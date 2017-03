Serie D 2016-17, 26a giornata Girone I: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE I: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Due Torri-Sarnese 0-3 tavolino



Pomigliano-Sersale 2-2

Finisce 2-2 al Gobbato tra Pomigliano e Sersale. Il Pomi passa in vantaggio al 4' con Manfrellotti, abile con un tocco sotto a superare Piazza in uscita: la reazione dei calabresi non si fa attendere e, al 23', Bongermino ristabilisce la parità, andando a segno sugli sviluppi di un corner. Al 31' c'è il sorpasso degli ospiti, in gol con Di Cillo, ma sul finire di ripresa Suriano trova il gol del 2-2. Nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, i campani non trovano la rete del vantaggio: i granata salgono a 35 punti in classifica, mentre i ragazzi di Venuto conquistano il sesto pari stagionale e salgono a nove punti.



Castrovillari-Roccella 2-1

Il Castrovillari trova la vittoria nel derby contro il Roccella: i padroni di casa passano al 26' con Ragosta, ma al 35' si fanno trovare impreparati in occasione della rete del pari firmata Rodriguez. Nella ripresa succede poco o nulla fino alla rete del 2-1 di Gaetani, che porta i cosentini in vantaggio al 77'. Gli ospiti concludono la partita in dieci uomini a causa del rosso rimediato da Ficarotta all'86'. I castrovillaresi salgono a quota 21, a tre sole lunghezze dalla formazione allenata da Galati.



Gela-Frattese 0-1

Importante successo esterno per la Frattese sul campo del Gela. I siciliani al 9' hanno l'occasione per passare in vantaggio su rigore ma Salineri intercetta il tiro dal dischetto di Carpanaro, salvando i campani che a loro volta, a fine primo tempo, sfiorano due volte il vantaggio, prima con Angelillo e poi con Varchetta. Il gol del vantaggio nerostellato arriva al 73' con Silvestro, che di testa infila la difesa sicula per l'1-0. I campani salgono a 40, a quattro punti di distacco dai delfini.



Gragnano-Cavese 1-1

Finisce 1-1 il derby campano tra Gragnano e Cavese. I pastai passano al 4' con Santaniello e gestiscono per lunghi tratti la contesa fino al gol che spezza l'entusiasmo del pubblico presente sugli spalti: all'81', infatti, Di Deo sfrutta il penalty nel migliore dei modi, regalando un punto d'oro ai suoi. I gragnanesi salgono a 36 punti, mentre i cavesi raggiungono l'Igea Virtus al secondo posto con 51 punti.



Sicula Leonzio-Gladiator 2-0

Tutto facile per la Sicula Leonzio, che batte il Gladiator per 2-0 tra le mura amiche e allunga in vetta portandosi a 58 punti, lasciando Igea Virtus e Cavese a meno sette. Al 33' Rabbeni sblocca le marcature con una rovesciata sontuosa, mentre ad inizio ripresa è D'Amico a sigillare la vittoria andando a segno dal dischetto. I siciliani potrebbero replicare poco dopo ma Randis sciupa un'occasione ghiottissima. Decima sconfitta per i campani, fermi a 36 punti.



Turris-Igea Virtus 4-1

Brutto ko dell'Igea Virtus, che crolla a Torre del Greco perdendo così terreno dalla capolista Leonzio: i siciliani passano in vantaggio al 22' con Dioum, ma venti minuti più tardi si fanno raggiungere da Improta, che approfitta di un pasticcio della retroguardia giallorossa. Ad inizio ripresa i corallini si portano in vantaggio con Di Girolamo e poco più tardi rischiano il pari, ma Abagnale si supera parando un calcio di rigore. Le ultime due reti arrivano in sequenza all'89' e al 91' con Somma e Improta. I siciliani restano a 51 punti, mentre i campani volano a 46.



Sancataldese-Palmese 0-2

Successo della Palmese sul terreno di gioco dellla Sancataldese: a San Cataldo, gli uomini di Dal Torrione mettono la partita in ghiaccio al 13' grazie alla rete di Corso, che permette ai suoi di gestire il match senza correre grossi rischi. Il raddoppio arriva ad inizio secondo tempo con Crucitti: i calabresi superano il Gela e volano a 46 punti, mentre i siciliani restano fermi a 35.



Aversa Normanna-Rende 1-2



Ilvince adper 2-1 e sale in classifica a quota 47 punti. La gara non regala grosse emozioni, complice un terreno di gioco in pessima condizioni.: i gol arrivano tutti nella ripresa,va a segno su rigore poi èa trovare la via della rete. I normanni accorciano le distanze all'83' con, ma al triplice fischio del direttore di gara a gioire sono i cosentini. I padroni di casa rimangono a 28 punti, in piena zona playout.