Serie D 2016-17, poule scudetto: risultati, marcatori e cronaca

Monza, Ravenna, Bisceglie e Sicula Leonzio: queste le semifinaliste della Poule Scudetto di Serie D, torneo che mette in palio il titolo di Campione d'Italia Dilettanti (fissato per giovedì 25 il sorteggio). I brianzoli chiudono il girone A a punteggio pieno (6 punti), davanti a Mestre e Cuneo: stessa cosa per i giallorossi (primi nel girone B con 4 punti, davanti a Fermana e Gavorrano) mentre Bisceglie e Sicula Leonzio concludono appaiate a 4 nel gruppo C (davanti all'Arzachena) e passano entrambe il turno (Bisceglie virtualmente primo per aver segnato più reti in trasferta).



Di seguito il riepilogo delle tre giornate



Prima giornata



13 maggio: Fermana-Ravenna 0-1

Se la aggiudica il Ravenna la prima sfida della poule scudetto battendo 1-0 in trasferta la Fermana. Partita non esaltante, con pochi spunti e gioco spesso interrotto per i continui falli a metà campo. E’ evidente che nessuna delle due big vuole sfigurare e alla fine a risentirne è lo spettacolo. Dopo un primo tempo davvero anonimo la ripresa si accende leggermente, ma solo sul piano dei ritmi perché le azioni offensive restano pochissime. Decide il match la rete di Broso all’82’ che regala dunque i primi tre punti al già promosso Ravenna, ora più che mai lanciato anche in ottica scudetto.



14 maggio: Mestre-Cuneo 2-1

Comincia come meglio non potrebbe la Poule Scudetto del Mestre, padrone in campo e vincente per 2-1 al termine della sfida contro uno spento Cuneo. Papa, autore del gol che è valso la promozione ai piemontesi, segna ancora e regala l'immeritato vantaggio agli ospiti, subito pareggiato, però, dallo scatenato Sottovia. Nel finale entra Bussi e decide la sfida in favore degli Orange, che conquistano così i tre punti.



14 maggio: Arzachena-Bisceglie 0-2

Il Bisceglie sconfigge l'Arzachena per 2-0 al Pirina e fa un passo avanti alla conquista dello scudetto. Nel primo tempo le due squadre sembrano non volersi sbilanciare e creano poche situazioni pericolose. Accade tutto nella ripresa: al 49' Montaldi segna il primo gol dopo una splendida azione personale. Al 62' Petta raddoppia per i neroazzurri stellati con un colpo di testa che non lascia scampo a Ruzittu. Risultato finale 0-2 per i ragazzi di mister Ragno.





Seconda giornata



20 maggio: Cuneo-Monza 0-2

Nel secondo match valido per il Girone 1 della Poule Scudetto, il Monza vince 2-0 contro il Cuneo ed elimina i piemontesi dalla corsa verso le semifinali. Gli uomini di Zaffaroni premono sin dall'inizio, sbloccano il match all'11' con un colpo di testa di Barzotti e raddoppiano poco dopo la mezz'ora con Palazzo. Nella ripresa, il Cuneo prova a riaprire il match ma Battaiola e la difesa del Monza reggono l'urto fino alla fine. Il Monza vince 2-0 e aggancia il Mestre (prossimo avversario dei brianzoli) in testa al girone con 3 punti. Finisce, invece, la corsa del Cuneo, mestamente ultimo con 0 punti in due partite.



21 maggio: Gavorrano Fermana 2-3

Partita scoppiettante tra Gavorrano e Fermana, valida per il secondo gruppetto di questa Poule Scudetto. La doppietta di D'Angelo e il gol di Cremona regalano un fantastico tris agli ospiti, mentre il Gavorrano esce sconfitto nonostante le reti di Marianeschi e Brega.



21 maggio: Sicula Leonzio-Arzachena 2-0

Una Sicula Leonzio sublime piega la resistenza dell'Arzachena e pone il primo timbro sulla poule scudetto. I siciliani superano 2-0 gli ospiti in virtù dei gol messi a segno da Savanarola (al 14') e Sibilli (al 55'): ennesima giornata storta per i sardi, che dopo aver perso contro il Bisceglie rimediano il secondo ko di fila con il medesimo punteggio. Le loro speranze di titolo evaporano definitivamente.





Terza giornata



24 maggio: Monza-Mestre 3-1

Il Monza vince 3-1 contro il Mestre e strappa il pass per la semifinale. I brianzoli vanno sotto al 33' con Sottovia ma pareggiano due minuti dopo con Barzotti. Lo stesso attaccante italo-dominicano raddoppia al 59'. Nei minuti di recupero la terza rete di Ferrario che chiude i conti. Menzione a parte per Battaiola, vero MVP della partita: il portiere del Monza para due rigori a Beccaro e permette alla sua squadra di approdare al turno successivo, sbarrando invece la strada ai sogni di gloria del Mestre.



24 maggio: Ravenna-Gavorrano 1-1

Il gol di Broso ad otto minuti dalla fine cancella le paure e permette al Ravenna di staccare il biglietto per le semifinali di Poule Scudetto. Il Gavorrano parte subito forte e alla mezz'ora sblocca il match a suo favore con la rete di Rubechini. Il Ravenna preme ma non trova varchi, nonostante l'espulsione di Marianeschi che riduce in dieci gli ospiti nell'ultima mezz'ora. All'82' arriva però la rete di Broso che regala il punto necessario al Ravenna per il passaggio del turno: la formazione di Antonioli chiude infatti a 4 punti, uno in più della Fermana.



24 maggio: Bisceglie-Sicula Leonzio 1-1

Il pareggio del Ventura tra Bisceglie e Sicula Leonzio garantisce il passaggio del turno alle due formazioni che si contenderanno lo Scudetto insieme a Monza e Ravenna. Parte meglio la formazione di Cozza che sblocca l'incontro al 20' con Savanarola, il quale è bravo a sfruttare l'assist di Sibilli per battere Testa per l'1-0 Sicula. In avvio di ripresa arriva il pareggio del Bisceglie con il colpo di testa vincente di Partipilo. Il risultato non si schioda più ed il triplice fischio finale dell'arbitro fa scattare la gioia combinata di Bisceglie e Sicula Leonzio.



Semifinali e finale (31 maggio, 1 giugno e 2 giugno) si disputeranno allo stadio Bruno Recchioni di Fermo.