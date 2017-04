Serie D 2016-17, 31a giornata Girone C: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE C: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Mestre-Triestina 3-3

In un Baracca stracolmo, si gioca il match più importante di giornata: il Mestre per il sogno Lega Pro, la Triestina per continuare a sperare nel primo posto. 90 minuti di tensione e emozioni forti che potrebbero inibire lo spettacolo, ma a Mestre quest'anno lo spettacolo è di casa. Finisce 3-3 con il sogno dei tifosi arancioneri rimandato di una settimana e la speranza degli alabardati ancora viva e pulsante. Inizio del match che vede la Triestina avanti ai punti, con il Mestre che cerca di assorbire l'urto; i padroni di casa escono piano piano dal guscio e al 40' mostrano i muscoli con Kabine che da buon ex, sblocca la gara e 5 minuti più tardi raddoppia. Inizia la ripresa, Franca si divora una occasione e la capolista passa ancora, stavolta con Gritti da fuori area. Partita chiusa e Lega Pro conquistata. Invece no, perchè mancano ancora 20 minuti e la Triestina non molla. Prima Franca su rigore e poi Dos Santos accorciano le distanze e nel recupero ancora Dos Santos pareggia i conti zittendo lo stadio. Un finale spettacolare e sorprendente, degno dello stupendo campionato di queste due squadre.



Abano-Tamai 1-0

L'Abano si impone con il minimo scarto: 1-0, su un Tamai che fino all'ultimo cerca il pareggio. I tre punti consentono ai neroverdi di continuare la marcia verso i playoff e la sconfitta dell'Arzignano aiuta non poco. Il gol che decide l'incontro lo segna Boscolo Berto a inizio gara dopo, 17 minuti. La partita non regala grandi emozioni, e scivola via fino al recupero finale in cui Furlan rischia di beffare i padroni di casa, colpendo una traversa.



Montebelluna-Calvi Noale 1-0

Il Montebelluna si aggiudica una gara delicata vincendo 1-0 con la Calvi Noale, che ora vede l'incubo dei playout avvicinarsi. Il gol di Soncin su rigore al 52' è sufficiente ai padroni di casa per guadagnarsi tre punti che regalano una classifica più serena, ma ancora pericolosa. Il prossimo turno vedrà per entrambe scontri complicati con il Campodarsego (la Calvi) e la Triestina per il Monte.



Campodarsego-Altovicentino 2-1

Partita rocambolesca al Gabbiano, con il Campodarsego che la spunta per 2-1 su un Altovicentino alla ricerca di punti. Gli ospiti passano in vantaggio dopi 19 minuti con Gyimah e riescono a mantenere il risultato fino a 20 minuti dal termine, quando i padroni di casa si riprendono in mano la gara con un 1-2 da ko. In tre minuti D'Appollonia prima e Aliù poi ribaltano il risultato e regalano tre punti alla propria squadra.



Cordenons-Este 0-1

L'Este torna dall'Assi di Cordenons con in mano il bottino pieno, grazie ad una rete di Marchetti a sei minuti dal termine della gara. Tre punti in palio importanti per la salvezza diretta per due squadre che, nonostante una classifica non preoccupante, rimangono in un limbo che con qualche errore di troppo può risucchiare le squadre ai playout. La spunta l'Este che lascia il Cordenons a leccarsi le ferite e a guaradare alla gara di Arzignano del prossimo turno.



Carenipievigina-Union Feltre 0-4

L'Union Feltre batte 0-4 il Carenipievigina e si regala un finale di campionato più sereno, con i 41 punti in classifica che permettono alla squadra di Bianchini di affrontare le prossime gare con più tranquillità. Per il Careni una brutta sconfitta in una gara alla propria portata e ora la retrocessione, non ancora matematica, sembra inevitabile. Gli ospiti si sbarazzano dei locali con due reti per tempo, nel primo Madiotto sblocca il risultato e Podvorica segna il raddoppio, nella ripresa una sfortunata autorete di Zanetti e Cossalter chiudono il match.



Legnago-Vigontina 3-0

Una partita senza storia, con il Legnago sempre in controllo che si impone al termine dei 90 minuti per 3-0, grazie alle reti di Zanetti, Barone e Formuso. Il match ci offre il primo verdetto ufficiale del girone, ovvero la retrocessione della Vigontina che conosce il proprio destino con tre turni di anticipo. I ragazzi di Italiano infatti soccombono nell'ipotetico arrivo a pari punti con l'Altovicentino per aver perso i due scontri diretti.



Vigasio-Belluno 1-1

Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Vigasio e Belluno, con i padroni di casa in vantaggio alla mezz'ora con la rete di Casolla e raggiunti nella ripresa dal gol di Farinazzo al 75'. Nonostante la delusione per non aver centrato il risultato pieno, c'è comunque un punto da non buttare per il Vigasio che guadagna una lunghezza sulla Calvi e su Tamai, sconfitte e avversarie nella corsa salvezza.



Virtus Verona-ArzignanoChiampo 3-2



Lasi aggiudica il match con l'per 3-2. Una sfida che valeva molto nella corsae che permette agli uomini didi allontanare un avversario diretto. Pronti via e sono gli ospiti a passare in vantaggio condopo 4 minuti, ma laci mette subito una pezza conche pareggia il match. Prima della fine della frazione c'è tempo per ribaltare il risultato con. L'attaccante rossoblu si ripete in apertura di ripresa dal dischetto per il 3-1. Al 90'accorcia le distanze, ma nel recupero non accade più nulla.