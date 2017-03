Serie D 2016-17, 28a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Bisceglie-Francavilla 1-0 (sabato)

Il Bisceglie supera 1-0 il Francavilla e si porta a 55 punti nel girone, a cinque lunghezze dal Trastevere capolista. Gli uomini di mister Ragno ottengono un successo casalingo col minimo sforzo: la sfida si decide al 56' grazie a una meravigliosa rovesciata di Riccardo Lattanzio. Gli ospiti restano fermi con 34 punti in classifica, rischiando così di scivolare in piena zona playout.



Città di Ciampino-Anzio 1-1

Termina 1-1 il derby tra Ciampino e Anzio. Accade tutto nella ripresa: apre le marcature Muzzi al 51' che insacca sotto porta dopo una punizione di Carnevali. Pochi minuti dopo il City rimane in dieci uomini per l'espulsione di Federici: il pareggio dell'Anzio arriva all'85'con un gol di Artistico. Il Ciampino si conferma ultimo in classifica del girone H, mentre l'Anzio raggiunge i 36 punti in classifica.



Vultur Rionero-Trastevere 2-0

Tracollo Trastevere a Rionero: la capolista perde per 2-0 contro una splendida Vultur. Dopo i primi minuti di gioco senza sostanziali occasioni, alla fine della prima frazione Cristaldi segna l'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa i granata tentano di costruire azioni di gioco importanti ma è sempre il Rionero ad andare vicino al raddoppio, che arriva al 91' con Silvestri. La capolista Trastevere ora si trova solo a cinque punti in più dal Bisceglie secondo. Vultur che sale a quota 35 punti.



Gelbison-Cynthia 0-1

Colpaccio Cynthia al Morra, la squadra vince 1-0 contro la Gelbison. Partono forte i padroni di casa che sfiorano il gol nei primi minuti con Di Fraia, ma al 38' lo stesso Di Fraia devia un tiro di Nuovo e segna il clamoroso autogol che decide il match. Nella ripresa la Gelbison tenta invano di agguantare il pareggio senza mai riuscirci. Cynthia che sale in classifica a quota 22 punti, mentre la Gelbison arresta la sua corsa verso i playoff e rimane a quota 42 punti.



Madrepietra Daunia-Potenza 2-2

Termina 2-2 tra Madrepietra e Potenza ad Apricena. Apre le marcature al 5' di gioco Esposito per la squadra ospite, ma appena due minuti più tardi l'arbitro assegna un rigore alla Madrepietra che Silvano Bozzi realizza. Il Potenza non ci sta, continua ad attaccare e al 34' trova il gol del raddoppio con Guaita. Nella ripresa la squadra di casa schiaccia il Potenza e trova io pareggio al 52' con Giuseppe Bozzi. Pochi minuti più tardi miracolo del portire del Potenza che salva il risultato su Montuori. Madrepietra che tenta la risalita in classifica e raggiunge quota 23, mentre il Potenza si conferma nono.



Nocerina-Gravina 1-1

Termina con un pareggio lo scontro diretto tra Nocerina e Gravina al San Francesco. Apre le marcature al 15' Picci che porta in vantaggio gli ospiti: la reazione dei Molossi non tarda ad arrivare e al 34' Coppola sigla il pareggio. Nella seconda frazione di gioco i Molossi sfiorano il gol con Alvino che tira a botta sicura, ma Vassallo compie il miracolo. Le due squadre si confermano rispettivamente terza e quarta in classifica e non approfittano della battura d'arresto del Trastevere.



Agropoli-Herculaneum 0-1

Vittoria al cardiopalma dell'Herculaneum contro l'Agropoli: la squadra si impone grazie a un gol di Solitro al 95'. Nella prima frazione di gioco continui capovolgimenti di fronte rendono la partita divertente, ma nella ripresa l'Agropoli spinge e rischia di segnare con Cherillo in due occasioni. Sembra che la partita possa finire con un misero 0-0, ma nell'ultimo minuto di gioco Solitro batte Cotticelli e regala vittoria e tre punti all'Herculaneum. Agropoli che sprofonda in classifica a quota 22 punti, mentre l'Herculaneum raggiunge la Vultur a 35 punti.



Picerno-San Severo 1-0

Bella vittoria del Picerno che batte il San Severo per 1-0. I padroni di casa partono in maniera decisa e, dopo aver sfiorato il gol con Agresta al 6', firmano l'1-0 al 22' con lo stesso attaccante. Nella prima parte dalla ripresa la squadra di casa sfiora più volte il raddoppio e negli ultimi minuti il San Severo attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio, che non arriverà. Picerno che sale in classifica a quota 41 punti, mentre il San Severo rimane tredicesimo a rischio playout.



Nardò-Manfredonia 3-1



Ilvince ancora e abbatte ilper 3-1. Va subito in gol la squadra di casa alconpoi il raddoppio arriva alcon. Gli ospiti reagiscono e accorciano le distanze alcon il bomber(che sale a quota 12 gol in campionato). Nella ripresa è ancora il Nardò a segnare conalche archivia il risultato. Il Nardò si conferma quinto in classifica mentre i biancocelesti restano in piena zona playout.