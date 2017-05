Serie D 2016-17, semifinali poule scudetto: risultati, marcatori e cronaca

31 maggio - semifinali



Sicula Leonzio-Monza 0-1 (Stadio Comunale - Monte San Giusto)

Un gol di Perini ad inizio ripresa regala la finale di Poule Scudetto al Monza e, al contrario, interrompe i sogni di gloria della Sicula Leonzio. La squadra di Zaffaroni domina il primo tempo, colpisce un palo ed una traversa ma non riesce a sbloccare l'incontro. Al 52' arriva il gol-vittoria di Perini sugli sviluppi di un corner calciato da D'Errico che spezza l'equilibrio. La Sicula Leonzio prova a recuperare ma è il Monza a rendersi più pericoloso nel finale, legittimando di fatto la vittoria. I biancorossi sfideranno in finale il Ravenna.



Bisceglie-Ravenna 2-2 (8-9 dcr) (Stadio Bruno Recchioni - Fermo)

Il Ravenna è la seconda finalista della Poule Scudetto di Serie D. La società romagnola supera in semifinale il Bisceglie al termine di una partita dagli infiniti colpi di scena: Lattanzio porta avanti i nerazzurri al 23' sull'assist al bacio di Montinaro ma Broso in avvio di ripresa firma la parità per il Ravenna. Raucci al 73' regala il vantaggio al Bisceglie ma Forte, al terzo minuto di recupero, risolve una mischia in area biscegliese e porta la sfida ai rigori. Il tredicesimo tiro dal dischetto è fatale per la squadra di Ragno perché Risolo si lascia ipnotizzare da Venturi. È poi lo stesso numero 1 del Ravenna a siglare il rigore decisivo che regala la finalissima ai romagnoli contro il Monza, prevista per venerdì pomeriggio alle 17 allo stadio Recchioni di Fermo.



2 giugno - finale (Stadio Bruno Recchioni)





ore 17: Monza-Ravenna