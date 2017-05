Serie D 2016-17, 34a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Riposa: Alfonsine



Castelfidardo-San Marino 2-0

Il Castelfidardo batte 2-0 il San Marino e raggiunge i playout. Decidono il match le reti di Bordi e Soragna che nel secondo tempo spengono ogni velleità dei titani. La post season è un traguardo insperato per i padroni di casa che si trovavano ad inseguire la Recanatese fino a tre giornate dalla fine, quando la vittoria contro il San Nicolò invertì la rotta. Ora, dopo aver raggiunto tre vittorie consecutive, il Castelfidardo può guardare con ottimismo allo spareggio salvezza contro l'Alfonsine, anche se quest'ultimo sarà da disputare in territorio nemico, con i leoni pronti a dar battaglia fino al 90'.



Campobasso-Vis Pesaro 0-1

Nell'ultima partita del Presidente Perrucci, il Campobasso non riesce a regalargli una gioia perdendo tra le mura del Nuovo Romagnoli contro la Vis Pesaro. I pesaresi, arrivati in Molise con più motivazioni grazie alla lotta playoff mettono a ferro e fuoco la difesa casalinga sin dai primi minuti, colpendo due legni nella prima frazione di gioco. Nei secondi quarantacinque minuti Russo rischia l'autorete, ma Palumbo è bravo a bloccare la deviazione del proprio difensore. L'estremo difensore dei Lupi però non può nulla sulla conclusione di Mureno che, dopo venti metri di corsa palla al piede, scarica un missile in porta firmando il gol decisivo. La Vis Pesaro con questi tre punti vola ai playoff, il Campobasso tornerà in campo la prossima estate per il nuovo campionato.



Jesina-Fermana 1-1

Finisce in parità la sfida tra Jesina e Fermana. I canarini, già promossi in Lega Pro da diverse giornate, si presentano nella città marchigiana con la voglia di chiudere bene la stagione, ma dall'altra parte del campo anche la Jesina vuole salutare il proprio pubblico con una bella prestazione. A passare in vantaggio è proprio la squadra ospite con Petrucci, ma a dimostrazione della gran voglia dei rossi, il gol del pareggio arriva immediatamente: al 30' è Labriola a rimettere le cose a posto sfruttando gli sviluppi di un calcio d'angolo. Si chiude quindi con un pareggio la cavalcata della Fermana verso la Lega Pro, mentre la Jesina dovrà cimentarsi ancora con la Serie D il prossimo anno.



Pineto-Matelica 0-1

Una vittoria fondamentale quella del Matelica sul campo di un Pineto già salvo, ma non per questo scarico di motivazioni. I biancorossi soffrono per trovare la via del gol sbloccando la partita solo nella seconda frazione di gioco grazie a Perfetti che sigla il gol più importante della stagione. Con la vittoria di misura il Matelica scaccia il tentativo di rimonta del San Nicolò assicurandosi il secondo posto in classifica e la possibilità di giocare i turni di playoff in casa, il primo sarà contro l'Olympia Agnonese. Per il Pineto invece si chiude con la salvezza una stagione fatta di alti e bassi.



Romagna Centro-Recanatese 0-1

E' una vittoria amara quella della Recanatese sul Romagna Centro. I giallorossi si impongono sul campo avverso della Romagna grazie alla rete di Sartori al 39', ma non riescono ad evitare una dolorosissima retrocessione in Eccellenza a causa della concomitante vittoria del Castelfidardo sul San Marino. Per la città del Leopardi questo è un duro colpo, soprattutto perchè maturata nel girone di ritorno, quando dal trionfo sulla Vastese di Febbraio i giallorossi non sono più riusciti a raccogliere i tre punti perdendo ben cinque partite e pareggiandone altrettante e venendo superato da un Castelfidardo in netta rimonta negli ultimi tre match.



San Nicolò-Civitanovese 2-0

Ci prova fino all'ultimo il San Nicolò Teramo che anche stavolta svolge il proprio lavoro battendo la Civitanovese per 2-0. La vittoria però, per sfortuna dei biancazzurri, non vale il secondo posto perchè il Matelica trionfa sul campo del Pineto. Ad aprire le danze è Moretti al 12', ma il raddoppio teramano arriva poco dopo con Chiacchiarelli che mette subito in chiaro agli ospiti chi comanda al Bonolis. Una volta raggiunto il doppio vantaggio i padroni di casa si limitano a controllare la contesa aspettando buone nuove da Pineto, ma come detto dal campo abruzzese arriva la doccia fredda targata Matelica. Il San Nicolò dovrà sfidare la Vis Pesaro nella semifinale playoff.



Sammaurese-Monticelli 3-0

Rotonda vittoria della Sammaurese che ce la mette tutta per provare ad agguantare l'ultimo posto disponibile per i playoff. I giallorossi passano subito in vantaggio con Paganelli che poi a distanza di dieci minuti dalla prima rete trova la doppietta personale lanciando la squadra della città del Pascoli verso i playoff. A far suonare la campanella per knock out tecnico è Tartabini che al 32' sigla il 3-0 chiudendo, di fatto, la partita. Il Monticelli non trova le forze per offendere e quindi il match scorre via fino al 90', quando i giocatori di casa devono salutare i playoff a causa della vittoria dell'Olympia Agnonese.



Vastese-Olympia Agnonese 0-1



Importantissimi vittoria per l'che battendo di misura lasi guadagna i playoff a scapito della Sammaurese. La squadra granata soffre contro gli abruzzesi, anch'essi in lotta per la post season, ma alla fine riesce a spuntarla. Il man of the match è certamente Daniele, molto criticato dai suoi tifosi nel corso della stagione per la scarsa vena realizzativa, ma questa volta la sua freddezza ha fatto la differenza tra la speranza della Lega Pro e la rassegnazione ad un altro anno di Serie D. L'Olympia adesso dovrà vedersela sul campo del Matelica, una sfida che promette spettacolo come apertura di playoff.