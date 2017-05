Serie D 2016-17, 34a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Picerno-Anzio 3-0

Termina 3-0 la partita tra Picerno e Anzio. La squadra di casa passa in vantaggo al 20' con De Luca, poi lAnzio prova una reazione e sfiora il gol del pareggio in un paio di occasioni. Al 72' arriva il raddoppio per il Picerno con Esposito. Prima del triplice fischio finale Di Senso cala il tris e chiude il match. Il Picerno ternmina la sua stagione settimo in classifica, mentre l'Anzio festeggia la permanenza in serie D senza passare dai playout.



Bisceglie-Agropoli 6-1

Il Bisceglie vola in Lega Pro e annienta l'Agropoli vincendo per 6-1 al Ventura. I neroazzurri partono a mille e trovano il gol del vantaggio al 12' con il bomber Montaldi. I ragazzi di mister Ragno non si accontentano e segnano in pochi minuti prima il raddoppio con il solito Montaldi, poi il tris con Diop e prima della fine del primo tempo il poker con Lattanzio. Nella ripresa l'irrefrenabile Montaldi segna il quinto gol per il Bisceglie e al 73' Cerone si iscrive alla lista dei marcatori neroazzurri segnando il sesto gol. L'Agropoli segna il gol della bandiera al 77' con Tolino. Il Bisceglie realizza il sogno Lega Pro, mentre l'Agropoli dice addio alla serie D e approda in Eccellenza.



Cynthia-Trastevere 1-2

Rimonta Trastevere al Comunale di Genzano: i capitolini si impongono per 2-1 contro la Cynthia. Passa in vantaggio la squadra di Genzano al 28' con un gran gol di Mancini. Nella ripresa il Trastevere si sveglia e segna prima il gol del pareggio all'82' con Pasqui e poi, prima del termina della gara, il gol vittoria con Pieri. Delusione Trastevere che affronterà i playoff per l'accesso alla Lega Pro scontrandosi contro il Nardò. La Cynthia invece scivola in Eccellenza.



Gelbison-Potenza 1-2

Termina 1-2 il match tra Gelbison e Potenza al Morra. Nella prima frazione di gioco poche emozioni: al 21' la squadra di casa rischia di passare in vantaggio grazie a una punizione di Manzillo che schizza in area e va sul fondo. Nella ripresa al 61' Pepe segna il primo gol del Potenza direttamente su punizione e appena dieci minuti più tardi una prodezza di Guaita firma il raddoppio per gli ospiti. Al 90' De Feo segna il gol della bandiera che fa usultare i tifosi di casa. La Gelbison chiude la stagione a quota 47 punti in campionato, mentre il Potenza chiude ottavo a due punti di distanza dai rossoblù.



Gravina-San Severo 4-0

Il Gravina asfalta in San Severo vincendo 4-0. Sblocca le marcature Picci dagli undici metri in avvio di match. Al 37' D'Anna si rende protagonista superando un paio di avversari in area del San Severo, ma il tiro risulta debole. Al 44' arriva il raddoppio per la squadra di casa con Picci che segna la sua doppietta personale. Nella ripresa prima D'Anna segna il terzo gol e poi Chiaradia piazza il poker che archivia il risultato del match. Il Gravina affronterà la Nocerina nei playoff, mentre il San Severo chiude la stagione decimo in classifica.



Madrepietra Daunia-Città di Ciampino 3-2

Valanga di gol al Madrepietra Stadium: tra Madrepietra e Ciampino termina 3-2. Sblocca le marcature Marciano al 3'e al 14' Priorelli segna il raddoppio per la Madrepietra. La squadra pugliese è scatenata e segna il tris al 25' con Parisi. Il City reagisce e accorcia le distanze al 34' con Damiani. Nella ripresa il Ciampino trova il gol del 3-2 con Trani che illude gli ospiti della rimonta. La Madrepietra affronterà i playout contro la Vultur, mentre in Ciampino approda in Eccellenza.



Manfredonia-Nocerina 3-1

Bella vittoria del Manfredonia contro la Nocerina: la squadra di casa si impone per 3-1. Parte forte il Manfredonia che sfiora il gol con una bella punizione di La Porta che sfiora il palo e va sul fondo. Sblocca le marcature il bomber Malcore al 36'. Nella ripresa, dopo un avvio privo di emozioni, in due minuti accade di tutto: prima il pareggio dei Molossi al 58' con Milani e poi il gol di La Porta che segna il 2-1 per il Manfredonia. All'82' il gol di Molenda per la squadra di casa archivia il match. La Nocerina affronterà i playoff contro il Gravina, mentre il Manfredonia conclude la stagione raggiungendo quota 44 punti in classifica.



Nardò-Francavilla 1-0

Il Nardò vince in extremis contro il Francavilla: decisivo il gol di Meleleo all'87'. Nell'arco dei novanta minuti la due squadre fanno parecchio possesso palla creando poco, ma prima del triplice fischio una zamapata di Meleleo permette al Nardò di far esultare i propri tifosi. I granata affronteranno il Trastevere nei playoff per il sogno Lega Pro, mentre il Francavilla termina la sua stagione undicesimo in classifica a quota 43 punti.



Vultur Rionero-Herculaneum 0-0



Termina a reti inviolate l'ultima partita della stagione per. Parte forte lache sfiora in gol del vantaggio conche tira a botta sicura nell'area piccola, marisponde alla grande. Alarriva la risposta dell'conche colpisce di testa dopo il cross dima Della Luna ci arriva e devia in angolo. Nella ripresa le due squadra fanno possesso palla senza scoprirsi. Laaffronterà i playout per la permanenza in serie D contro la, mentre l'termina la stagione dodicesimo in classifica.