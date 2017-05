Serie D 2016-17, playoff primo turno: risultati, marcatori e cronaca

Primo turno playoff



GIRONE A



Varese-Caronnese 1-0

E' una rovesciata meravigliosa di Viscomi a decretare la prima vittoria stagionale del Varese sulla Caronnese, nel giorno più importante. I biancorossi sprecano numerose occasioni nel finali, dopo che gli ospiti sono rimasti in dieci per l'espulsione di Galli. Il punteggio resta sull'1-0 al triplice fischio e ora per gli uomini di Bettinelli c'è il Gozzano nella finale playoff di questo girone A.



Borgosesia-Gozzano 1-2

Se lo aggiudica il Gozzano il match valido per i playoff contro il Borgosesia. Gli ospiti si impongono per 2-1 e passano dunque il turno, trovando la terza vittoria consecutiva stagionale. Dopo un buon avvio passa in vantaggio il Borgosesia al 39’ grazie alla rete di Loria. Il gol sveglia gli ospiti che minuto dopo minuto guadagnano sempre più campo fino a trovare il dominio nella ripresa dove però sono necessari due calci piazzati per trovare il gol: prima Emliano segna di testa su corner al 50’ e poi lo stesso Emiliano sigla il gol che vale il passaggio del turno al 77’ con una bellissima punizione che passa sotto la barriera. Borgosesia dunque eliminato mentre il Gozzano approda al turno successivo.



GIRONE B



Ciliverghe Mazzano-Pro Patria 2-1

Il Ciliverghe supera 2-1 la Pro Patria e strappa il pass per il turno finale dei playoff. I bresciani faticano in avvio ma trovano il gol al 24' con Galuppini che sposta l'inerzia del match. Disabato in avvio di ripresa pareggia i conti ma Chinelli, al 67', approfitta di un errore della difesa bustocca e trova il 2-1. Il Ciliverghe regge nel finale e ora affronterà la Virtus Bergamo nella finale playoff del Girone B.



Pergolettese-Virtus Bergamo 1-2

La Virtus Bergamo espugna il Voltini ed elimina dalla corsa playoff la Pergolettese. I cremaschi passano già al 5' con Manzoni ma Porcino ristabilisce immediatamente la parità al 10'. Il match vive sul binario dell'equilibrio che però viene spezzato da Magrin a fine prima frazione. Nella ripresa la Pergolettese alza il baricentro esponendosi alle ripartenze ospiti ma il risultato non cambia. La Virtus vince 2-1 e ora sfiderà il Ciliverghe in trasferta.



GIRONE C



Triestina-Abano 1-1

Dopo 120' di battaglia, la Triestina riesce a spuntarla contro l'Abano e ad approdare alla finale dei playoff. Gli alabardati passano in vantaggio al 60' con Corteggiano ma subiscono il pari all'85' da Pagan direttamente da calcio di punizione. Nel primo tempo supplementare Consol causa ma para un rigore a Fracaro, tenendo in vita i suoi. Nel secondo supplementare non succede più nulla, la Triestina fa 1-1 e vola al turno finale dove incontrerà la Virtus Vecomp Verona.



Campodarsego-Virtus Vecomp Verona 0-2

Sorpresa al Gabbiano dove la Virtus Vecomp Verona riesce a spuntarla nei tempi supplementari contro il Campodarsego. Dopo 90' molto combattuti e finiti sullo 0-0, il match si sblocca al 111' con Mensah che supera Brino e porta in vantaggio i rossoblu. In un finale a nervi tesissimi (un'espulsione per parte), arriva anche il gol di N'Ze che chiude i conti e porta in finale la Virtus Vecomp, ora attesa dalla sfida alla Triestina.



