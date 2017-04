Serie D: risultati in diretta

Serie D 2016/2017: un campionato lungo, intenso e ricco di colpi di scena. Ecco l'elenco completo di tutti i verdetti (in aggiornamento):



PROMOSSE IN LEGA PRO: Fermana, Sicula Leonzio



AI PLAYOFF:



AI PLAYOUT:



RETROCESSE IN ECCELLENZA: Sersale, Foligno, Due Torri, Grosseto, Civitanovese, Vigontina





Segnalaci eventuali errori o imprecisioni su WhatsApp al 340.4913482, oppure via mail a redazione@datasport.it