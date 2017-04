Serie D 2016-17, 31a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Riposa: Pineto



Matelica-Vis Pesaro 3-3

Pesante pareggio del Matelica contro il Vis Pesaro sul proprio campo di casa. I biancorossi giocano con l'obiettivo di vincere per mantenere aperta la lotta alla promozione e blindare il secondo posto, ma una Vis Pesaro coraggiosa e arrembante riesce a centrare il bersaglio grosso per ben tre volte fiaccando le resistenze casalinghe. Al 5' è Costantino a siglare il primo vantaggio degli ospiti, ma il Matelica risponde immediatamente con Lunardini. Passano pochi minuti e Pera torna a segnare portando in vantaggio la squadra di Clementi. La Vis però non molla e prima del rientro negli spogliatoi trova il 2-2 ancora con Costantino. La Vis prova a stendere i padroni di casa con la rete di Raparo nel secondo tempo, ma al 90' arriva il gol del pareggio di Pera.



Monticelli-Campobasso 2-1

Nello scontro tra squadre già salve prevalgono i padroni di casa del Monticelli, dopo una partita abbastanza scialba soprattutto nel primo tempo. Nei primi minuti di gioco le due squadre sembrano non volersi far male, ma poco prima dell'intervallo il Campobasso accelera e trova il gol con Fioretti, ben servito da Grazioso. Il Monticelli però non ci sta e nel secondo tempo attacca subito a testa bassa trovando il pareggio con Giovannini e poco dopo il gol del definitivo 2-1 con Filiaggi, abile ad incrociare il tiro e a battere Palumbo.



Recanatese-Olympia Agnonese 1-1

Pareggio con il brivido a Recanati. L'Olympia Agnonese comanda il match per gran parte della partita grazie al gol di Guida, che gli permetterebbe anche di agganciare i playoff, ma la Recanatese viene premiata dalla sorte al 91' e trova il gol con Dominici. Il pari è comunque il risultato più corretto visto lo spirito offensivo mostrato dai giallorossi nel corso del secondo tempo ed è un punto d'oro per i recanatesi che mantengono proprio una lunghezza di vantaggio sul Castelfidardo, in quella sedicesima posizione che ormai significa quasi certamente retrocessione diretta.



San Nicolò-Castelfidardo 1-2

Vittoria fondamentale del Castelfidardo sul campo del San Nicolò Teramo. I tre punti regalati dai gol di Montagnoli e Maisto, in risposta a quello di De Santis al 64'. permettono agli ospiti di mantenere viva la speranza di una salvezza attraverso i playout, accorciando il distacco dalla Recanatese quindicesima. Per il San Nicolò non cambia molto, i playoff sono comunque conquistati, ma ora c'è da blindare il terzo posto dall'assalto della Vis Pesaro che inizia a far sentire il proprio fiato sul collo dei teramani.



San Marino-Sammaurese 1-0

Pericolosa sconfitta della Sammaurese sul campo del San Marino. Decide la sfida il secondo gol in tre partita di uno scatenato Gassama che consegna i tre punti alla squadra dei Titani e allo stesso tempo riapre i giochi per i playoff, avvicinando gli azzurri alla quinta posizione occupata dalla Sammaurese. I giallorossi rischiano di veder svanire l'obiettivo per cui hanno lavorato sin dall'inizio dell'anno, dato il risicato distacco da Vastese e Olympia Agnonese (ora distanti solo due lunghezze). Il prossimo turno sarà in questo senso decisivo visti i numerosi scontri diretti che verranno giocati.



Civitanovese-Jesina 0-1

Fatica la Jesina sul campo della Civitanovese. I padroni di casa, nonostante una situazione societaria molto deficitaria, riescono a fare una buona partita, ma nonostante questo vedono sfumare la possibilità di fare i playout. Il gol di Shiba al 32' condanna i padroni di casa ad arrancare sul fondo della classifica a cinque punti dal Castelfidardo, oggi vittorioso a sorpresa, ma tutto si deciderà nello scontro diretto della prossima giornata. Per la Jesina questa vittoria li porta a più tre punti sul Pineto, allontandosi anche dalla zona playout.



Vastese-Alfonsine 0-1

Sorpresa a Vasto: l'Alfonsine riesce ad imporsi sul campo della Vastese grazie al gol di Bamonte al 70'. Questi tre punti sono fondamentali per i Leoncini che mantengono a sette punti il distacco dalla sedicesima posizione, garantendosi al 99% la possibilità di giocarsi la salvezza nel playout contro una tra Recanatese e Castelfidardo. Per la Vastese è una sconfitta pesante perchè perde la possibilità di superare la Sammaurese e stabilirsi, provvisoriamente al quinto posto, l'ultimo valido per i playoff.