GIRONE D



Imolese-Correggese 3-3

Assurdo quanto succede al Galli in una partita meravigliosa. Davoli porta in vantaggio la Correggese nel primo tempo, poi una doppietta di Ambrosini ribalta tutto a metà della ripresa, con la seconda rete su calcio di rigore. Il tris di Bertoli arriva subito dopo e il match sembra dover correre veloce fino al termine per l'Imolese. Prima il portiere Mastropietro e poi Bertoli, però, provocano due calci di rigore per gli ospiti, che Pasi trasforma per il 3-3 alla fine dei regolarmentari. Nei supplementari la partita è nervosa, la Correggese ci prova fino all'ultimo minuto, ma è l'Imolese a volare in finale contro il Delta Rovigo in virtù dei 7 punti in più raccolti nella classifica di fine stagione.



Delta Rovigo-Lentigione 1-1

Servono 120 minuti al Delta Rovigo per conquistare la finale playoff in questo girone D. Dopo l'1-1 finale, risultano decisivi i tre punti di vantaggio in classifica (60 contro 57) per i padroni di casa, che trovano il vantaggio su rigore con Sentinelli, prima che il Lentigione pareggi a un soffio dalla fine del primo tempo grazie al penalty di Marijanovic. Dopo i tempi regolarmentari serve la mezz'ora aggiuntiva, ma, tra due squadre stanche e senza idee, il punteggio non si sblocca.



GIRONE E



Massese-Finale 2-1

A Massa va in scena la vittoriosa rimonta dei padroni di casa, che nel secondo tempo ribaltano il risultato condannando il Finale all'uscita di scena. A partire forte però sono gli ospiti che spaventano Barsottini con due conclusioni ravvicinate e al 30' passano in vantaggio con il tiro dalla distanza di Roda che coglie impreparato il portiere bianconero. Le azioni del Finale però scemano di pericolosità e nel secondo parziale la Massese esce fuori. Al 57' Zagaglioni sfrutta un cross di Pagano per siglare l'1-1 e poco più tardi arriva anche il 2-1 definitivo firmato proprio da Pagano. Nel finale saltano i nervi a Sgambato che finisce anzi tempo sotto la doccia.



Savona-Lavagnese 1-0

Il Savona batte la Lavagnese e accede alla finale di playoff del girone E dove affronterà la Massese. Sblocca il risultato Ferrando al 32' con un bel tiro che batte Bellusi. Nella ripresa la Lavagnese prova più volte ad rientrare in partire ma il portiere biancoazzurro si rende protagonista di una serie di ottime parate. Al 78' Salomone spreca una grande occasione e il risultato rimane invariato.



GIRONE F



Matelica-Olympia Agnonese 1-3

Altro upset nel girone F. Dopo la vittoria esterna della Vis Pesaro, arriva anche quella dell'Olympia Agnonese che fa un sol boccone il Matelica. I padroni di casa, certamente favoriti dopo il termine del campionato, subiscono la forte partenza degli ospiti che culmina al 26' nel gol di Ricamato che sblocca il match in favore dei molisani. Dopo l'1-0 però non si ferma la spinta ospite che prima di rientrare negli spogliatoi trova il raddoppio con Ragatzu. Nei secondi quarantacinque minuti il Matelica cambia molto, ma il canovaccio resta quello e al 49' Guida chiude la partita siglando lo 0-3. A nulla serve, se non per le statistiche, il gol di Ibojo al 65'.



San Nicolò Teramo-Vis Pesaro 0-1

In una partita equilibrata il fattore campo viene sovvertito e la Vis Pesaro strappa il pass per la finale playoff, che dovrà giocare contro l'Olympia Agnonese. Il San Nicolò Teramo prova a spingere sfruttando il pubblico amico, ma il fortino pesarese non dà segni di cedimento. Nel secondo tempo c'è da segnalare l'infortunio occorso a Stefanelli, colpito al viso ed uscito in una maschera di sangue. Al 69' i teramani trovano la via del gol con Stivaletta, ma l'arbitro annulla tutto per un fallo di Moretti su Gennari. Passano tre minuti e arriva la beffa per i padroni di casa: Costantino raccoglie palla in area, si gira e beffa Ciotti con un tiro ben indirizzato. Sul finire di partita dilaga il nervosismo tra le fila dei padroni di casa che rischiano di terminare l'incontro in inferiorità numerica.



