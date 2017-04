Serie D 2016-17, 30a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Adriese-Lentigione 0-2

Le tre sconfitte consecutive sono servite ai ragazzi del Lentigione per riprendersi la classifica e balzare a sei punti dal primo posto vincendo per 0-2 in casa dell'Adriese. Rimane così in acque pericolose la squadra di Mattiazzi, in piena lotta playout. La ripresa risulta favorevole al Lentigione che la sblocca al 48' con il solito Miftah, sempre più trascinatore e anima dei gialloblù. Raddoppia a dieci minuti dalla fine Dejan Marijanovic, subentrato proprio al primo marcatore Miftah. Termina dunque l'astinenza anche in zona gol per gli emiliani (3 soli gol nei precedenti cinque incontri).



Scandicci-Delta Rovigo 4-5

Vittoria incredibile per il Delta Rovigo che torna a credere nel primo posto battendo lo Scandicci con il pazzesco punteggio di 4-5, allo stadio Turri. Parte meglio lo Scandicci che apre le marcature con Vangi al 3'; risponde Ilari al 8' per il Delta, ma Vangi firma la propria doppietta al 16' dimostrando la propria grande vena realizzativa. Il Delta non ci sta e ribalta tutto in soli due minuti: al 40' Ferrari e al 42' il rigore di Alessandro li mandano al riposo in vantaggio. Nella ripresa i veneti mostrano la propria superiorità: Sentinelli, sempre su rigore al 54' fa 2-4. Lo Scandicci risponde con Ammannati dopo soli quattro minuti ma non basta perchè Sentinelli la chiude al 79'. Gori prova ad accorciare firmando il 4-5 nel finale, con la complicità di Boccanera.



Correggese-Ribelle 3-2

Dopo un match entusiasmante e ricco di colpi di scena, esce trionfatrice la Correggese di Benuzzi, nonostante la fame di punti della Ribelle (3-2 il risultato finale). Passa in vantaggio proprio la Ribelle con Maraldi da due passi al 25' sulla corta respinta di Francabandiera. Risponde subito al 39' Bovi con un tiro cross interpretato malissimo da Carroli. La ripresa vede nuovamente una partenza lampo degli ospiti: Bisoli su assist di Rizzitelli firma il sorpasso al 52'. La Correggese non ci sta e pareggia poco dopo al 56' grazie alla svettata decisiva di Di Maio da corner. Il 3-2 finale arriva al 72', ad opera di Dianda, bravo a concludere a rete un triangolo con Pittarello e Sciamanna.



Mezzolara-Rignanese 2-1

Grazie al 2-1 casalingo conquistato contro la Rignanese, il Mezzolara si allontana dalla zona playout compiendo un passo importante verso la salvezza. Succede tutto nella prima frazione: Rossetti firma il vantaggio al 11', mentre il rigore di Vignali concede il gol della relativa tranquillità al minuto 19. La reazione biancoverde non tarda ad arrivare: Biagi, poco prima dello scadere del primo tempo realizza la rete del definitivo 2-1 finale. Nonostante qualche sussulto ospite nel finale, i biancoazzurri resistono senza grossi patemi portando a casa il match.



Pianese-Imolese 2-1

Dopo diciotto incontri consecutivi senza sconfitte viene infranta la striscia positiva dell'Imolese, vittima della Pianese di mister Chiarini (2-1 in favore dei bianconeri). Parte forte la squadra di Imola con la giocata di Longobardi dal limite: solamente un clamoroso palo salva Benedettini al 15'. Ad inizio ripresa Mammetti ristabilisce la parità dei legni e sul ribaltamento dell'azione l'Imolese passa in vantaggio dal dischetto grazie al ventunesimo gol in stagione di Gustavo Ferretti. I bianconeri non stanno di certo a guardare: angolo di capitan Ancione e pareggio con incornata aerea di Fapperdue al 65'. La Pianese vola sull'onda dell'entusiasmo a dieci dalla fine: nuovamente assist di un perfetto Ancione e conclusione decisiva di Golfo al 81' che chiude il match. Il Delta riapre così la lotta al primo posto a -1 dall'Imolese.



Poggibonsi-Colligiana 2-1

Torna a fare tre punti il Poggibonsi ultimo in classifica e quasi retrocesso (non vinceva una partita in campionato dal 27 novembre 2016); 2-1 il risultato finale davanti al proprio pubblico contro la Colligiana, che vede così interrompersi la striscia di sedici risultati utili consecutivi senza sconfitte. Aprono le marcature proprio i biancorossi con Pierangioli in avvio al 3'. La squadra di Carobbi non riesce a conservare il risultato nella ripresa: prima Cicali al 60' e poi Giardulli al 70' ribaltano il match dando i tre punti al Poggibonsi. L'umile prova dei padroni di casa potrebbe risultare inutile già dalla prossima giornata, con il pericolo retrocessione oramai dietro l'angolo.



Ravenna-Castelvetro 5-0

Altro grande passo del Ravenna vincitore per 5-0 ai danni del Castelvetro, sempre più alla rincorsa del primo posto in virtù della sconfitta dell'Imolese, lontana due sole lunghezze. I ravennati dominano dal primo all'ultimo minuto di gara: Selleri, Graziani e Innocenti, in sequenza, mandano avanti i giallorossi per tre reti a zero nella prima frazione, rispettivamente al 9', 13' e 25'. Nella ripresa è show grazie prima a Mandorlini al 52' e alla rete nel finale siglata da Forte al terzo minuto di recupero. Per i ragazzi di Serpini invece un'imbarcata inaspettata, dopo tre ottimi risultati consecutivi; si allontana, quasi definitivamente il sogno playoff.



San Donato-Fiorenzuola 1-2

Dopo l'ottima prova con il Delta Rovigo, esce ridimensionato il San Donato che perde davanti ai propri tifosi (1-2 contro il Fiorenzuola) e si vede risucchiato nella morsa playout (solo tre punti di vantaggio sullo stesso Fiorenzuola). Fusci&Co. vanno in vantaggio in avvio con Carnevale al 11'. I rossoneri reagiscono con un Messina scatenato: prima al minuto 33 il gol del pari ed infine il vantaggio al 83' che permette di strappare tre punti importantissimi dal Pianigiani. Il Fiorenzuola, in zona playout, si porta dunque ad un solo punto dalla salvezza matematica.



Virtus Castelfranco-Sangiovannese 1-3



Lo scontro salvezza travede la vittoria dei toscani che sbancano Castelfranco con il punteggio diprima dal dischetto ale poi alfirma la personale doppietta sistemando il punteggio in favore degli ospiti.fa 0-3 alnon lasciando scampo ad un Gibertini incolpevole.firma il gol della bandiera alche non basta per digerire un ko molto pesante. Il divario in classifica dalla salvezza per i ragazzi della Virtus si allontana. Per la Sangio potrebbero essere questi i tre punti decisivi per i playout.