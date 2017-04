Serie D 2016-17, 33a giornata Girone C: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE C: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Abano-Mestre 1-0

L'Abano batte la capolista Mestre 1-0 e si aggiudica l'ultimo posto disponibile per i playoff. I neroverdi raggiungono la Virtus Vecomp al quarto posto a quota 43. L'ultima giornata ci offrirà la griglia della fase finale. A siglare il successo per i padroni di casa è Angelilli che, in apertura di secondo tempo, lascia partire un vero e proprio missile su cui Rossetto nulla può.



Montebelluna-Vigasio 4-4

Montebelluna e Vigasio pareggiano 4-4 in una partita divertente e colma di emozioni. Il Vigasio deve vincere per credere nella salvezza, il Monte è salvo e fa la sua partita. Nasce una girandola di emozioni con gli ospiti in vantaggio 0-1 e raggiunti un minuto dopo. Nel giro di quattro minuti, dal 24' al 28' la partita cambia più volte padrone con il risultato che si ferma sul 3-3. Il gol del 3-4 di Guccione al 79' sembra il preludio per una festa per il Vigasio, ma a tempo scaduto il Monte pareggia con Fasan.



Cordenons-Tamai 1-1

Finisce 1-1 la gara tra Cordenons e Tamai. Entrambe le squadre, invischiate nella zona playout, devono prendersi i tre punti. Ne nasce invece un pareggio che condanna il Vigasio ai playout e lascia il Cordenons e Tamai in bilico. I padroni di casa passano subito con bomber Maccan al secondo minuto che sfrutta una punizione di Mattielig, ma il vantaggio dura solo ventotto minuti perchè Giglio gli risponde, pareggiando i conti.



Carenipievigina-Calvi Noale 0-1

La Calvi Noale passa 0-1 sul campo del Carenipievigina e si regala la possibilità di sperare ancora nella salvezza diretta dell'ultima giornata. Ospiti subito all'assalto della porta di Villanova che resiste solo quindici minuti. Magrassi scatta sul filo del fuorigioco e regala i tre punti agli ospiti.



Union Feltre-Altovicentino 0-2

L'Union Feltre ormai salva soccombe 0-2 contro un Altovicentino in cerca di punti. Gli ospiti ora a 37 punti possono ancora credere nella salvezza diretta, un posto per 5 squadre verrà conteso nell'ultima di campionato. I gol del successo, tutti nel secondo tempo, sono di Salvadori che segna una sfortunata autorete e di Caporali che mette al sicuro la partita.



Vigontina-Este 0-0

Finisce 0-0 l'incontro tra Vigontina e Este, due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. I presupposti non sono proprio perfetti per lo spettacolo.La Vigontina ringrazia e saluta i suoi tifosi retrocedendo in Eccellenza, l'Este si gode la tranquillità della salvezza.



Virtus Vecomp Verona-Belluno 1-2

Il Belluno passa a Verona 1-2, la Virtus scarica per il raggiungimento dei playoff nel turno scorso non oppone molta resistenza. Mattatore dell'incontro è Corbanese che firma una doppietta, calciando i due rigori assegnati dall'arbitro Votta. A quattro minuti dal termine Alba accorcia le distanze sempre dagli undici metri e dopo due minuti colpisce la traversa.



Campodarsego-Triestina 4-4

Tra Campodarsego e Triestina finisce 4-4. Entrambe le squadre, libere dalla tensione, si regalano una partita bellissima con gol come se piovesse. Ospiti in vantaggio con Aquaro al 16' e raggiunti al 22' da Raddrezza, ma un minuto più tardi gli alabardati passano ancora con Bajic. Al 31' Lauria si sblocca e pareggia i conti e prima della fine del tempo c'è ancora spazio per il vantaggio del Campo con Aliù. Nella ripresa la Triestina pareggia ancora con Bajic e passa in vantaggio con Bradaschia. Al 69' Lauria sigla su rigore il definitivo 4-4.



Legnago-ArzignanoChiampo 2-1



Ilsi aggiudica il match contro l', beffando gli ospiti nel recupero. L'passa in chiusura di primo tempo con, il giocatore più in forma dei giallocelesti. Nella ripresasigla la rete del pareggio al 59' e, quando la partita sembra ormai destinata all'1-1,beffa gli ospiti.