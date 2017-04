Serie D 2016-17, 29a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Sersale-Due Torri 3-0 a tavolino



Aversa Normanna-Gela 3-1

Una doppia espulsione fulminea al 12', con Sozio da una parte e Bruno dall'altra a finire anzitempo sotto la doccia, rischia di rovinare la partita, ma l'Aversa Normanna ha fame di punti e cala un bel tris al Gela, steso dalla doppietta di Scalzone e dal gol di Esposito. Non basta la rete di Alma, a metà del secondo tempo, agli ospiti per sperare nella difficile rimonta.



Cavese-Castrovillari 1-0

La Cavese raccoglie i tre punti contro il Castrovillari soltanto a cinque minuti dalla fine grazie al gol di Gabrielloni, ma è un successo che pesa quello dello stadio Simonetta Lamberti. Si ferma l'Igea Virtus e i padroni di casa possono festeggiare il secondo posto in graduatoria, alle spalle soltanto della Sicula Leonzio. Il Castrovillari resta invischiato in zona playout.



Gladiator-Pomigliano 0-0

Termina 0-0 tra Gladiator e Pomigliano: partita povera di emozioni tra due squadre ancorate a metà classifica, i padroni di casa non riescono a confermarsi dopo due vittorie di fila e perdono terreno sulla corsa ai playoff mentre gli ospiti sono al quarto pareggio consecutivo.



Igea Virtus-Sicula Leonzio 0-1

Un gol di Gallon al 40' regala il successo alla Sicula Leonzio nell'attesissimo big-match contro l'Igea Virtus Barcellona. In un campo ai limiti della praticabilità, i lentinesi creano più pericoli in avvio e concretizzano la pressione con il gol di testa di Gallon che non lascia scampo a Vitale. Nella ripresa, l'Igea Virtus preme ma, all'ora di gioco, spreca un calcio di rigore con capitan Crinò che centra in pieno la traversa. A nulla serve il forcing finale, la Sicula Leonzio vince 1-0 e porta a dieci i punti di vantaggio sulla Cavese seconda, un distacco rassicurante quando mancano cinque giornate alla fine.



Sarnese-Gragnano 1-0

Si conclude 1-0 tra Sarnese e Gragnano: partita che si sblocca al 13' grazie al gol di Di Finizio e che non vedrà più modifiche di punteggio. Padroni di casa che salgono a 26 punti e provano a rilanciarsi per uscire dalla zona bassa della classifica.



Palmese-Turris 3-1

Punti importanti per la Palmese che davanti ai propri tifosi vince per 3-1 contro la Turris, avvicinando in classifica l'Igea Virtus (sconfitta dalla capolista Sicula Leonzio). Grande protagonista di giornata Ortolini con la sua personale tripletta. Apre proprio Ortolini al 10'; risponde per la Turris Varriale al 35'. Nella ripresa Ortolini al 53' e nel finale (91') firma in sequenza il secondo e terzo gol. Gli ospiti vedono così allontanarsi il sogno playoff; è proprio la Palmese ad occuparne l'ultima posizione disponibile a quota 52 punti.



Roccella-Frattese 3-2

Tra Roccella e Frattese finisce 3-2, i padroni di casa sconfiggono gli ospiti dopo una gara al cardiopalma. Al 2' il gol lampo di Laaribi porta in vantaggio il Roccella, ma al 36' la Frattese pareggia i conti con il colpo di testa di Silvestro. Nella seconda frazione, questa volta passano in vantaggio i padroni di casa con il gol di Costanzo al 47', ma al 62' Laaribi sigla con un tiro che finisce all'incrocio dei pali la doppietta personale e il pareggio del Roccella. Al 77' ecco il gol decisivo dell'ex: Ficarrotta segna il gol del definitivo 3-2 di questa partita da ricordare, densa di emozioni.



Rende-Sancataldese 4-1



Rende-Sancataldese 4-1