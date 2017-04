Serie D 2016-17, 33a giornata Girone G: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE G: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Foligno-Monterosi 0-3 a tavolino



Albalonga-Torres 1-2

C'è ancora vita per la Torres! Vittoria in rimonta per gli ospiti che si impongono 1-2 sul campo dell'Albalonga e si regalano una speranza di playout, dipenderà tutto dalla prossima partita in casa contro l'Avezzano. I padroni di casa segnano la rete del vantaggio alla fine del primo tempo con Corsetti ma nel secondo tempo la Torres si scatena e prima pareggia con un rigore di Florencianez e in seguito ribalta tutto con Mucili (nonostante l'inferiorità numerica). L'Albalonga con questa sconfitta è matematicamente fuori dai playoff.



Avezzano-Città di Castello 3-0

Allo Stadio dei Marsi arriva un verdetto amaro per il Città di Castello: la partita termina 3-0 e questo significa che il Città di Castello è matematicamente retrocesso. L'Avezzano domina in lungo e in largo, nel primo tempo sblocca il risultato con Marolda mentre nella ripresa una doppietta di Leto chiude tutti i discorsi.



Flaminia-Sansepolcro 3-2

Partita pirotecnica quella tra Flaminia e Sansepolcro: l'incontro termina 3-2 per i padroni di casa, entrambe le squadre sono matematicamente salve e giocano senza incubi di retrocessione nella testa regalando un bello spettacolo. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono, al vantaggio ospite di Mortaro risponde Delgado. E' nella ripresa che il Flaminia si scatena, prima segna il 2-1 con Sbardella e in seguito allunga con il solito Delgado; a nulla serve il gol del 3-2 di Mortaro.



Latte Dolce-Rieti 0-2

Termina 0-2 la partita tra Latte Dolce e Rieti: alla squadra ospite basta una rete per tempo per vincere la partita, i gol sono realizzati da Marcheggiani (su calcio di rigore) e Tirelli. Nonostante la vittoria il Rieti dovrà accontentarsi dei playoff dato che l'Arzachena è uscita vittoriosa dal campo della Nuorese.



Muravera-Lanusei 1-0

Allo Stadio Comunale di Muravera la squadra di casa vince 1-0 contro il Lanusei: partita molto delicata per il Muravera che viene vinta grazie ad un gol allo scadere del primo tempo di Nurchi. Muravera che è padrone del proprio destino per quanto riguarda la salvezza, si decide tutto settimana prossima in casa dell'Ostiamare.



Nuorese-Arzachena 1-3

Il big match di questa 33esima giornata finisce 1-3 per l'Arzachena in casa della Nuorese: partita bellissima quella tra le due squadre sarde, gli ospiti passano in vantaggio con il gol del solito Sanna al termine del primo tempo ma è nella ripresa che la partita entra nel vivo: prima arriva il pareggio stupendo di Curcio, in seguito nel giro di 3' l'1-2 di Nuvoli e l'1-3 sempre di Andrea Sanna. Arzachena che resta in vetta alla classifica in attesta della partita decisiva di settimana prossima contro l'Albalonga.



San Teodoro-Ostiamare 2-0

Risultato a sorpresa quello tra San Teodoro e Ostiamare: i padroni di casa riescono a vincere 2-0 grazie alla rete nel primo tempo di Puntoriere e nel finale di partita di Spano. San Teodoro che disputerà il playout contro una tra Muravera e Torres mentre l'Ostiamare è certa della qualificazione ai playoff.



Trestina-L'Aquila 1-1

Termina 1-1 la partita tra Trestina e L'Aquila: squadra ospite in grande sofferenza per la maggior parte della partita, il Trestina gioca senza pensieri e passa in vantaggio al 41' con Ridolfi. L'Aquila che trova il pareggio solo all'87' con Minincleri dal dischetto. Squadra ospite che resta a +3 sulla Nuorese in zona playoff.