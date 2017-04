Serie D 2016-17, 32a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Scandicci-Sangiovannese sospesa all'83' sul parziale di 0-2

Incredibile allo stadio Turri: la partita, ferma sul punteggio di 0-2 a sette minuti dal termine (reti di Morbidelli e Bucaletti), è stata sospesa per impossibilità da parte del direttore di gara di continuare ad arbitrare il match per un problema fisico trascinatosi durante quasi tutta la durata della gara. La partita, come previsto dal regolamento del campionato dilettanti, va dunque rigiocata dal primo minuto come confermato da fonti certe della Sangiovannese.



Adriese-Colligiana 3-1

Tre punti importantissimi per l'Adriese che sconfigge con il punteggio di 3-1 la Colligiana e la avvicina in classifica (-4 punti da quest'ultima). I rossoblù si mantengono in piena lotta playout confermando uno stato di forma altalenante, fatto di quattro vittore e tre sconfitte nelle ultime sette giocate. Passano gli ospiti in avvio di gara con il rigore di Crocetti al 3'; risponde Cesca al 17', mentre Colman Castro al 41' realizza dal dischetto il 2-1 che chiude la prima frazione. Nel finale di partita, al minuto novanta, Marcandella firma il gol che fa esplodere la gioia del Bettinazzi.



Correggese-Fiorenzuola 1-2

Eccezionale prestazione del Fiorenzuola, che vince per 1-2 in casa di una Correggese poco determinata e con la testa già ai playoff. Per i rossoneri la salvezza matematica non è più un miraggio viste le ultime prestazioni più che convincenti. Messina dal dischetto firma lo 0-1 dopo quattro minuti di gara, ma la reazione dei ragazzi di Benuzzi è immediata: Sciamanna viene murato da Vagge al 7' ma il pari arriva poco dopo al 17' grazie alla firma di Pittarello. Il Fiorenzuola ne ha di più e mostra tutta la sua voglia di salvezza: al 53' Pessagno, assistito da Guglieri, sigla il gol del definitivo 1-2 finale. Sciamanna e company ci provano fino alla fine senza trovare varchi nella solida difensiva rossonera.



Imolese-Lentigione 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Imolese e Lentigione, dirette rivali della capolista Ravenna. Per la squadra di Imola la beffa clamorosa arriva al secondo minuto di recupero, allontanandoli così dal primo posto (-3 dal Ravenna). Vanno in vantaggio i rossoblù con il jolly Ambrosini (per lui sono 17 i gol in campionato) al 59', subentrato pochi minuti prima. Il pareggio in extremis al 92' per il Lentigione lo realizza Marijanovic. Gli ospiti riescono nell'intento di fermare gli imolesi confermandosi come una delle corazzate del torneo, da tenere d'occhio in vista dei playoff che andrà a disputare.



Ravenna-Delta Rovigo 1-0

Nell'attesissimo match tra Ravenna e Delta Rovigo è la squadra ravennate a spuntarla di misura con il punteggio di 1-0. Per i ragazzi di Antonioli sono punti fondamentali soprattutto in virtù del pari dell'Imolese, fermo al secondo posto e distante tre lunghezze in classifica con due sole partite da giocare. In un match falloso e combattuto prevale la rete vincente di Selleri al 26' a cui nulla può Boccanera. Graziani sfiora il 2-0 nella ripresa mentre il Delta tenta tutte le carte possibili senza riuscire ad impensierire seriamente la difesa del Ravenna, che si conferma la migliore del campionato (solo 23 i gol subiti dai romagnoli).



Pianese-Mezzolara 1-1

Un punto per parte per Pianese e Mezzolara che chiudono sull'1-1 il finale. Alle due compagini rimane da conquistare solamente gli ultimi punticini in vista della salvezza che non si può ufficialmente considerare matematica. Per il Mezzolara grandi rimpianti considerato il pareggio dei bianconeri arrivato al 95' con il rigore trasformato dall'ariete Mammetti. Per gli ospiti invece il vantaggio firmato da Vignali al 58'. Si conferma in forma sgargiante la squadra di Chiarini (quattro vittorie e un pari nelle ultime sette giocate).



Poggibonsi-Castelvetro 2-0

Vittoria d'orgoglio per il fanalino di coda Poggibonsi che soprende il Castelvetro con il punteggio finale di 2-0. Prestazione eccellente dei giallorossi che nonostante la retrocessione arrivata ufficialmente nel turno precedente, passano meritatamente davanti al proprio pubblico. Giardulli apre le danze al 34' bravo a sfruttare il filtrante e a saltare l'estremo difensore ospite. La ripresa è nuovamente a tinte giallorosse con il pallonetto di Lessa Locko nel finale di gara al 93'. Nonostante la sconfitta è quasi salvo il Castelvetro.



San Donato-Rignanese 0-2

Rimane in bilico il destino del San Donato che al Comunale è costretto a soccombere alla fenomenale prestazione biancoverde (0-2 il risultato finale in favore della Rignanese). Degl'Innocenti fa 0-1 in avvio di ripresa direttamente da calcio di punizione. Il raddoppio porta la firma di uno tra i protagonisti della stagione in casa Rignanese: Donatini al 71' sigla il definitivo 0-2. Per gli ospiti una boccata di ossigeno vitale in vista del finale di stagione. Rimane fermo a quota 40 punti invece il San Donato di mister Fusci, a pari punti con le agguerrite Fiorenzuola e Colligiana.



Virtus Castelfranco-Ribelle 1-1



Terminail match tra, punteggio che non decreta alcun verdetto definitivo nonostante il fiato sul collo in casa Castello. Rimane complicata, nonostante il pari, la situazione per Chezzi & co. che salgono a quota 27 punti e rimandano ogni situazione di classifica causa la sospensione del match della Sangiovannese, che sarà costretta a rigiocare la 32esima giornata. Va in vantaggio laalcon la firma del giovane; la risposta del Castello porta il nome diche alrealizza il pari finale. A nulla servono le sortite dei padroni di casa negli attimi finali del match che non danno l'esito sperato.