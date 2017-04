Serie D 2016-17, 33a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE A: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Bra-Legnano 1-2

Non si ferma più il Legnano e, dopo una vita da ultima della classe, i lilla si tolgono dal fondo del barile per raggiungere Bustese e Pinerolo al penultimo posto, con la forte speranza di evitare la retrocessione diretta e giocarsi i playout. I gol di Provasio, sul finire del primo tempo, e di Laraia, al minuto 60, ribaltano tutto dopo che il capitano dei giallorossi Montante aveva sbloccato la sfida al 4'. Poco male per i braidensi, già salvi. Legnano si prepara ad ospitare il Casale all'ultima giornata, per continuare a sognare.



Borgosesia-Cuneo 2-2

Una partita meravigliosa, come ci si aspetta da due squadre in lotta per la Lega Pro. Pazzesco quanto succede al Comunale, in un finale da batticuore. De Sena trova al 93' il gol che, se il Cuneo dovesse vincere in casa contro il Bra la prossima settimana, regalerà la promozione. Peccato per il Borgosesia, eccezionale con Perez nel portarsi in vantaggio a pochi minuti dalla fine. Nel primo tempo i due bomber Zamparo e D'Antoni avevano scritto un 1-1 bellissimo, reso ancor migliore da una ripresa vivace e intensa. Ospiti a +2 e a un passo dal salto di categoria.



Caronnese-Gozzano 0-1

Eccezionale Gozzano, vincente sul campo della Caronnese grazie al gol di Mastrilli. Il risultato ribalta il medesimo punteggio dell'andata e, trovandosi le due squadre a pari merito in classifica, la differenza reti al momento premia i rossoblù per un solo gol in più fatto finora (53 contro 52). Ultima giornata decisiva, dunque, per definire chi sarà l'ultima squadra del lotto playoff, considerando che all'Inveruno basta un pareggio per confermare la solitaria quarta piazza stagionale.



Casale-Pro Sesto 2-1

E' un addio ai playoff quanto mai amaro per la Pro Sesto, sconfitta dal Casale in un pomeriggio davvero deludente per gli uomini di Del Piano, contro una squadra senza alcuna motivazione. I nerostellati onorano l'impegno e, con un gol per tempo, liquidano gli avversari grazie alle reti di Pavesi e Sinato. A nulla serve l'immediata risposta di Di Renzo al minuto 51, perché il pareggio non arriva e ogni obiettivo è precluso per i lombardi.



Inveruno-Folgore Caratese 3-2

L'Inveruno mette la propria ipoteca sui playoff con una scoppiettante vittoria in rimonta contro la Folgore Caratese. Dopo il vantaggio nel primo tempo di Repossi, bomber Simeri, salito a quota 21 gol stagionali, scatena la propria rabbia e, prima dell'intervallo, ribalta tutto in favore degli ospiti. I gialloblù di Mazzoleni non mollano e trovano il pareggio con Chessa a metà della ripresa, prima che il goleador dei padroni di casa, un Broggini da 18 sigilli in stagione, scriva il definitivo 3-2.



Varese-Bustese 2-1

Un piccolo lumicino di speranza resta acceso per il Varese, a -3 dal Cuneo e dunque in corsa per un eventuale spareggio in cui mettere in palio la promozione diretta in Lega Pro. Senz'altro ci saranno i playoff per i biancorossi, che vincono per 2-1 sulla Bustese, ora penultima in classifica a pari merito con Legnano e Pinerolo. Sarà un'ultima domenica da brividi per i granata, in vantaggio con Pllumbaj e ripresi da Scapini, dopo l'errore su rigore di Rolando. Sarà proprio quest'ultimo, però, a decidere il match ad inizio ripresa per il 2-1 finale.



OltrepoVoghera-Verbania 1-1

Doveva essere la giornata del Verbania, che mantiene soltanto due punti di vantaggio sul penultimo posto e la conseguente retrocessione diretta, e invece è l'Oltrepovoghera ad andare vicinissimo al successo. Romano regala l'insperato vantaggio ai padroni di casa, poi è D'Onofrio a salvarli dalla tragedia a un minuto dal fischio finale. Per i padroni di casa le sofferenze sono già in archivio, mentre i piemontesi dovranno vincere in casa l'ultima contro il Varese per evitare guai peggiori.



Pinerolo-Chieri 2-5

Un Chieri in piena rincorsa playoff ribalta e schiaccia un Pinerolo in grave crisi. Il rigore di Pautassi sembra dare vitalità ai padroni di casa, ma Cacciatore pennella su punizione e fa 1-1. Villa e Mulatero regalano fuochi d'artificio sul finale del primo tempo, ma la ripresa è a senso unico. Due volte Anastasia e il gol della doppietta per Villa regalano un 2-5 senza storia agli azzurri, che si giocheranno la zona playoff nell'ultima partita contro la Caronnese. Pinerolo penultimo e costretto all'impresa in casa della Varesina.



Pro Settima-Varesina 0-2

Che incubo per la Pro Settimo! Un finale di stagione distruttivo per i beniamini dell'Eureka ha toccato il suo punto più basso, con Frugoli e Castagna a siglare il micidiale uno-due in favore della Varesina negli ultimi minuti e, di conseguenza, il crollo all'ultimo posto in classifica per i padroni di casa. Una vittoria contro la Pro Sesto nell'ultima stagionale potrebbe non bastare a salvarsi, mentre gli ospiti dovranno vendere cara la pelle contro il Pinerolo nell'atto conclusivo per salvaguardare la propria posizione sul tredicesimo gradino.