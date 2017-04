Serie D 2016-17, 33a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Sancataldese-Due Torri 3-0 a tavolino



Palmese-Frattese 3-0 (sabato)

Al Lopresti termina 3-0 per la Palmese, che batte la Frattese e conquista aritmeticamente la qualificazione ai playoff. I neroverdi passano in vantaggio ad inizio gara grazie a un eurogol di Lavilla, che all'11' fa esplodere un destro dai 18 metri che non lascia scampo a Salineri. Dopo lo scossone per il vantaggio dei padroni di casa, la formazione campana prova a reagire, ma al 40' sono di nuovo i calabresi a sfiorare il gol del raddoppio con Lavrendi. La ripresa si apre subito con una traversa colpita al minuto 48 da Da Dalt. I calabresi reggono e al 68' trovano il raddoppio con Lavrendi, abile a battere l'estremo difensore avversario con un piattone all'interno dell'area di rigore e, infine, all'86', arriva il terzo gol di Cassaro, che fulmina Salineri con un siluro dai 25 metri.



Rende-Castrovillari 1-1

Finisce 1-1 tra Rende e Castrovillari. I padroni di casa sbloccano il match al 28' grazie al gol del solito Goretta, ma si fanno raggiungere nel finale di ripresa da Feraco. Gli ospiti nel secondo tempo provano a spingere, ma tuttavia non riescono a trovare il gol vittoria. Con questo punteggio i ragazzi di De Maria sono quasi retrocessi: alla Sarnese, infatti, basterà pareggiare per qualificarsi di diritto ai playout.



Sersale-Sarnese 0-1

La Sarnese vince e convince: i ragazzi di Esposito conquistano tre punti pesantissimi in ottica playout grazie al gol siglato ad inizio ripresa da Figliola, su calcio di rigore. Grazie a questo risultato ai campani basterà un pareggio per qualificarsi automaticamente ai playout: in caso di arrivo a pari punti col Castrovillari, invece, saranno i calabresi a qualificarsi in virtù degli scontri diretti.



Turris-Pomigliano 3-3

Partita incandescente a Torre del Greco: una Turris contestatissima dal suo pubblico conclude il match sul risultato di 3-3 contro il Pomigliano. Passano 15' è il Pomi si porta in vantaggio con Moracci, bravo a concludere dalla distanza. Nella ripresa, nel giro di sei minuti, i corallini prima trovano il gol del pari con Varriale e poi si portano in avanti con Schettino, servito da Tedesco. Al 63' gli ospiti trovano il pari, ma al 76' la formazione di Baratto passa di nuovo in vantaggio con Varriale. Proprio quando la partita sembrava ormai conclusa, al 95' arriva il pari granata, su l'ennesimo errore di Abbagnale, il peggiore in campo.



Aversa Normanna-Gragnano 0-0

Finisce a reti bianche e senza particolari sussulti il match tra Aversa Normanna e Gragnano. I normanni, a caccia del punto salvezza, disputano una partita attenta e ordinata, esattamente come i pastai (già salvi). Entrambe le frazioni di gara si disputano su ritmi non elevatissimi, consentendo alla noia di regnare. Tuttavia, però, alla fine questo risultato consente ai granata di evitare lo spauracchio dei playout.



Gela-Sicula Leonzio 1-3

La vittoria per 3-0 della Palmese sulla Frattese, nell'anticipo di ieri, ha condannato il Gela, che non potrà dunque giocarsi gli ambiti playoff. Questa condizione potrebbe aver influito sulla gara di oggi, terminata sul punteggio di 3-1 per la Leonzio: gli ospiti, già promossi in Lega Pro, chiudono il primo tempo sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Savanarola e Ricciardo. Ad inizio ripresa la formazione di Infantino riduce lo svantaggio con Campanaro, ma al 76' gli ospiti si portano sul 3-1 grazie al sigillo di Rabbeni che chiude definitivamente i giochi.



Gladiator-Cavese 1-0

La Cavese, già aritmeticamente qualificata ai playoff, cade fuori casa sul terreno di gioco del Gladiator, che conquista la vittoria di misura nel derby grazie al gol messo a segno al 55' da Scielzo. Gli ospiti producono poco: l'unica vera occasione capita a Ciarcià nel corso del primo tempo, ma la sua punizione dal limite non trova la porta difesa da Patella. I neroazzurri salgono a 48 punti, mentre i cavesi scendono al terzo posto in graduatoria con 63 punti, due in meno dell'Igea Virtus.



Igea Virtus-Roccella 4-0

L'Igea Virtus strapazza il Roccella tra le mura amiche e sale al secondo posto in classifica, scavalcando la Cavese. Il primo tempo si chiude sull'1-0 grazie al gol siglato al minuto 30 da Lescano. Nella ripresa, al 53', i giallorossi raddoppiano grazie allo scatenato Lescano e al 70' calano il tris sfruttando uno sfortunato autogol di Mittica. Infine, al 93', il gol che vale il poker di Pittaresi.