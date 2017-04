Serie D 2016-17, 29a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE A: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Bustese-Verbania 3-1

Non basta un gol di Draghetti nel finale al Verbania per digerire la pesante sconfitta patita a Busto Garolfo. La tripletta di un meraviglioso Pllumbaj, con un gol sul finire del primo tempo e due a metà della ripresa, stende gli ospiti e li trattiene sempre più nella caldissima zona playout del girone. Se la Bustese impatta Pinerolo e Pro Settimo al penultimo posto, il Verbania è ora soltanto due punti più in alto e deve guardarsi per bene alle spalle in questo finale di stagione.



Caronnese-Pro Settimo 1-1

La Caronnese getta al vento altri due punti fondamentali in una partita da vincere, mentre la Pro Settimo conquista un punticino importante per non restare da sola al penultimo posto in classifica. Luca Giudici segna il terzo gol consecutivo e sblocca il match a un soffio dalla fine del primo tempo, ma la squadra di casa manca il raddoppio e i piemontesi guadagnano il pareggio grazie a Chiazzolino. Terzo posto in solitaria a -3 dal primo gradino del podio per i beniamini di Caronno Pertusella, ma quante occasioni sprecate nel recente periodo..



Cuneo-Chieri 3-1

Vittoria tanto roboante quanto fondamentale per il Cuneo tra le mura del Fratelli Paschiero contro il Chieri, probabilmente stanco dopo l'impegno di Coppa di mercoledì. La doppietta di Palazzolo ed il gol di Papa stendono gli azzurri, che azzardano una reazione con Villa, ma è troppo tardi per sperare nella rimonta. Il 3-1 finale lancia i padroni di casa a +2 dalla prima inseguitrice, mentre il Chieri vede allontanarsi il treno playoff in cui è rimasta, da protagonista, per lunga parte della stagione.



Inveruno-Pro Sesto 1-1

Perde colpi l'Inveruno, fermato in casa da una combattiva Pro Sesto. Ora i gialloblù devono veder fuggire il Cuneo, solo in testa alla classifica a +2. I padroni di casa si portano in vantaggio con Bugno, ma la squadra di Del Piano non demorde e trova il pareggio a dieci minuti dalla fine grazie a Brambilla. Gli ospiti restano in zona playoff, a due lunghezze dalla coppia formata da Borgosesia e Varese, mentre i padroni di casa dovranno rialzarsi in fretta per continuare a credere nel salto diretto di categoria.



Varese-Legnano 1-2

Il Varese inciampa nel derby con il Legnano fanalino di coda e viene raggiunto dal Borgosesia al quarto posto in classifica. I lilla si scatenano in una partita per loro fondamentale e salgono a -6 dal penultimo posto, occupato in contemporanea da Bustese, Pinerolo e Pro Settimo. Hazah si vede annullare un gol, poi colpisce poco dopo la mezz'ora: Balconi raddoppia nel secondo tempo, Houehou fa il miracolo su un rigore di Piraccini e il gol di Gucci non basta ai biancorossi per completare la rimonta.



Borgosesia-Varesina 2-0

E' un Borgosesia in spettacolare risalita quello che vince agilmente per 2-0 in casa contro una Varesina sempre più nei guai. I gol di Vita e Tomaselli piegano le resistenze ospiti ai minuti 69 e 80 e la vittoria è servita. I granata vedono avvicinarsi la testa della classifica (-4) e agganciano il Varese al quarto posto, mentre gli ospiti restano fissi in zona playout, pericolosamente vicini al vortice di squadre che chiudono la graduatoria.



Folgore Caratese-Gozzano 1-3

Un Gozzano d'annata espugna Carate Brianza e continua a sognare una pazzesca rimonta verso la zona playoff. A -2 da Chieri e Pro Sesto, a -4 da Borgosesia e Varese, gli ospiti possono legittimamente sognare. I gol di Emiliano, Testardi e Aperi spengono la Folgore, che festeggia soltanto la 18° perla stagionale di bomber Simeri. La squadra di Beoni resta comunque tranquilla a centro classifica e si gode i continui passi falsi delle inseguitrici in zona playout.



Oltrepovoghera-Casale 1-2

Bastano due minuti al Casale per prendersi i tre punti a Voghera e lasciare l'Oltrepo' senza alcuna gioia in questa 29° giornata di campionato. Duguet e Dansu fanno volare i nerostellati, che non dovranno soffrire nel finale di stagione avendo già raggiunto una tranquilla quota salvezza. Qualche ansia, invece, per i padroni di casa, che restano comunque saldamente a +6 dalla Varesina, che occupa il primo dei posti in zona playout.



Pinerolo-Bra 0-0



Scialboper unin gran forma, ma incapace di bucare la difesa non imprescindibile del. Se i giallorossi, però, possono stare tranquilli considerando la loro posizione di classifica, non altrettanto si può dire dei padroni di casa, raggiunti dallaal penultimo posto, condiviso anche con la. Inutile dire che sarà fondamentale la partita in casa delultimo in classifica la prossima settimana.