Serie D 2016-17, 28a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Poggibonsi-Imolese 0-5

L'Imolese di mister Baldini domina sul campo del Poggibonsi (0-5 il finale) e si porta momentaneamente in vetta alla classifica (con ancora una partita da recuperare) sfruttando il passo falso del Delta Rovigo. Ferretti& co. approdano da soli in cima con due punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici Ravenna e Delta: tocca al solito bomber rossoblu Ferretti ad aprire le marcature al 13' da azione di calcio d'angolo e a raddoppiare al 41' su assist di Testoni. Nella ripresa è Longobardi a realizzare un'altra doppietta, firmando lo 0-3 e 0-4 al 66' e 81'. C'è gioia anche per Saporetti nel finale ben servito da Selvatico.



Ravenna-Lentigione 1-0

Va al Ravenna il delicato scontro diretto contro il Lentigione, che esce comunque a testa alta dopo novanta minuti giocati a ritmi altissimi. I ragazzi di Antonioli continuano dunque la rincorsa verso un sogno chiamato Lega Pro. Parte molto forte il Lentigione che sfiora il gol in avvio con il palo colto da Rocco; la risposta ravennate non si fa attendere con l'ispirato trio offensivo giallorosso. Nava è altrettanto ispirato ed è bravo a respingere prodigiosamente su Pregnolato e Lelj, ma nulla può sull'incursione di Mandorlini, bravo a smarcarsi in area su azione di calcio d'angolo e a realizzare il definitivo vantaggio del Ravenna al 68'.



Scandicci-Colligiana 1-1

Altro pareggio in extremis per 1-1 quello della Colligiana che nell'ultimo minuto di recupero si regala il quinto X consecutivo contro la formazione blues dello Scandicci. Per la squadra di casa è Vangi dal dischetto al 54' a siglare il vantaggio; Tafi al 94' fa gioire Carobbi, portando così la striscia di risultati utili consecutivi a quota quindici. Per lo Scandicci un punticino amaro visto l'andamento del match; rimane l'ottima prestazione blues dopo due sconfitte consecutive.



Correggese-Delta Rovigo 3-1

Perde la vetta della classifica il Delta Rovigo, che esce sconfitto dal big match di Reggio Emilia contro la Correggese, vittoriosa per 3-1. Il ko costa caro ai veneti che si vedono scavalcare in classifica dall'Imolese e vedono così fermarsi la striscia di risultati utili senza sconfitte (l'ultima il 16 ottobre 2016) interrotta a 19 incontri consecutivi. Un super Sciamanna firma la personale doppietta al 32' e 58' che lo porta a quota ventidue reti, sempre più solo in testa alla classifica marcatori. Bovi fa 3-0 al 71', mentre il gol della bandiera che fissa il definitivo 3-1 dei veneti lo firma Ferrari al 76' servito da Capogrosso.



Mezzolara-Ribelle 0-0

Nel pomeriggio di Budrio finisce senza reti il match tra il Mezzolara di Alberti e la Ribelle di mister Groppi. A dominare la scena è la noia; relativamente insignificanti le occasioni da rete nell'intero match. Parte con il piede giusto la Ribelle, che prova nella prima mezz'ora di gioco a scardinare l'attenta difesa biancoazzurra, senza però riuscirvi. Nella ripresa i padroni di casa decidono di cambiare marcia ed imporre il proprio gioco ma nemmeno l'espulsione di Lo Russo al 77' permette loro di sbloccare il match, destinato a volgere al termine a reti inviolate.



Pianese-Adriese 2-1

Tre punti d'oro per i bianconeri di Chiarini che strappano la vittoria nel finale di gara dopo un match giocato ad armi pari con la combattiva Adriese (2-1 il finale in favore della Pianese). Va in vantaggio a sorpresa la formazione ospite che la sblocca al 18' grazie a Marangon, il solito trascinatore per i rossoblù. Ancione viene atterrato in area al 35': è Mammetti a realizzare dal dischetto il pari bianconero. Nella ripresa i veneti hanno l'occasione di agguantare i tre punti ma Marcandella fallisce un calcio di rigore, miracolosamente fermato da Benedettini. E così, nell'arrembaggio finale, è la Pianese ad azzeccare la ripartenza giusta al 89' con Mella decisivo sottoporta.



Rignanese-Fiorenzuola 1-2

Altra grande prestazione del Fiorenzuola, che conferma i segnali di ripresa visti negli ultimi due incontri e sconfigge 1-2 la Rignanese. Nonostante i tentativi finali biancoverdi i tre punti vanno ai rossoneri di Ciceri, desiderosi di uscire dalla zona playout. Grande balzo in classifica per i toscani che giungono a un solo punto dalla salvezza. Passano proprio gli ospiti in vantaggio su una grave disattenzione della difesa biancoverde: Pezzi è il più lesto di tutti e fa centro al 15'. Donatini risponde presente da fuori area siglando il bellissimo gol del momentaneo pari. Nella ripresa l'autogol dello sfortunato Brenna al 56' condanna immeritatamente la Rignanese alla sconfitta.



San Donato-Sangiovannese 2-3

Succede di tutto nel rocambolesco 2-3 tra San Donato e Sangiovannese, che vede uscire vincitrice la formazione ospite allenata da Palazzi. Su due calci d'angolo battuti da Mugelli, prima Piantini in pieno recupero del primo tempo e poi Nocentini in avvio di ripresa sembrano mandare in paradiso i ragazzi della Sangio. Il San Donato non ci sta e decide di cominciare la sua partita: 2-2 nel giro di nove minuti (61' e 69') con la doppia marcatura di uno scatenato Regoli. Nuovamente un calcio d'angolo e nuovamente la stessa scena: batte Mugelli, incorna Nocentini al 78' che regala la vittoria, dopo aver fatto due soli punti nelle ultime otto giocate.



Virtus Castelfranco-Castelvetro 2-2



Pareggio contestatissimo () quello tra, reo di aver impattato a match oramai scaduto. Rimane dunque penultimo il Castello, che sino a cinque minuti dalla fine sognava una vittoria che sarebbe stata importantissima ai fini della classifica (con anche un match ancora da recuperare). Il Castelvetro rimane invece aggrappato al sogno playoff (-6 dalla Correggese).regala con un doppio rigore ale alil doppio vantaggio per il Castello; rispondono in chiusura di gara primaale poi il discusso pareggio dial' abbondante.