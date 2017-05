Serie D 2016-17, 34a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Due Torri-Aversa Normanna 0-3 a tavolino



Pomigliano-Sancataldese 3-0

Il Pomigliano chiude la stagione con una vittoria casalinga convincente contro una Sancataldese spenta e mai in partita. La prima frazione si chiude col vantaggio del Pomi, in gol in avvio di gara con Suriano: nella ripresa, Alfano porta il risultato sul 2-0 grazie a un pregevole colpo di testa, mentre il tris è ad opera di Liberti.



Castrovillari-Palmese 2-0

Giornata da incubo per la Palmese: se durante la settimana i neroverdi erano stati fulminati dai quattro punti di penalizzazione, a Castrovillari la gioia mostrata settimana scorsa per il raggiungimento dei playoff è stata del tutto soffocata, con la vittoria dei padroni di casa che consente così al Gela di scavalcare i ragazzi di Dal Torrione. Le reti di Gaetani e Ragosta permettono ai cosentini di giocarsi preliminari playout contro la Sarnese, sconfitta in casa dal Gela.



Cavese-Sersale 3-1

La Cavese supera 3-1 un Sersale già aritmeticamente in Eccellenza da diverse settimane, grazie ai sigilli di Gabrielloni (al 20'), Felleca e e Giglio (rispettivamente al 53' e al 78'). L'ultimo gol in Serie D dei calabresi porta la firma di Bongermino al minuto 84. Ora i campani sono attesi ai playoff, dove incontreranno l'Igea Virtus.



Gragnano-Rende 1-2

Ko indolore per il Gragnano, già matematicamente salvo. I campani vanno sotto nel corso della ripresa, punitti dalla doppietta di Ferreira, dopo aver disputato un primo tempo tutto sommato senza grosse sbavature. I pastai accorciano le distanze con Konate, ma al triplice fischio dell'arbitro il risultato non cambia, permettendo così agli ospiti di chiudere al secondo posto e di disputare i playoff contro il Gela.



Frattese-Igea Virtus 4-1

L'Igea Virtus viene travolta dalla Frattese, quest'oggi in formato super: al gol del vantaggio giallorosso con il giovanissimo Longo (al minuto 4), risponde qualche minuto più tardi l'omonimo Longo, su rigore. infine, Giacobbe, il solito Longo e Ausiello portano il tabellino sul risultato di 4-1. Ora i siciliani dovranno vedersela con la Cavese nella semifinale playoff.



Sarnese-Gela 0-1

Bastava un punto alla Sarnese per affrontare il Roccella ai playout: d'altro canto, però, al Gela interessava vincere per sperare nella qualificazione playoff, dopo i quattro punti di penalizzazione comminati alla Palmese in settimana. Ad avere la meglio sono i siciliani, che al 21' passano in vantaggio con Kosovan: playoff raggiunti, mentre i campani dovranno confrontarsi nei preliminari playout contro il Castrovillari e, in caso di successo, in guadagnerebbero la finale contro il Roccella.



Roccella-Gladiator 5-2

Il Roccella stampa cinque gol in faccia al Gladiator e può ora preparasi al meglio in vista dei playout. A passare per primi in vantaggio sono gli ospiti, a segno con De Carolis al 2', ma i calabresi reagiscono con forza e ribaltano lo svantaggio grazie ai centri di Femia, Tedesco e Rodriguez. I campani ci credono e accorciano le distanze con Varriale, ma Pelle firma la doppietta che vale il definitivo 5-2.



Sicula Leonzio-Turris 2-3