GIRONE G



Monterosi-L'Aquila 2-3

Grande vittoria esterna dell'Aquila, che si impone per 2-3 al Martoni di Monterosi. Dopo un avvio in sordina degli ospiti che subiscono il gol di Fanasca, tra gli abruzzesi si sveglia Minincleri che veste i panni di eroe di giornata. La prima perla su punizione la sigla al 37', seguita dal secondo calcio di fermo al 45' che ribalta la situazione. Al rientro in campo D'Antoni manda dentro il suo uomo d'esperienza, Matuzalem, che lo ripaga immediatamente con la rete del momentaneo 2-2. Gli abruzzesi però non mollano il colpo e al 73' Minincleri segna la sua personale tripletta chiudendo, di fatto, la contesa.



Rieti-Ostiamare 3-1

Grazie ad un secondo tempo eccezionale il Rieti vola in finale playoff, dove affronterà L'Aquila. L'Ostiamare spaventa i reatini con un avvio sprint condito dal gol di Roberti in sforbiciata che vale il momentaneo 0-1 con cui si conclude la prima frazione di gioco. Al rientro in campo però il Rieti è un'altra squadra. Al 50' Scotto trova il gol del pareggio e subito dopo arriva il raddoppio siglato da Marcheggiani. Il bomber amaranto-celeste poi non si ferma più e al 74' sigla il 3-1 con la sua doppietta personale. Nel finale si scaldano gli animi e l'Ostiamare termina il match in dieci uomini grazie all'espulsione di Vano per somma di ammonizioni.



GIRONE H



Trastevere-Nardò 3-1

Il Trastevere realizza la rimonta perfetta e vola alla finale di playoff contro la Nocerina. Il match si sblocca in avvio grazie a un gol di Patierno che porta il Nardò in vantaggio. Il Trastevere reagisce ma il primo tempo termina con il vantaggio degli ospiti. Nella ripresa c'è parecchio nervosismo in campo e sugli spalti: due espulsioni nelle file del Nardò costringono i ragazzi di Foglia Manzillo a giocare in nove contro undici. Nei minuti di recupero Paolacci segna il clamoroso gol del pareggio e la partita va ai supplementari dove il Nardò crolla. Al 96' Mastromattei segna il gol del 2-1 e nei minuti finali Lo Russo segna il definitivo 3-1 che permette al Trastevere di accedere alla finale.



Nocerina-Gravina 4-1

La Nocerina asfalta il Gravina e approda alla finale dei playoff del girone H contro il Trastevere. Partita subito nel vivo al Pasquale Iannello: al 7' Cacace dagli undici metri apre le marcature e porta in vantaggio i Molossi. Il Gravina reagisce e acciuffa il pareggio al 21' con il bomber Picci. Passano pochi minuti e Andrea De Iulis riporta i rossoneri in vantaggio con uno splendido gol su assist di Alvino. Prima del termine della prima frazione di gioco c'è gloria anche per Fella che firma il 3-1. Nella ripresa al 57' Siclari sigla il poker che mette in ghiaccio la partita.



GIRONE I



Rende-Gela 2-1

Il Rende rispetta il fattore casalingo e batte il Gela per 2-1. I biancorossi passano in vantaggio a fine primo tempo con Actis Goretta ma subiscono il pari con una deviazione sfortunata di Manes. Nella ripresa ci pensa Gigliotti al 76' a spostare gli equilibri in maniera definitiva, nonostante l'assalto ospite finale. Il Rende approda, così, all'ultimo turno dove affronterà la Cavese.



Cavese-Igea Virtus 0-0



Lo 0-0 del Lamberti regala la qualificazione allapadrona di casa e porta all'eliminazione l', che recrimina per numerosi occasioni mancate ed un Conti prodigioso che contribuisce al successo dei biancoblù. I novanta regolamentari finiscono senza reti, nonostante il pressing dell'Igea Virtus. Nei supplementari la squadra disfiora più volte il gol qualificazione maè insuperabile. La Cavese soffre ma si qualifica al turno finale dove affronterà il Rende.