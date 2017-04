Serie D 2016-17, 31a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Igea Virtus-Due Torri 3-0 a tavolino



Rende-Sicula Leonzio 1-0 (mercoledì)

Quella che doveva essere una giornata di festa si trasforma in una giornata piena di amarezza per la Sicula Leonzio. La formazione di mister Cozza, dopo 15 vittorie consecutive, si ferma contro il Rende, vittorioso per 1-0 grazie al gol realizzato da Gigliotti al 65’, sciupando il primo match point per la promozione. I siciliani non riescono a sbloccare il risultato nel primo tempo, nonostante le varie occasioni da gol, e al 70’ rimangono in dieci uomini a causa del rosso diretto rimediato da D’Amico. La formazione di Lentini non perdeva dall’8 dicembre: la prossima sfida, domenica 23, nel derby siciliano contro la Sancataldese.



Sancataldese-Gela 0-3

Prestazione super del Gela, che a San Cataldo affonda i padroni di casa con un netto 3-0. Gli ospiti vanno in vantaggio al 17' con Montalbano, raddoppiando sei minuti più tardi con Campanaro, a segno su calcio di rigore. La ripresa procede sulla falsariga della precedente, con il dominio assoluto dei biancoazzurri, che al 65' calano il tris con Alma. I gelesi volano a 50 punti, mentre la squadra di Marcenò resta a 39.



Sersale-Castrovillari 0-0

Il Sersale, già aritmeticamente retrocesso, onora il campionato pareggiando 0-0 in casa contro il Castrovillari. Al 29' la squadra di casa rischia di passare in vantaggio con Puntoriere, ma De Brasi si supera e spedisce in calcio d'angolo. Nella ripresa, gli uomini di Di Maria colgono un palo al minuto 87'.



Aversa Normanna-Turris 1-0

L'Aversa Normanna conquista tre punti fondamentali per la salvezza, superando la Turris 1-0 grazie al sigillo al 57' di Scalzone, che trasforma dagli undici metri. I corallini giocano sottotono, costringendo Abagnale ad intervenire più di una volta. L'estremo difensore ospite, però, viene espulso al 37', lasciando i suoi in dieci uomini. I normanni salgono a 36 punti, gli ospiti restano a 46.



Cavese-Roccella 2-3

Match da dimenticare per la Cavese: al Lamberti finisce 3-2 per il Roccella. Passano trenta minuti e i calabresi vanno in vantaggio con Ficarotta. I metelliani non si abbattono e al 43' trovano il pari con Bellante, mentre nella ripresa, è Giglio a firmare la rete del momentaneo vantaggio. Pochi minuti dopo gli ospiti rispondono con Ficarotta e, all'89', trovano la rete del meritato 3-2 con Santaguida. Con questo risultato la Cavese spiana la strada alla Sicula Leonzio verso la Lega Pro.



Gladiator-Gragnano 1-1

Termina 1-1 tra Gladiator e Gragnano: la prima parte di gara si chiude a reti bianche, nonostante i padroni di casa si facciano apprezzare di più grazie alle sortite offensive di un De Carolis in giornata di grazia. Ed è proprio lui a sbloccare l'incontro al 51', facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. Tuttavia gli ospiti trovano il pari al 69' con Franco, subentrato a Martone al 52'. I neroazzurri vanno a 44 punti, i pastai a 41.



Palmese-Pomigliano 1-1

Finisce 1-1 tra Palmese e Pomigliano. Nella prima frazione di gara le squadre si equivalgono e ai padroni di casa viene annullato un gol al 43'. Ad inizio ripresa Bonadio sblocca il match, ma dieci minuti dopo arriva il gol del pari del Pomi con Suriano. I calabresi terminano la gara in inferiorità numerica per l'espulsione di Pellegrino. I ragazzi di Dal Torrione vanno a 56 punti, gli ospiti a 42.



Sarnese-Frattese 2-1



Decimo ko in campionato per la, sconfitta per 2-1 da una scatenata(che guadagna tre punti portandosi a quota 29). I nerostellati passano in vantaggio al' con, che battecon un diagonale chirurgico. Al' i padroni di casa pareggiano i conti cone, al', trovano la rete del sorpasso con. Gli uomini disi fermano a quota 49.