Serie D 2016-17, playout: risultati, marcatori e cronaca

girone A



Varesina-Verbania 2-1

La Varesina ce l'ha fatta, è salva! Il gol di Spadafora a metà del secondo tempo illude il Verbania. Un quarto d'ora più tardi Albizzati trova il pareggio che vale i tempi supplementari. Ai padroni di casa basterebbe mantenere l'1-1 al termine dei 120 minuti, ma Anzano decide di chiudere i conti e regala la permanenza nella categoria. Verbania retrocesso in Eccellenza dopo un tragico finale di stagione.



Bustese-Legnano 3-0

Che meravigliosa Bustese quella del derby odierno! Un tris senza pietà inflitto al Legnano, fermatosi sul più bello in un magico finale di stagione e costretto alla retrocessione in Eccellenza. Nodari e Pllumbaj indirizzano la sfida nel finale del primo tempo, poi Mavilla cala il tris nel recupero e i granata riescono nell'impresa della salvezza, un miraggio fino a qualche mese fa.



girone B



Olginatese-Lecco 2-3

Un gol di Caraffa al 93' regala la permanenza in Serie D al Lecco e condanna all'Eccellenza l'Olginatese. I bianconeri passano in vantaggio al 6' con Brognoli su punizione ma Cannataro su rigore pareggia al 22'. Ronchi ribalta la situazione a favore degli ospiti ma Mara pareggia subito due minuti dopo. La partita sembra diretta verso i supplementari ma Caraffa, al terzo minuto di recupero, supera Celeste e fa esplodere di gioia lo spicchio di tifosi blucelesti.



Scanzorosciate-Levico Terme 1-1 dts

Lo Scanzorosciate pareggia 1-1 in casa contro il Levico Terme nello spareggio playout del Girone B e strappa il pass per la prossima stagione di Serie D. I bergamaschi sbloccano il punteggio al 70' con Pellegris ma il Levico pareggia con Bazzanella, alimentando il sogno che però svanisce nei trenta minuti dei supplementari, in cui la formazione di Mezzanotti non riesce a trovare il gol vittoria. Finisce 1-1 dopo 120', lo Scanzorosciate 'vince' per miglior posizionamento in campionato mentre per il Levico si aprono le porte dell'Eccellenza.



girone C



Calvi Noale-Vigasio 0-0 dts

Lo 0-0 del Principale tra Calvi Noale e Vigasio certifica la salvezza della formazione di Soncin e condanna gli uomini di Cogliandro all'Eccellenza. I novanta minuti regolamentari non bastano per decretare il vincitore e neppure i due mini-tempi da quindici, nonostante l'assalto finale del Vigasio. Al 120' è 0-0, la Calvi Noale resta in Serie D per la migliore posizione al termine del campionato.



Tamai-Cordenons 1-0

Il gol di Paladin al 91' permette al Tamai di strappare la salvezza e condanna al contrario il Cordenons, costretto a retrocedere in Eccellenza. Il match è molto equilibrato con occasioni da ambo le parti: Buiatti è protagonista di un paio di interventi che salvano il Tamai così come Rigo. Il portiere del Cordenons, tuttavia, non può fare nulla sul tiro di Paladin nel recupero che certifica la permanenza in Serie D delle furie rosse.



girone D



Adriese-Ribelle 3-1

L'Adriese cala il tris contro la Ribelle e conquista la salvezza. I padroni di casa chiudono la prima ripresa sul risultato d 2-0, grazie ai centri di Marangon e Cesca. Intorno alla mezz'ora della ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Bernacci, ma allo scadere ci pensa di nuovo Marangon a chiudere definitivamente il discorso.



Colligiana-Sangiovannese 2-1

La Colligiana batte 2-1 la Sangiovannese e conserva di diritto la categoria, condannando gli ospiti alla retrocessione in Eccellenza. La formazione toscana prima passa in vantaggio all'11' con Tognarelli, poi raddoppia nel finale di ripresa con Cristiano. Il gol della bandiera aretina porta la firma di Bucaletti, a bersaglio all'82'.



girone E



Jolly Montemurlo-Ghivizzano 0-2 dts

Il Ghivizzano dovrà iniziare a chiamarlo San Zuppardo! L'attaccante ospite regala un sogno agli ospiti nei tempi supplementari con la sua letale doppietta e consente ai toscani di mantenere la categoria ai danni del Jolly Montemurlo, retrocesso invece in Eccellenza. Il Nelli torna a casa distrutto dopo i tragici tempi supplementari.



Fezzanese-Viareggio 1-2

Che rimonta del Viareggio! Aliboni e Marinai siglano un clamoroso uno-due nel secondo tempo dopo il vantaggio, al quarto d'ora della prima frazione, della Fezzanese con Cito. I bianconeri salvano così la propria stagione e restano in Serie D, mentre ai beniamini del Luperi non resta che piangere e ripartire dall'Eccellenza l'anno prossimo.



girone F



Alfonsine-Castelfidardo 0-1

L'Alfonsine cade in casa nella finale playout per mano di un Castelfidardo cinico e spietato, a cui basta il gol messo a segno al 62' da Montagnoli per raggiungere la salvezza. I padroni di casa, nonostante i favori del pronostico e due risultati su tre a disposizione, salutano dunque la D e scendono in Eccellenza.



girone G



San Teodoro-Muravera 2-2 dts

Partita palpitante tra San Teodoro e Muravera, terminata sul 2-2 dopo i tempi supplementari. Si salvano, dunque, i padroni di casa, grazie alle reti di Giannetti, che riprende il vantaggio ospite con Sogus nei minuti di recupero, e soprattutto di Prandelli, che al minuto 111 fa esplodere il Comunale e regala un altro anno in Serie D ai galluresi. Muravera retrocesso in Eccellenza per la peggior posizione in classifica.



girone H



Vultur Rionero-Madrepietra Daunia 0-1

La Madrepietra Daunia si aggiudica la finale playout del girone H, condannando la Vultur Rionero di Roberto Sosa alla retrocessione in Eccellenza. Al Corona decide la rete al 74' di De Luca: gioia incredibile per i pugliesi, al termine di una stagione a dir poco tribolata.



girone I



Roccella-Sarnese 0-1



Labatte 1-0 ilal Ninetto Muscolo e conquista una meritata salvezza. Decide il match la rete diall'84': match molto nervoso, entrambe le squadre terminano il confronto in