Serie D, 20a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 20a giornata di Serie D, andata in scena durante l'ultimo weekend. Ora la notizia è ufficiale, il Due Torri (girone I) è ufficialmente escluso dal campionato: le gravi difficoltà economiche (e la quarta rinuncia consecutiva) hanno portato a questa drastica decisione (più lo 0-3 a tavolino e 8.000 euro di multa). 0-3 a tavolino anche per il Foligno (ko contro l'Avezzano), mentre al Cavenago Fanfulla costano molto care le forti proteste al termine del match contro la Pergolettese: pioggia di squalifiche tra dirigenti e giocatori. Cinque turni di stop, inoltre, per Gaetano Dolenti (Sancataldese): "a seguito di un provvedimento disciplinare di ammonizione, mentre il Direttore di gara era rivolto di spalle, gli rivolgeva gesti gravemente irridenti suscitando l'ilarità del pubblico presente. Espulso, nell'uscire dal terreno di gioco, correva verso l'assistente che aveva segnalato la condotta, e gli rivolgeva espressioni offensive. Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi e ad alta voce, reiterava frase offensiva e minacciosa".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 8.000 euro Due Torri; 2.000 euro Sangiovannese, Cavenago Fanfulla (più diffida); 1.500 euro Poggibonsi; 1.400 euro Agropoli (più diffida); 800 euro Cuneo; 300 euro Gelbison; 200 euro Casale.



ALLENATORI

Squalifica: 3 gare – Marco Brachi (Scandicci). 2 gare - Alexandro Dossena (Cavenago Fanfulla), Alessandro Tosi (Dro), Vinicio Bisoli (Carenipievigina), Besart Kurti, Andrea Mosconi (Poggibonsi), Pietro Zangari (Sersale), Sandro Raso (Roccella), Riccardo Zampagna (Trestina). 1 gara - Fabrizio Daidola (Bra), Fabio Ferraresi (Castelfidardo), Massimiliano Corrado (Recanatese), Francesco Cozza (Sicula Leonzio), Stefano De Agostini (Tamai).



CALCIATORI



Squalifica:- Gaetano Dolenti (Sancataldese).- Luca Artaria, Filippo Guerini (Cavenago Fanfulla).– Danilo Piroli (Ostia Mare), Mattia Proietti (Poggibonsi), Michele Ferri (Varese).