Serie D 2016-17, 32a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Due Torri-Rende 0-3 a tavolino



Pomigliano-Aversa Normanna 0-1

L'Aversa Normanna batte il Pomigliano 1-0 e conquista tre punti fondamentali in chiave playout. Il primo tempo si chiude senza grandi emozioni, ma nella ripresa sono gli ospiti a passare in vantaggio al minuto 59 con Scalzone, il migliore in campo. Con questo punteggio la formazione di Chianese sale a 38 punti, mentre il Pomi resta fermo a quota 42.



Castrovillari-Igea Virtus 0-1

Il Castrovillari resiste, ma alla fine si deve arrendere contro un'Igea Virtus cinica e spietata, a cui basta un gol per portare a casa i tre punti. Ii giallorossi impiegano 15' per passare in vantaggio con Longo. nella ripresa i siciliani potrebbero raddoppiare al 72' con Crinò in contropiede, bravo l'estremo difensore calabrese a bloccare la sua iniziativa.Gli ospiti salgono a 62 punti, mentre i padroni di casa restano fermi a 28.



Cavese-Sarnese 4-0

Match spettacolare al Lamberti, dove la Cavese piega con un roboante 4-0 una Sarnese mai in partita. Nel primo tempo, terminato 0-0, l'unica chance capita a Rossi, ma il suo tiro termina ben alto sopra la traversa. Nel secondo tempo, pioggia di gol e spettacolo: al 62' Ciarcià trasforma dal dischetto, mentre al 76' è Giglio a raddoppiare. Infine, Gabrielloni e Giglio sanciscono il definitivo 4-0 rispettivamente ai minuti 80 e 90.



Gela-Turris 3-0

Il Gela vince 3-0 contro la Turris e, approfittando del ko subito dalla Palmese, rimane in corsa per l'ultimo piazzamento in zona playoff. Il punteggio si sblocca al 36' con Campanaro, mentre al 69' arriva il prezioso gol di Alma che, servito da Montalbano, beffa Atteo con un pallonetto. Infine, al 93', il gol del definitivo 3-0 che porta la firma di Nassi, su rigore.



Gragnano-Palmese 4-0

Prova di forza del Gragnano che, tra le mure amiche, annichilisce una Palmese a caccia di punti per cercare di spezzare i sogni playoff del Gela. Succede tutto nel primo tempo: al 2' Santaniello sblocca il match, mentre il raddoppio arriva al 20' con Varsi, che cala il tris quindici minuti più tardi. Infine, il gol del definitivo 4-0 porta la firma al 42' di Konate.



Frattese-Gladiator 3-3

Punteggio pirotecnico a Frattamaggiore: la Frattese, impegnata nel derby campano contro il Gladiator, si ferma sul punteggio di 3-3 in extremis, al minuto 93', con i casertani in dieci uomini, ad opera di uno scatenato Scielzo, a segno con una tripletta. Il primo tempo termina sul punteggio di 2-1: al gol del vantaggio inziale ospite con Scielzo, rispondono Longo e Tommasini, all'11' e al 14'. Al 57' Scielzo trova il pari, ma al 75' Angelillo riporta in vantaggio i suoi, fino al gol del 3-3 finale.



Roccella-Sersale 4-2

Il Roccella batte 4-2 il Sersale e continua a sognare la salvezza senza passare per i playout. Il primo tempo termina sul punteggio di 2-1: dopo soli 5' i padroni di casa conducono per 2-0 grazie alle reti realizzate da Laaribi e Ficarotta, ai minuti 3 e 5. Tuttavia gli ospiti, già retrocessi, provano ad onorare il loro campionato e al 44' trovano prima il gol con Aprile e all'80' pareggiano i conti con Lenoci. Gli uomini di Galati non si arrendono e al 84' si riportano in avanti con Laaribi, dal dischetto e al 90' calano il poker con Santaguida, che conclude un meraviglioso contropiede.



Sicula Leonzio-Sancataldese 4-2



