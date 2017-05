Serie D 2016-17, 34a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Adriese-Castelvetro 3-4

Il Castelvetro di Serpini (forte del miglior attacco del torneo) si impone sul campo dell'Adriese con il rocambolesco punteggio di 3-4. Non riesce dunque l'impresa ai rossoblù di Mattiazzi, che avevano rimontato il doppio svantaggio portandosi a quindici minuti dal termine sul 3-3. Nel primo tempo segnano Bellemo al 42' e Covili al 46' che dà il là alla vittoria dei biancoazzurri. Nella ripresa Greco e Severini al 51' e 57' fanno 1-3. L'Adriese è tosta e non ne vuol sapere di mollare la presa: Cesca al 67' e 72' colleziona il 3-3 con un tap-in e una punizione micidiale. Allo scadere il sorpasso degli emiliani targato Mandelli.



Scandicci-Ribelle 1-1

Finisce 1-1 il match tra Scandicci e Ribelle che vede terminare il campionato dei Blues di Brachi in settima posizione a quota 46 punti. Va al playout invece la Ribelle che dopo l'ottimo pareggio strappato in extremis settimana scorsa nel derby col Ravenna, pareggia un'altra partita consecutivamente confermandosi come la squadra con più pareggi ottenuti durante la stagione. Va in vantaggio dagli sviluppi di un calcio di punizione lo Scandicci: Vangi al 26' mette dentro da due passi. Il pareggio ospite è firmato Mancini al 82'. abile a farsi trovare pronto davanti all'incolpevole Pellegrini. Sarà scontro playout Adriese-Ribelle.



Correggese-Rignanese 0-0

Prestazione rocciosa della Rignanese di Guarducci che conquista la matematica salvezza pareggiando 0-0 in casa della Correggese. Priva del capocannoniere Sciamanna, a riposo in vista del playoff, la Correggese fatica a mostrare tutto il proprio strapotere offensivo anche perchè di fronte trova una tra le migliori difese di tutto il torneo. I biancoverdi entrano in campo spavaldi e senza timore nell'affrontare a viso aperto gli emiliani. Nella prima fase tanto equilibrio con diverse conclusioni da una parte e dall'altra; nella ripresa calano un pò gli ospiti ma riescono a portare a casa il punto necessario per rimanere in Serie D.



Imolese-Colligiana 2-0

Dopo aver collezionato solo due punti nelle ultime cinque partite giocate, torna a vincere l'Imolese (batte 2-0 la Colligiana) conquistando il secondo posto in classifica. Si andrà a giocare il playoff settimana prossima contro la Correggese. Tanta amarezza invece in casa Colligiana che si ritroverà a disputare il playout contro la Sangiovannese; decisiva, in negativo, la sconfitta casalinga col Fiorenzuola e dunque lo svantaggio negli scontri diretti con i fiorentini. Andando al match, Ambrosini al 65' e al 77' regala una fantastica doppietta agli imolesi.



Lentigione-Pianese 1-1

Pareggio casalingo per il Lentigione (1-1 contro la Pianese) che a nulla serve per garantirsi una posizione migliore nei prossimi playoff. Vanno in vantaggio gli stessi padroni di casa grazie all'autorete dello sfortunato Capone al 69' in virtù della bordata su punizione di Pandiani appena entrato. Sempre Capone si fa perdonare pochi minuti più tardi pareggiando i conti e regalando agli amiatini la rete del definitivo 1-1 finale. I gialloblù vanno a giocarsi il playoff in casa del Delta Rovigo.



Poggibonsi-Delta Rovigo 2-4

Tre sconfitte consecutive ma non quattro per il Delta Rovigo che torna alla vittoria (2-4 il finale a Poggibonsi) e si stanzia definitivamente al terzo posto in classifica dietro l'Imolese. Sarà scontro playoff a Rovigo contro il Lentigione, classificatosi quarto. Il Poggibonsi onora l'ultimo match della stagione dando del filo da torcere ai biancoazzurri di Parlato. Apre le danze Fortunato su punizione al 19'; risponde Lessa Locko su rigore nel finale di primo tempo. Zubin al 74' e nuovamente Lessa Locko al 77' fanno divertire il pubblico ma nel finale Ilari al 89' e Alessandro al 93' regalano la vittoria, sudata, ai ragazzi di Rovigo.



Ravenna-Samgiovannese 0-0

Dopo la conquista del campionato del girone D ottenuta la scorsa settimana con la Ribelle, il Ravenna non va oltre lo 0-0 con la Sangiovannese, nel giorno dei festeggiamenti davanti al proprio pubblico. Per la Sangiovannese arrivà così la matematica conquista dei tanto sperati playout, da giocarsi contro la Colligiana a Colle Val D'Elsa in partita secca. Match tutto sommato non contraddistinto da grossolane occasioni, se non da segnalare vi sono un paio di interventi decisivi di Berti a salvare il risultato. Rimane dunque da conquistare sul campo la salvezza per i ragazzi di mister Palazzi.



San Donato-Mezzolara 4-0

Fa il suo dovere il San Donato battendo con l'ampio punteggio di 4-0 il Mezzolara di Alberti che nulla più aveva da chiedere al campionato. Vittoria e salvezza meritata per i ragazzi di Chezzi, non solamente per le reti segnate ma anche per il gioco offensivo mostrato sin dalle prime battute di gara. Il rigore di Carnevale apre la gara al 19'; Pecchioli fa doppietta al 21' e al 36' consacrandosi come arma letale dei toscani. Nella ripresa Lumachi arrotonda il risultato al 71'. Grandi festeggiamenti a fine match per la salvezza ottenuta all'ultima giornata.



Virtus Castelfranco-Fiorenzuola 2-1



Vittoria casalinga per lache si impone suldi misura con il punteggio di. La squadra di Chezzi ci teneva particolarmente a chiudere vincendo, onorando a pieno, davanti ai propri tifosi, il campionato appena terminato.sblocca la partita al; la risposta rossonera è affidata al solitoche realizza il pareggio al, confermando il suo gran periodo di forma. Lo stessosi regala una doppietta e la gioia dei tre punti segnando la rete del definitivo 2-1 al. La sconfitta non danneggia il Fiorenzuola, che riesce a salvarsi in virtù degli scontri diretti favorevoli con la Colligiana.