: il giornalista è stato inibito a svolgere ogni attività fino al giorno 8 marzo "per avere, al termine della gara con la Pro Sesto, rivolto espressioni intimidatorie e gravemente irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara". Fermato per due turni l'allenatore del Sestri Levante Andrea Dagnino, mentre tra i calciatori c'è una sanzione pesante per Andrea Malcore del Manfredonia e Vincenzo Guarino del Potenza (tre giornate di stop).



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 1.500 euro Legnano (più diffida); 600 euro Fermana; 300 euro Folgore Caratese; 200 euro Olympia Agnonese.



ALLENATORI

Squalifica: 2 gare – Andrea Dagnino (Sestri Levante). 1 gara - Mauro Zironelli (Mestre), Luigi Fumo (Herculaneum) Gaetano Di Maria (Castrovillari), Andrea Orecchia (Legnago), Domenico Stallone (Monticelli), Guido Pagliuca (Real Forte Querceta).



CALCIATORI



Squalifica:- Giancarlo Malcore (Manfredonia), Vincenzo Guarino (Potenza).