Serie D, 21a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 21a giornata di Serie D, andata in scena durante l'ultimo weekend. Secondo 0-3 di fila ed un punto di penalità per il Foligno (a causa della rinuncia contro il Rieti), che dovrà inoltre pagare una multa di 2.000 euro: che stia per ripetersi anche nel girone G quel che è accaduto al Due Torri nel girone I? Ben 2.800 euro di multa per la Sarnese, “per assembramento ostile al termine della gara di circa 30 propri sostenitori che, posizionatisi fuori dal cancello dell'impianto, mentre la Terna Arbitrale usciva con la propria autovettura, gli rivolgevano espressioni gravemente offensive e minacciose. Nonostante la presenza delle Forze dell'Ordine, gli stessi sostenitori colpivano con un violento pugno il finestrino, con un calcio la portiera e con tre sputi il lunotto della vettura sulla quale viaggiava la Terna Arbitrale che veniva scortata dalle Forze dell'Ordine fino all'uscita del casello autostradale”. Sei giornate di squalifica per il tecnico del Monticelli Mauro Iachini, “per avere, al termine della gara, rivolto reiterate espressioni offensive all'indirizzo di un assistente. Nella circostanza poneva una mano sulla spalla dell'Arbitro per allontanarlo”, mentre il calciatore del Lanusei Mattia Floris salterà cinque partite: “espulso per avere rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta pronunciando altresì espressione intimidatoria all'indirizzo del medesimo. Al termine della gara, attendeva l'Arbitro davanti allo spogliatoio e gli rivolgeva espressione provocatoria in segno di sfida”. Quattro turni di stop, infine, per Pasquale Di Lullo (San Nicolò) “per avere, a gioco fermo, addentato con un morso al ginocchio un calciatore avversario”.

Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:

SOCIETA’

Ammenda: 2.800 euro Sarnese; 2.000 euro Foligno; 1.000 euro Olympia Agnonese, Roccella; 500 euro Cavese; 400 euro Vastese; 300 euro Monza, Pro Patria; 200 euro Cavenago Fanfulla, Finale, Ponsacco.

ALLENATORI

Squalifica: 6 gare – Mauro Iachini (Monticelli). 2 gare – Ezio Rossi (Casale), Alberto Bertolini (Lecco). 1 gara – Rosario Campana, Luigi Fumo (Herculaneum), Maurizio Raggi (Cynthia), Pino Murgia (Jolly Montemurlo), Michele Mimmo (Madrepietra Daunia), Michele Antonelli (Vigontina).

CALCIATORI

Squalifica: 5 gare – Mattia Floris (Lanusei). 4 gare – Pasquale Di Lullo (San Nicolò). 3 gare – Michele Ciano (Herculaneum), Francesco Vitelli (Campobasso), Nicola Rigo (Cordenons), Andrea Baudi (Fezzanese), Nicolò Mulatero (Pinerolo), Andrea Prosperi (Real Forte Querceta), Nicodemo Spagnolo (Roccella).