Serie D 2016-17, 29a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Riposa: Campobasso



Castelfidardo-Alfonsine 0-0

Finisce a reti bianche la partita tra due delle peggiori difese del girone: Castelfidardo e Alfonsine. Nello scontro diretto per la salvezza questo pareggio non soddisfa nessuna delle due squadre, ma è sicuramente peggio per i padroni di casa che vedono diminuire le giornate disponibili per tornare sotto gli otto punti di distacco dalla Jesina e di conseguenza evitare la retrocessione diretta. L'Alfonsine mantiene invece i quattro punti di vantaggio sulla squadra casalinga e i due sulla Recanatese. Gli ospiti sono sempre più certi dei playout, anche se la matematica non è ancora dalla loro parte.



Fermana-Vis Pesaro 1-0

Riprende la marcia della Fermana verso la Lega Pro. I gialloblù vincono nel big match di giornata contro una Vis Pesaro agguerrita, ma nervosa. Dopo una prima frazione abbastanza equilibrata, nel secondo tempo arriva la svolta del match ed è rappresentata dal cartellino rosso sventolato a Gennari al 65'. La Fermana ha la ghiotta occasione di giocare i restanti 25 minuti in superiorità numerica e ne approfitta subito con Ferrante che buca Iglio per il vantaggio dei padroni di casa. La vittoria avvicina ancora di più l'obiettivo Lega Pro alla Fermana che ora è distante solo sei punti.



Matelica-Olympia Agnonese 1-0

Vittoria con il brivido per il Matelica contro l'Olympia Agnonese. In una partita all'insegna dell'equilibrio è il subentrato Evacuo a decidere la sfida con un gol all'87'. La vittoria fa sì che i padroni di casa restino saldamente attaccati al secondo posto della classifica respingendo l'assalto del San Nicolò e allo stesso tempo rimanda la festa della Fermana di almeno una partita. Per l'Olympia Agnonese sfuma invece la possibilità di agganciare il quarto posto occupato dalla Sammaurese, ora lontano quattro punti in virtù del pareggio dei romagnoli.



Monticelli-Recanatese 2-0

Vittoria importante del Monticelli sulla Recanatese. I biancazzurri si impongono con un perentorio 2-0 grazie alla doppietta di Bracciatelli, che apre e chiude le danze spezzando sin dai primi minuti le resistenze deglio ospiti. Con questa vittoria il Monticelli porta a quattro punti il suo gap dalla Jesina tredicesima e a 18 punti dal Castelfidardo, conquistando la salvezza matematica. I giallorossi invece non riescono a conquistare punti per avvicinarsi all'Alfonsine e, cosa più importante, allontanarsi dal Castelfidardo.



San Nicolò Teramo-Jesina 4-1

Roboante vittoria del San Nicolò, che seppellisce sotto quattro gol la Jesina e si avvicina alla certezza matematica dei playoff. Per i teramani apre le marcature Bisegna che non fallisce il tiro dal dischetto, mentre nel secondo tempo ci pensa una doppietta di Traini a chiudere la partita. Negli ultimi minuti di gara arriva anche il 4-0 firmato da Bosi e il gol della bandiera per la Jesina siglato da Trudo. Se il San Nicolò blinda il terzo posto, con sguardo sul il secondo, la Jesina perde l'occasione di ottenere la certezza di un altro anno in Serie D rimandando il discorso alla prossima giornata.



San Marino-Romagna Centro 2-1

Lo scontro a metà classifica tra San Marino e Romagna Centro premia i padroni di casa, che sbloccano la partita già al 7' con Gassama. I romagnoli però non demordono e in avvio di ripresa trovano subito il gol del momentaneo pareggio con Prati. L'equilibrio dura soltanto quattro minuti perché il San Marino pesca subito la seconda rete del match e a firmarla è Baldazzi che, con la sua ottava perla in campionato, regala i tre punti ai suoi compagni. In termini di classifica la sconfitta vuol dire poco per il Romagna Centro che però vede finire nel piccolo stato di San Marino la sua striscia positiva di sei risultati utili consecutivi.



Civitanovese-Pineto 0-3

Partita semplice per il Pineto che fa visita a una Civitanovese sempre più ridotta all'osso, soprattutto dopo l'addio di altri undici giocatori a causa della tragica situazione societaria imperversante da inizio stagione (che costringe i padroni di casa a scendere in campo con la Juniores). Il Pineto ne approfitta e vince facilmente per 3-0: l'autorete di Domenella apre il match, poi ci pensano Ganci e Stacchiotti a rifinire il risultato. Per gli ospiti la salvezza è ormai certa, mentre la Civitanovese è incredibilmente ancora in lotta per i playout, anche se più per demeriti altrui che per meriti propri.



Vastese-Sammaurese 0-0



Finisce 0-0 il match playoff tra. Da questo scialbo pareggio ne esce sicuramente rafforzata lache incrementa il suo vantaggio di un punto rispetto all'Olympia Agnonese, mentre i padroni di casa devono rimandare l'assalto alla sesta posizione. Adesso il vantaggio dei giallorossi è rassicurante in vista del riposo di settimana prossima, quando potrebbero risvegliarsi con una sola lunghezza di vantaggio dalla sesta classificata. La Vastese invece andrà a Castelfidardo, una trasferta in cui dovraà cogliere tre punti se vorrà continuare a sperare nei playoff.