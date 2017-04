Serie D 2016-17, 33a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Riposa: Castelfidardo



Fermana-Alfonsine 1-0

Dopo la sconfitta con la Sammaurese, la Fermana ritrova il successo battendo un'Alfonsine desiderosa di conquistare punti. Con gran parte della partita che passa a reti inviolate, all'84 come un fulmine a ciel sereno arriva la punizione vincente di Molinari. Il sedicesimo gol stagionale del bomber gialloblù regala i tre punti ai campioni che volano a quota 68. L'Alfonsine resta a 30, ma con la sconfitta della Recanatese è sicura di giocarsi la salvezza attraverso i playout, potendo addirittura sperare nella salvezza diretta conquistando la vittoria nell'ultimo turno di campionato.



Matelica-Sammaurese 2-0

Importante vittoria del Matelica nel big match di giornata contro la Sammaurese. I padroni di casa cercano e trovano i tre punti per respingere l'assalto del San Nicolò Teramo al secondo posto grazie alla doppietta di Pera, re dei marcatori del girone F con 22 reti, mentre la Sammaurese capitola venendo scavalcata dall'Olympia Agnonese. Se i biancorossi hanno praticamente blindato il secondo posto, i romagnoli adesso devono rincorrere la quinta piazza e sono costretti a battere il Monticelli, sperando nella contemporanea sconfitta dell'Olympia contro la Vastese.



Monticelli-Jesina 2-1

Una vittoria fondamentale per il Monticelli, una sconfitta indolore per la Jesina. Questo è il significato del 2-1 maturato allo stadio Del Duca. Il gol di Sosi al 90' completa la rimonta biancazzurra iniziata con Giovannini in risposta alla rete in avvio di match firmata da Pierandrei, consegnando ai propri tifosi la speranza di poter ottenere il pass per i playoff (ora distanti un solo punto). Per la squadra di Jesi invece non cambia niente perché la salvezza è ormai archiviata. Il Monticelli si giocherà la stagione nell'ultima partita quando avrà lo scontro diretto con la Sammaurese e avrà l'obbligo di vincere per poter sperare.



Olympia Agnonese-Campobasso 2-0

Grande vittoria dell'Olympia Agnonese che approfitta in pieno del passo falso della Sammaurese per scavalcarla e portarsi in zona playoff. Il 2-0 targato Margarita-Ragatzu non fa né caldo né freddo ad un Campobasso già salvo grazie all'ampio margine di vantaggio che possiede sulla Recanatese, ben quattordici punti. Per quanto riguarda i molisani, ora il proprio destino è nelle loro mani: basterà vincere nell'ultima giornata di campionato per potersi assicurare la chance di disputare i playoff, magari dal quarto posto invece che dal quinto.



Recanatese-Pineto 1-3

Pesante sconfitta sul campo di casa della Recanatese che cede per 1-3 al Pineto, bravo a non mollare dopo essere andato sotto al 3' a causa del rigore realizzato da Degano. La reazione degli ospiti allo svantaggio non si fa attendere e al 37' Maloku segna il suo primo gol stagionale che vale il momentaneo 1-1. La rimonta ospite viene completata sul finire di partita con le reti di Cacciatore ed Esposito, entrambi abili a battere Pesce per regalare i tre punti alla propria squadra. Adesso la Recanatese rischia seriamente la retrocessione diretta e dovrà ottenere la vittoria nella prossima giornata, sperando in una non vittoria del Castelfidardo.



San Marino-San Nicolò 0-1

Con la vittoria sul campo del San Marino, il San Nicolò Teramo tiene accesa la flebile speranza di ottenere il secondo posto. Dopo gran parte del match che è corsa via sui binari dell'equilibrio, al 79' ci pensa Di Benedetto a sbloccare il match, regalando i tre punti ai teramani che si confermano una delle migliori difese del campionato. Per i titani la sconfitta risulta indolore, ma chiudere al meglio l'anno è sempre un ottimo viatico per la stagione ventura e i sammarinesi non vorranno certo terminare il campionato con una sconfitta.



Civitanovese-Vastese 1-5

Come da molte domeniche a questa parte, l'impegno con la Civitanovese per qualsiasi squadra coincide con la vittoria e la Vastese non fa eccezione. Gli ospiti spingono già dai primi minuti sul pedale dell'acceleratore e al 18' trovano il primo gol di giornata con Fiore. Lo stesso attaccante si ripete al 40' siglando lo 0-2, mentre le altre tre reti biancorosse arrivano nella seconda frazione di gioco con Campanella, Cosenza e Santoro. Nel recupero c'è anche spazio per il classico gol della bandiera che questa volta viene siglato da Rapagnani che sale così a tre reti nel corso del campionato.



Vis Pesaro-Romagna Centro 3-0

Bella e importante vittoria della Vis Pesaro sul Romagna Centro. I tre punti conquistati ai danni dei romagnoli non consegnano aritmeticamente i playoff a pesaresi, ma comunque mettono un grande lucchetto al quarto posto. Ad aprire le danze è Falomi con il suo decimo centro stagionale al 42', ma la partita resta in bilico per tutto il corso della seconda frazione, o per lo meno fino a sei minuti dallo scadere. All'84' arriva infatti il 2-0 casalingo firmato dal solito Costantino (20 gol per lui), mentre tre giri di lancette dopo arriva anche il gol che mette in ghiaccio la contesa e a siglarlo è Tedesco.