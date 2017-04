Serie D 2016-17, 33a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Castelvetro-Imolese 3-1

Altro passo falso dell'Imolese che regala il titolo al Ravenna perdendo 3-1 in casa del Castelvetro. I ragazzi di Baldini confermano il pessimo stato di forma (non vincono dalla 28'giornata nella trasferta di Poggibonsi); nonostante la pesante sconfitta gli imolesi rimangono secondi in classifica data la sconfitta del Delta Rovigo. Va in vantaggio la squadra biancoazzurra con Severini al 4'. Pareggio immediato dei rossoblù con lo sfortunato autogol di Mandelli al 9'. Poco prima dello scadere del primo tempo è sorpasso Castelvetro: assist di Cozzolino e marcatura di Boilini. Nella ripresa è ancora di Severini la rete che chiude i conti al 49'. I padroni di casa salgono provvisoriamente al sesto posto.



Delta Rovigo-Adriese 0-1

Altra eccellente prestazione dell'Adriese che espugna di misura il campo del Delta Rovigo (0-1 il finale) e porta a casa la quarta vittoria nelle ultime sei partite giocate. Sono tre dunque le vittorie consecutive per i rossoblù che si aggiudicano un posto nei playout. Grossi dubbi sulle ultime prestazioni del Delta Rovigo, che ha collezionato tre sconfitte consecutive mostrandosi incapace di reggere alle pressioni di una possibile vittoria del titolo. Sarà dunque lotta nei playoff per il Delta di Parlato che dovrà recuperare forma e condizione fisica in vista del finale di stagione. Decide l'incontro il solito Marangon al 17'.



Mezzolara-Correggese 1-2

Dopo due sconfitte consecutive e la conquista dei playoff arriva una vittoria di forza per la Correggese, fondamentale soprattutto per il morale dei ragazzi di Benuzzi (1-2 in casa del Mezzolara). Per i biancoazzurri invece ecco la conquista della matematica salvezza che gli permette di giocare l'ultimo incontro in tranquillità. Nonostante l'espulsione di Spezzani al 37' per doppio giallo, gli emiliani portano a casa il match con le segnature di Corbelli e Ghizzardi; l'accenno di rimonta è invece targato Melli al 74'.



Pianese-San Donato 0-0

Salvezza matematica per gli amiatini che pareggiano 0-0 in casa contro il San Donato. Rimane in lotta per evitare i playout invece il San Donato a cui servirà una vittoria nell'ultimo turno e sperare contemporaneamente nello stop di una tra le rivali a pari punti: Rignanese, Colligiana o Fiorenzuola. Match che termina a reti bianche anche grazie all'ottima fase difensiva dei ragazzi di mister Chiarini che non subiscono praticamente mai le sortite degli ospiti ma anzi ripartono velocemente senza però riuscire ad impensierire seriamente Capuano.



Ribelle-Ravenna 3-3

Dall'attesissimo derby è il Ravenna ad uscire trionfatore nonostante il 3-3 e la grande rimonta della Ribelle. Si guadagna così un posto in Lega Pro la squadra di Antonioli che corona il grande sogno fatto reso possibile dall'umiltà e da un cammino impetuoso nel girone di ritorno. Resta da conquistare la salvezza invece per la Ribelle il cui compito non sarà semplicissimo. Selleri al 11' apre i giochi e Pregnolato poco dopo fa 0-2 al 15'. Sembra finita ma la reazione di casa è di quelle da ricordare per rabbia e dedizione agonistica: prima il rigore di Rizzitelli al 28' e poi Bernacci al 38' fanno 2-2. Nella ripresa riparte forte il Ravenna grazie a Broso al 54', il cui gol viene nuovamente vanificato dal pari di Bernacci a dieci dalla fine.



Rignanese-Virtus Castelfranco 1-3

Vittoria esterna per la Virtus Castelfranco (1-3 in casa della Rignanese) che prende tre punti ma viene condannata alla retrocessione diretta. Alla Rignanese resta invece ancora un punto da conquistare nell'ultima giornata per considersi matematicamente salva. Mezgour apre le marcature al minuto otto; la risposta dei padroni di casa è targata Benvenuti al 25' grazie all'assist di Meucci. La difesa toscana è distratta ed è nuovamente il Castello al 28' a passare con la segnatura di Martino a tu per tu con Burzagli. Nella ripresa lo sfortunatissimo autogol di Meacci al 73' regala il gol del 1-3 alla Virtus.



Colligiana-Lentigione 1-0

Rialza la testa la Colligiana dopo tre sconfitte consecutive tornando a vincere davanti ai propri tifosi (1-0 al Lentigione). Decisiva la sfortunata autorete di Rieti al 34' del primo tempo. Gli ospiti tentano in tutti i modi di pareggiare i conti nella ripresa ma Iali non fa sconti e si conferma tra i migliori della stagione in casa biancorossa. Sono tre punti d'oro per la squadra di Carobbi che si stanzia appena fuori dalla lotta playout con due punti di vantaggio sul San Donato Tavarnelle.



Sangiovannese-Poggibonsi 3-1

Vince agevolmente 3-1 la Sangiovannese del tecnico Palazzi contro il fanalino del torneo Poggibonsi. Basta un tempo alla Sangio per chiudere la pratica: in sequenza Bini al 15', Colato al 29' e Morbidelli al 33' firmano il 3-0 della prima frazione. Nel secondo tempo qualche accenno di calcio da parte degli ospiti giallorossi che firmano il gol-bandiera al 71' grazie alla rete dal dischetto di Lessa Locko. Per la squadra di casa serve un punticino nell'ultimo match del campionato per accedere matematicamente ai playout. Non sarà semplice affrontare il Ravenna, fresco di vittoria del campionato e volenteroso di festeggiare davanti ai propri tifosi.



Fiorenzuola-Scandicci 1-0

Salvezza matematica anche per lo Scandicci nonostante la sconfitta per 1-0 in casa del Fiorenzuola. Per i rossoneri invece resta ancora tutto da decidere: sono due i punti di vantaggio sul San Donato che occupa virtuosamente l'ultima posizione nella zona playout. Restando al match decide i giochi Napoli per il Fiorenzuola abile a sferrare il colpo del definitivo 1-0 a dieci minuti dal termine della gara. Da sottolineare l'eccelsa risalita degli emilani, che hanno collezionato quattro risultati utili consecutivi dimostrandosi inferiori solamente al Ravenna nelle ultime cinque giornate.