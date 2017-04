Serie D 2016-17, 33a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Caravaggio-Levico Terme 0-3

Seconda vittoria esterna consecutiva per il Levico Terme che esce da Caravaggio con tre punti fondamentali per la rincorsa alla zona playout. I ragazzi di Mezzanotti sbloccano il match al 9' con Curzel e raddoppiano alla mezz'ora con Calì. Nel secondo tempo cresce il Caravaggio ma Bazzanella chiude il match all'ora di gioco. Il Levico Terme vince ed aggancia il Lecco a quota 28 al terzultimo posto, portando così il verdetto finale all'ultima giornata di campionato.



Ciliverghe Mazzano-Grumellese 3-1

Quinta vittoria casalinga di fila per il Ciliverghe Mazzano che dà spettacolo nel primo terzo di gara contro la Grumellese. Al gol di Bertazzoli in avvio risponde subito Cavalcante ma, nel giro di due minuti, Mozzanica e Galuppini portano il risultato sul 3-1 a favore dei bresciani. Nella ripresa il risultato non cambia nonostante alcune scorribande ospiti. Il Ciliverghe conferma il secondo posto ed aspetta di conoscere l'avversaria ai playoff con la Pro Patria favorita nettamente sul Pontisola, sebbene risulti necessaria l'ultima giornata per definire il quinto posto.



Ciserano-Cavenago Fanfulla 2-3

Vittoria che più dolorosa non si può per il Cavenago Fanfulla che espugna Ciserano con il risultato di 3-2 ma, alla luce dei risultati sugli altri campi, è matematicamente retrocesso in Eccellenza. I lodigiani passano in vantaggio nella ripresa grazie alla doppietta di Artaria, subiscono il gol di Ghisalberti che accorcia le distanze ma allungano con Ouarrad. Vale per le statistiche la rete nel finale del Ciserano con la firma del 'solito' Ghisalberti. Il Cavenago Fanfulla retrocede così in Eccellenza dopo solamente un anno di Serie D.



Darfo Boario-Lecco 3-2

Il Darfo Boario saluta il proprio pubblico con una vittoria che, di contro, complica decisamente i piani di salvezza del Lecco. I camuni sbloccano il risultato dopo cinque minuti di gioco con Ademi ma Cannataro, su rigore, ristabilisce la parità alla mezz'ora. Nella ripresa Ademi e Spampatti allargano il divario nel punteggio rendendo vano il 2-3 bluceleste griffato da Caraffa a dieci minuti dalla fine. Il Lecco viene agganciato dal Levico Terme e si giocherà la salvezza nell'ultimo match di campionato contro la Pergolettese, con un orecchio rivolto verso gli altri campi con la speranza di avere risultati favorevoli.



Dro-Virtus Bolzano 0-3

La Virtus Bolzano vince nettamente il derby contro il Dro per 3-0 e mantiene vive le speranze di rimanere nella categoria, sebbene l'eventuale successo con il Seregno potrebbe anche non bastare. I bolzanini impongono al Dro la terza sconfitta nelle ultime cinque grazie all'uno-due sul finale del primo tempo targato Majdi-Bucchi. Nella ripresa ci pensa invece Timpone a chiudere i conti che permette ai ragazzi di Lomi di raggiungere quota 26 punti: non sarà facile salvarsi ma la compagine trentina dimostra di crederci fino alla fine.



Olginatese-Pro Patria 0-0

Pareggio ad occhiali tra Olginatese e Pro Patria al termine di una partita senza sussulti che mantiene inalterati i discorsi per quanto concerne i playoff. I bustocchi, infatti, necessitano di un punto nell'ultima giornata per certificare il quinto posto che vale la sfida contro la Pergolettese in post-season. I lecchesi, invece, agganciano il Dro a 33 punti e, a 90' minuti dalla fine, si giocherebbero le possibilità di restare in Serie D attraverso i playout. Sarà decisiva l'ultimo match di campionato che vedrà opposta l'Olginatese allo Scanzorosciate.



Pergolettese-Monza 1-2

La promozione in Lega Pro non distrae il Monza che si impone per 2-1 contro la Pergolettese al Voltini. I brianzoli sbloccano il match al quarto d'ora con D'Errico ma subiscono il pareggio, ad inizio ripresa, ad opera di Pedrabissi. Il gol di Ferrario al 64' sposta definitivamente l'ago della bilancia a favore della squadra di Zaffaroni che raggiunge quota 80, a testimonianza di un campionato pressoché perfetto. La Pergolettese, già certa dei playoff, cercherà di mantenere la terza posizione sulla Virtus Bergamo per avere il vantaggio del fattore campo.



Virtus Bergamo-Scanzorosciate 0-0

La Virtus Bergamo non va oltre lo 0-0 nel derby con lo Scanzorosciate e perde una grande chance di avvicinarsi al terzo posto della Pergolettese. I bianconeri faticano a trovare spazi e, nel finale, vengono salvati da Cavalieri che respinge una conclusione a botta sicura di Austoni. Lo 0-0 soddisfa lo Scanzorosciate che, tuttavia, deve ancora guadagnarsi la salvezza: alla squadra di Beretta basta un punto nello scontro diretto con l'Olginatese che, invece, proverà a strappare la riconferma in Serie D al fotofinish.



Seregno-Pontisola 0-1

Un gol di Romanini al 13' della prima frazione di gioco regala il successo al Pontisola contro il Seregno. I bergamaschi resistono nel secondo tempo e mantengono vive le (flebili) speranze di raggiungere i playoff ma agli uomini di Curioni serve una vittoria contro il Ciliverghe Mazzano nell'ultimo turno e, contemporaneamente, una sconfitta della Pro Patria che giocherà in casa contro il Darfo Boario. Il passo falso nel recupero contro il Cavenago Fanfulla rischia di costare carissimo al Pontisola, autore comunque di un girone di ritorno di grande livello.