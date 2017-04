Serie D 2016-17, 32a giornata Girone C: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE C: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Altovicentino-Carenipievigina 2-0

L'Altovicentino batte il Careni per 2-0 in una vera e propria finale e condanna i trevigiani alla retrocessione in Eccellenza. Con un gol per tempo di Gyimah e Melchiori i padroni di casa regolano la spinosa pratica Careni. Ora per l'Altovicentino c'è l'obiettivo salvezza, la classifica è corta con sei squadre in 4 punti e 6 a disposizione per evitare i playout.



Calvi Noale-Campodarsego 1-1

Finisce 1-1 tra Calvi Noale e Campodarsego, con i padroni di casa che riagguantano il match dopo il vantaggio degli ospiti. Succede tutto nel secondo tempo con il Campodarsego in vantaggio al 79' con Aliù e la Calvi che risponde ferocemente dopo soli 4 minuti con Munarini. Un misero punto con una squadra che ha già raggiunto il suo obiettivo, ma che fa la differenza in classiifca per appaiarsi con Vigasio e Altovicentino a 34 punti: la lotta per evitare i playout è già iniziata.



Este-Legnago 1-1

Este e Legnago si prendono un punto ciascuno, pareggiando 1-1. Al gol di Cavallini al 12' del primo tempo, risponde Zanetti in chiusura sempre della prima frazione. Un pareggio che fa sicuramente più contenti i padroni di casa, al sicuro da qualsiasi capovolgimento di classifica nelle ultime due gare. Il Legnago da parte sua rimane sospeso con un piede nella salvezza e uno ancora invischiato nella lotta playout.



Belluno-Abano 1-1

Termina in parità (1-1) lo scontro tra Belluno e Abano, un match imperniato sulla possibilità di rimanere in corsa per i playoff. Il pareggio di Miniati, dopo il gol di Serena, fa sì che il risultato non chiuda la porta a nessuna delle due squadre anche se per i gialloblù la speranza è fievolissima. Per l'Abano la strada sembra spianata, basteranno 3 punti in due gare per arrivare alla post season.



Tamai-Virtus Vecomp Verona 1-3

La Virtus Vecomp batte 1-3 il Tamai con il tandem Mensah-Manarin. Ora è matematico, la squadra di Fresco giocherà i playoff promozione. Gli ospiti scendono in campo decisi ad approfittare del matchball per la post season e passano dopo solo otto minuti con Mensah su rigore. Nella ripresa Manarin raddoppia e ancora Mensah chiude la gara. A nulla vale il gol di Paladin.



Triestina-Montebelluna 1-2

La Triestina cade 1-2 al Rocco per mano di un Montebelluna cinico e capace di approfittare al meglio degli errori alabardati. Sono i padroni di casa a fare la partita ma la testa è lontana, perché a Vigasio va in scena il successo stagionale della capolista Mestre. Manca il guizzo finale e, quando arriva una distrazione, Fasan ne approfitta per il vantaggio ospite. Nella ripresa la musica è la stessa ma Franca riesce a trovare il pareggio. A pochi minuti dal termine arriva il gol vittoria di De Vido.



Arzignanochiampo-Cordenons 2-0

L'Arzignano regola 2-0 il Cordenons e mantiene la rotta sui playoff. Nulla è ancora deciso per l'ultimo posto a disposizione, anche se l'Abano sembra essere in pole position. I padroni di casa archiviano la gara con un gol per tempo, nel primo Grbac segna dagli 11 metri il vantaggio e nella ripresa è Tonani a chiudere il match. Per il Cordenons rimane lo spettro dei playout.



Vigasio-Mestre 1-4

Il Mestre sbanca anche Vigasio con un 1-4 senza storia. Non è più solo una sensazione, che ci ha accompagnato per 3/4 di stagione, ora è realtà: con i tre punti gli uomini di Zironelli colgono una promozione strameritata. Ci vogliono solo tre minuti per vedere il vantaggio arancionero con Sottovia. Nella ripresa accade la stessa cosa, dopo due minuti arriva il raddoppio, questa volta di Pettarin che indirizza la partita, ma un sussulto ddel Vigasio porta i padroni di casa a accorciare le distanze con Zamboni. Uno sfortunato autogol e la rete di Zecchin chiudono la partita.



Vigontina-Union Feltre 1-1



Finisce 1-1 il match tra, una partita tra due formazioni che hanno ben poco da chiedere al campionato: già retrocessi i primi e salvi i secondi. Gli ospiti passano subito, dopo cinque minutisegna da 25 metri e bisogna attendere la ripresa per vedere il gol del pareggio, a segnare èal 52'.