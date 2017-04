Serie D 2016-17, 32a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE A: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Bustese-Borgosesia 2-3

Vittoria dal peso specifico incalcolabile per il Borgosesia in trasferta contro la Bustese. Tutto facile nel primo tempo per gli ospiti, avanti con un tris di gol. Prima Di Lernia, poi l'autorete di Alushaj ed infine Tomaselli sembrano chiudere i conti, ma i lombardi scaldano il secondo tempo con la rete su rigore di Pllumbaj e la successiva zampata di Panigada. I granata mantengono il vantaggio nel finale e si riportano a -2 dal Cuneo capolista, mentre la Bustese resta invischiata in zona playout.



Folgore Caratese-Cuneo 0-1

Il gol di D'Antoni è una pietra miliare sulla promozione diretta del Cuneo, vincente per 1-0 contro una combattiva Folgore Caratese. Poche le emozioni di un match tirato, con gli ospiti sotto pressione e capaci di sbloccarsi soltanto a metà del secondo tempo. Per i padroni di casa la stagione è già finita, per i piemontesi, invece, la Lega Pro potrebbe presto diventare un sogno che si avvera.



Gozzano-Varese 2-1

E' una sconfitta pesante come un macigno per il Varese quella subita contro il Gozzano. Il Cuneo scappa a +5 e, a due giornate dalla fine, la promozione diretta resta un sogno pressoché irrealizzabile. Il vantaggio di Aperi, dopo che i biancorossi hanno dominato per lunghi tratti del match, viene subito pareggiato da Scapini, ma, a dieci minuti dal termine, Ficco stende gli ospiti e regala il 2-1 ai rossoblù, che restano lontani dalle primissime posizioni.



Bra-Casale 2-2

Dopo 45 minuti di nulla, Bra e Casale decidono di dare spettacolo nel secondo tempo e, nonostante il punto guadagnato non cambi nulla nelle rispettive graduatorie, il pubblico di casa può almeno godersi il 2-2 finale, firmato dai gol di Niang e Ghione Mainardi per i braidensi e dalla doppietta di Sinato per i nerostellati.



Chieri-OltrepoVoghera 2-0

Ora che qualunque obiettivo ai vertici della classifica è sfumato, con la testa più leggera dalla pressione, il Chieri ritrova la vittoria e piega l'Oltrepovoghera, ormai privo di qualsiasi motivazione, grazie ai gol di Messias e Anastasia. Un primo tempo senza particolari emozioni lascia il posto ad un roboante inizio di seconda frazione, in cui gli attaccanti dei padroni di casa decidono il match.



Legnano-Pro Settimo 1-1

Ci ha provato fino all'ultimo minuto il Legnano, che ha colpito il palo con Hazah a tempo scaduto, ma la Pro Settimo ha tenuto l'1-1 e non si è fatta sorpassare in classifica dagli avversari. Poco da festeggiare, però, per entrambe le squadre, che continuano ad occupare gli ultimi due gradini della graduatoria del girone. Il rigore di Taraschi, su sciocco fallo di Cantarella, ha dato il vantaggio ai piemontesi, poi Ianni, a dieci minuti dalla fine, ha trovato il meritato pareggio, rimasto tale al fischio finale.



Pro Sesto-Pinerolo 1-1

Un gol di Battaglino toglie al Pinerolo tre punti fondamentali nella lotta per evitare la retrocessione diretta. La Pro Sesto non si arrende, rimasta in dieci per l'espulsione di Cristofoli ad inizio secondo tempo, dopo che Gili aveva portato in vantaggio gli ospiti al terzo minuto della prima frazione. I piemontesi rimangono a +2 sul penultimo posto e non possono dirsi tranquilli, mentre per i biancocelesti anche la zona playoff è ora un miraggio.



Varesina-Caronnese 0-0

Niente promozione diretta per la Caronnese, bloccata sullo 0-0 dalla Varesina e distante sei punti dal Cuneo, contro cui è in svantaggio negli scontri diretti, a due giornate dalla fine. Il rosso diretto per Caso al minuto 58 potrebbe lanciare gli ospiti verso il successo nel finale, ma la porta di Varesio resta inviolata ed il pareggio finale scrive la sentenza definitiva sulla stagione dei beniamini di Caronno Pertusella. I padroni di casa restano tre punti sopra l'ultimo posto in classifica.



Verbania-Inveruno 1-0



La sconfitta patita contro ilcosta la promozione diretta all', lontano sei lunghezze a due partite dalla fine dale in svantaggio negli scontri diretti. Bravi i piemontesi a riprendersi dal rigore sbagliato daad inizio partita ed eccezionale lo stesso attaccante a siglare il gol del successo al minuto 53. Gli ultimi due posti in classifica si allontanano per i padroni di casa, ma la zona playout resta un dato di fatto.