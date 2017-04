Serie D 2016-17, 31a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE A: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Borgosesia-Gozzano 1-0 (mercoledì)

Il Borgosesia conquista tre punti fondamentali nell'anticipo della trentunesima giornata. I lanieri vincono il derby della Cremosina per 1-0, grazie al gol messo a segno da Vita al 78', bravo a farsi trovare pronto su una respinta, mettendo la firma su un match sostanzialmente equilibrato. Grazie a questo successo, i granata salgono a quota 57 punti, mentre i cusiani perdono punti sulla zona playoff, restando fermi a quota 50.



Caronnese-Legnano 1-2

Altro giro altra impresa del Legnano, che espugna 1-2 il campo della Caronnese, conquista la terza vittoria consecutiva ed è sempre più vicino a togliersi dall'abisso dell'ultimo posto in classifica. I posti che non costano la retrocessione diretta sono lontani ora soltanto due punti. La partita è decisa dal rigore di Rovrena e dal gol di Ianni, cui risponde subito dopo Galli per accorciare le distanze. Ancora decisivo il portiere lilla Houehou, che para il secondo rigore consecutivo, questa volta a Corno.



Cuneo-Verbania 1-0

Si salva nel finale un Cuneo coriaceo, ma incapace di sbloccare la sfida contro il derelitto Verbania, finché Papa al minuto 79 non fa esplodere il Fratelli Paschiero. Due i punti di vantaggio sulla seconda, un Borgosesia in rimonta furiosa. Per il Verbania la situazione si fa quanto mai critica, un punto sopra la Pro Settimo e due sopra al Legnano ultimo in classifica. I biancorossi continuano a sognare la promozione diretta in Lega Pro a tre giornate dal termine.



Folgore Caratese-Bustese 0-1

Vittoria di importanza capitale per la Bustese, che mette in tasca tre punti fondamentali in ottica salvezza. Con 28 punti la squadra di Busto Garolfo si porta a +3 dalla Pro Settimo penultima e continua il proprio periodo positivo. Che dire di Pllumbaj? Ennesimo gol decisivo delle ultime giornate e Folgore stesa. I padroni di casa giocano una partita opaca, dettata dalla mancanza di motivazioni, trovandosi tranquillamente a metà classifica, senza più nulla da chiedere.



Inveruno-Chieri 4-2

Torna a vincere l'Inveruno e lo fa per escludere definitivamente dalla corsa playoff il Chieri, nuovamente sconfitto in questo 2017 con un poker che fa male, dopo che Pasquero aveva illuso con la doppietta del parziale vantaggio all'intervallo. I gialloblù ringraziano la rimonta firmata dall'autogol di Benassi, dalla rete di Bosio e dalla seconda perla della doppietta di Battistello. Ora sono terzi in classifica, a -3 dal Cuneo capolista e a un solo passo dallo scatenato Borgosesia.



Pinerolo-Casale 2-1

Il Pinerolo ha ragione di un Casale senza più nulla da chiedere alla propria stagione e porta a casa una vittoria di eccezionale valore. Prima Gili e poi Gasbarroni, direttamente su punizione, mettono a segno le reti del successo, mentre Sinato pareggia momentaneamente la sfida. I biancoblù si allontanano dagli ultimi due posti in classifica, i nerostellati sono ormai troppo lontani dalla zona playoff e al sicuro dalla zona playout.



Pro Settimo-Bra 1-1

Soltanto un punto per la Pro Settimo, che resta la squadra con il minor numero di vittorie quest'anno (4) e viene lasciata da sola al penultimo posto in graduatoria, con il Legnano scatenato a una sola lunghezza di distanza. Niang su rigore, conquistato dallo stesso attaccante, trova il gol del vantaggio, poi i giallorossi si scompongono e Nacci ne approfitta per fare 1-1. Meglio gli uomini di Daidola nella ripresa, ma il punteggio resta in parità e il Bra non se ne può lamentare, ormai salvo.



Varese-Varesina 2-0

Inveruno superato, Borgosesia raggiunto e Cuneo a sole due lunghezze: un derby quanto mai fondamentale viene conquistato dal Varese grazie alla doppietta, con un gol per tempo, di un grande Scapini. La Varesina scende ancor più in basso nella zona playout ed ora è a soli due punti dal penultimo posto occupato dalla Pro Settimo. L'una continua a credere nel salto di categoria, l'altra, invece, si augura di non scendere in Eccellenza in questo finale di stagione.



OltrepoVoghera-Pro Sesto 1-1



La partita trasi anima nel finale, ma il risultato resta in parità al termine delle ostilità. I gol disu rigore, provocato dal fallo di mano di Bernardi, e diin pieno recupero fissano il punteggio sull'. Gli ospiti vedono calare le proprie possibilità di volare ai playoff, mentre gli iriensi si salvano matematicamente in una stagione che ha visto una grande crescita nel 2017.