Serie D 2016-17, 31a giornata Girone G: risultati, marcatori e cronaca

Albalonga-Rieti 0-1

Sfida ad alta quota tra Albalonga e Rieti che termina 0-1 grazie alla rete di Scotto, realizzata a metà primo tempo. Nella ripresa il Rieti si difende con ordine e prova a chiudere la partita con delle ripartenze velenose ma l'Albalonga riesce a non peggiorare il passivo. Squadra ospite che sale a 64 punti a -3 dal Monterosi primo in classifica (ma con una partita in più), l'Albalonga resta a -4 dall'ultimo posto disponibile per disputare i playoff.



Avezzano-Ostiamare 1-1

Si conclude 1-1 la partita tra i lupi marsicani dell'Avezzano e l'Ostiamare: padroni di casa che non hanno più nulla da chiedere al campionato al contrario degli ospiti (in piena lotta playoff), ma nonostante ciò giocano una grande partita e passano anche in vantaggio ad inizio ripresa con Marolda. L'Ostiamare trova il pareggio solamente nel finale con Olivetti che al suo debutto in Serie D realizza un gol importantissimo.



Città di Castello-Torres 1-1

Finisce 1-1 la partita tra Città di Castello e Torres: match fondamentale per le due squadre che cercano una salvezza disperata, ma che regala un pareggio poco utile ad entrambe in chiave salvezza. Succede tutto in pochi minuti: il Città di Castello passa in vantaggio con Franzese ma la gioia del gol dura poco, dopo 2' la Torres rientra in partita con Frau. Nel finale gli ospiti provano il tutto per tutto ma il punteggio resta invariato.



Flaminia-Lanusei 1-0

Allo stadio Madami termina 1-0 la partita tra Flaminia e Lanusei: gara povera di emozioni tra due squadre matematicamente salve e che non potranno raggiungere la zona playoff. La rete decisiva arriva alla fine del primo tempo con l'attaccante ex Albalonga Delgado.



Muravera-Monterosi 0-2

Il Monterosi ottiene una vittoria fondamentale sul campo del Muravera: la partita termina 0-2, dopo un primo tempo molto equilibrato gli ospiti si scatenano nella ripresa grazie alla reti di Costantini e di Buono in pieno recupero. Il Muravera mantiene un punto di vantaggio sulla Torres mentre gli ospiti salgono al primo posto con 67 punti grazie ai 3 punti già assegnati per la futura partita contro il Foligno.



Nuorese-L'Aquila 1-1

Termina 1-1 la partita tra Nuorese e L'Aquila: partita decisiva per i playoff, infatti i padroni di casa occupano l'ultima posizione disponibile per disputarli e L'Aquila è la diretta inseguitrice ad un solo punto di distanza. Dunque pareggio che risulta più utile per la Nuorese, anche se può recriminare per il gol del pareggio di Nohman arrivato solamente all'88 (che regala ancora una speranza alla squadra ospite).



San Teodoro-Trestina 2-1

Succede tutto nel primo tempo tra San Teodoro e Trestina: la partita si conclude 2-1 per i padroni di casa, che rispondono con i gol di Giannetti e del capitano Ibba alla rete iniziale degli ospiti realizzata da Saleppico. Tre punti importanti per il San Teodoro in chiave salvezza.



Sansepolcro-Arzachena 1-1



Allo Stadio Comunale Buitoni termina 1-1 la partita tra Sansepolcro e Arzachena.