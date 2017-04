Serie D 2016-17, 32a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Lecco-Dro 2-1

Un gol di Ronchi ad un quarto d'ora dalla fine regala il successo al Lecco contro il Dro. I blucelesti, passati in vantaggio alla mezz'ora grazie a Karamoko, subiscono la pressione ospite che culmina nel pareggio, poco prima dell'intervallo, ad opera di Farimbella. Quando il match sembra incanalarsi verso l'1-1 ecco che arriva la zampata vincente di Ronchi che permette ai lecchesi di agguantare quota 28 punti. Il Lecco resta tuttavia quartultimo, con la quasi certezza di disputare i playout per guadagnarsi la riconferma nella categoria.



Monza-Seregno 2-2

Il Monza pareggia 2-2 il derby contro il Seregno e strappa il punto che serviva per la matematica promozione in Lega Pro. La formazione di Zaffaroni va sul doppio vantaggio grazie alle reti di D'Errico e Gasparri ma subisce la rimonta ospite con le reti di Vaini e Lillo. Rimonta che però non rovina la festa al Brianteo dei biancorossi che hanno infatti sette punti di vantaggio sul Ciliverghe Mazzano a due giornate dalla fine del campionato.



Cavenago Fanfulla-Virtus Bergamo 1-1

Il pareggio maturato in quel di Lodi contro la Virtus Bergamo, già matematicamente ai playoff, mantiene in vita le ridottissime chance di salvezza del Cavenago Fanfulla. I bergamaschi passano in vantaggio a metà ripresa grazie ad Amodeo ma incassano il pareggio in zona Cesarini con Galtarossa. Il Fanfulla resta a 20 punti con sei punti da recuperare per poter disputare i playout: serve, tuttavia, un mezzo miracolo ossia due vittorie nelle prossime partite e zero punti delle rivali (Scanzorosciate e Dro).



Darfo Boario-Pergolettese 0-2

Il Darfo Boario perde 2-0 in casa contro la Pergolettese e dice matematicamente addio alla corsa playoff. I cremaschi, infatti, sbloccano il match all'11' con Pebrabissi e chiudono i conti all'80' con Dimas in contropiede. La Pergolettese rinforza il terzo posto in classifica mantenendo tre punti di vantaggio sulla Virtus Bergamo che, con ogni probabilità, sarà la rivale nel primo turno di playoff della banda di Curti. Il Darfo, invece, resta settimo con 51 punti, frutto di un ottimo girone di ritorno dei camuni.



Grumellese-Caravaggio 0-0

Pareggio ad occhiali tra Grumellese e Caravaggio al Libico. Le due squadre si affrontano a viso aperto ma le difese, senza troppa fatica, prevalgono sugli attacchi avversari per tutti i novanta minuti. La situazione in classifica non muta né preoccupa, anche perché entrambe le compagini sono al riparo da pericoli e troppo lontane dai sogni playoff. Il Caravaggio resta ottavo a 47 punti mentre la Grumellese è decima con 42.



Levico Terme-Olginatese 1-1

Termina in parità lo scontro diretto tra Levico Terme ed Olginatese. I padroni di casa partono meglio e, a dieci minuti dalla fine, trovano il gol del vantaggio con Tobanelli che non lascia scampo a Celeste. L'Olginatese, però, non demorde e raggiunge il pareggio ad un quarto d'ora dalla fine grazie a Menegazzo. L'1-1 finale non modifica la situazione di bassa classifica: il Levico Terme resta terzultimo e, qualora finisse oggi il campionato, sarebbe retrocesso in Eccellenza. L'Olginatese, invece, disputerebbe il playout con il Lecco.



Pontisola-Ciserano 1-0

Il gol di Romanini nel primo minuto di recupero del secondo tempo regala il successo al Pontisola nel derby contro il Ciserano al termine di una partita per larghi tratti soporifera. Il Pontisola si porta al sesto posto in classifica a quota 53 punti e, con due giornate al termine del campionato, resta a cinque punti di ritardo dal quinto posto (appannaggio al momento della Pro Patria) che vale i playoff. Il Ciserano, invece, raccoglie la terza sconfitta nelle ultime quattro ma resta tranquillamente a metà classifica.



Scanzorosciate-Pro Patria 0-4

La cura Javorcic funziona. La Pro Patria sbanca Scanzorosciate al termine di una partita dominata e conclusa con un roboante 4-0. I bustocchi si trovano sul 2-0 già al quarto d'ora in virtù dei gol di Garbini e Santana. Nella ripresa sale in cattedra Colombo che firma la personale doppietta che irrobustisce il risultato a favore degli ospiti. Con il successo odierno, la Pro Patria arriva a 58 punti e mantiene cinque punti di vantaggio sul Pontisola a due giornate dalla fine. I playoff per i bustocchi sono sempre più vicini.



Virtus Bolzano-Ciliverghe Mazzano 1-2



