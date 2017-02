Serie D, 22a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 22a giornata di Serie D, andata in scena durante l'ultimo weekend. Terzo 0-3 di fila ed un altro punto di penalità per il Foligno, che dovrà inoltre pagare una multa di 4.000 euro: l'espulsione definitiva dal campionato è sempre più vicina. Due risultati sub judice (Romagna-Alfonsine 1-1 e Gela-Gragnano 1-3), mentre in tema squalifiche Tomaso Tatti (allenatore del San Teodoro) guarderà dalla tribuna le prossime quattro partite perché "allontanato per proteste all'indirizzo dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e, nell'occasione rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara. Durante il proseguo della gara, si posizionava a ridosso degli spogliatoi e continuava a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'Arbitro". Il calciatore del Fiorenzuola Lorenzo Pezzi, infine, salterà cinque gare "per avere, in reazione ad un regolare contrasto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata a pugno chiuso provocandogli fuoruscita di sangue e deviazione del setto nasale. A seguito di tale condotta il calciatore colpito veniva accompagnat o al locale Pronto Soccorso".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 4.000 euro Foligno; 800 euro Dro; 600 euro Bisceglie; 500 euro Rignanese; 400 euro Cavenago Fanfulla; 200 euro Cuneo, Finale, Gravina.



ALLENATORI

Squalifica: 4 gare – Tomaso Tatti (San Teodoro). 2 gare – Christian Amoroso (Ghivizzano). 1 gara – Cristian Cassioli (Anzio), Massimo Silva (Campobasso), Francesco Cozza (Sicula Leonzio), Agostino Iacobelli (Pianese).



CALCIATORI



Squalifica:– Lorenzo Pezzi (Fiorenzuola).– Marco Conte (Herculaneum), Claudio Poesio (Chieri). Paolo Vignali (Ciliverghe Mazzano), Antony Viscardi (Fezzanese), Luigi Calemme (Sarnese), Rodolfo De Vivo (San Severo), Alessio Romeo (Virtus Bolzano).