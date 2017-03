Serie D 2016-17, 26a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Madrepietra Daunia-Trastevere 0-2

l Trastevere espugna il Madrepietra Stadium imponendosi per 2-0 contro i blugranata. Dopo la prima frazione di gioco senza nessuna sostanziale occasione, nella ripresa gli equilibri saltano al 59' quando viene espulso Bozzi per la squadra di casa. Al 70' Tajarol porta in vantaggio gli ospiti e appena otto minuti dopo Tarantino firma il definitivo 2-0 per i ragazzi di mister Gardini. Madrepietra in serio pericolo retrocessione con appena 19 punti.



Agropoli-Potenza 0-1

Vittoria importantissima per il Potenza in trasferta: i rossoblù si impongono per 1-0 contro l'Agropoli. Al 30' grande occasione per gli ospiti: Esposito dai 30 metri tira e sfiora la traversa. Nella ripresa al 52' occasionissima per l'Agropoli, ma Cacciotti salva il risultato togliendo letteralmente la palla dalla porta. All'83' viene espulso Bernardini dell'Agropoli per doppia ammonizione e pochi minuti più tardi l'arbitro assegna un rigore per il Potenza, che Todino realizza all'85'. Potenza che stacca di un punto l'Herculaneum in classifica portandosi a quota 32.



Vultur Rionero-Cynthia 1-2

La Vultur crolla in casa contro la Cynthia: la partita termina 1-2 in favore degli ospiti. Dopo un primo tempo privo di occasioni da entrambe le parti, nella ripresa fa tutto la Cynthia: al 55' Bertoldi firma lo 0-1 per i biancoazzurri, ma pochi minuti più tardi Scardola segna un incredibile autogol e porta il risultato sull'1-1. La Cynthia non demorde e all'80' trova il gol del definitivo 1-2 grazie a Mastrantonio che con un destro non lascia scampo al portiere del Rionero. La Cynthia, nonostante i tre punti conquistati, resta pericolosamente in zona playout, mentre la Vultur conferma i 32 punti in classifica.



Anzio-Herculaneum 0-0

Bella partita al Bruschini tra Anzio ed Herculaneum, che però termina con un misero 0-0. Al 17' primo squillo del match: Giampaolo dell'Anzio colpisce la traversa dopo un destro dal limite dell'area di rigore. Nei minuti successivi le combinazioni Artistico - Delvecchio mettono in difficoltà l'Herculaneum che però si difende in maniera ordinata. Nella ripresa è ancora Giampaolo a sfiorare il gol al 64' con un destro a giro che sfiora il palo e va sul fondo. L'Herculaneum nei minuti finali rischia di vincere: all'86' Ciano colpisce la traversa con una punizione dal vertice sinistro dell'area.



Picerno-Manfredonia 2-0

Il Picerno conquista i tre punti al Curcio imponendosi per 2-0 contro il Manfredonia. Al 25' Lolaico segna il primo gol del match per i padroni di casa: gli ospiti tentano timidamente di reagire nella ripresa ma senza costruire azioni importanti. Al 51' Blandi firma il raddoppio per il Picerno e mette il ghiaccio alla partita. Al 55' Esposito dei rossoblu viene espulso per somma di ammonizioni, ma questo episodio non cambia le sorti della partita.



Bisceglie-San Severo 2-1

Terza vittoria di fila per il Bisceglie, che si conferma secondo il classifica del girone H a quota 52 punti. Lattanzio porta in vantaggio i padroni di casa al 23', ma in chiusura di primo tempo Del Duca segna il gol del momentaneo 1-1 per il San Severo. Nei primi minuti della ripresa il Bisceglie attacca con tanti uomini e al 68' il bomber Montaldi firma il secondo gol per i neroazzurri.



Città di Ciampino-Francavilla 0-0

Termina a reti inviolate la partita tra Città di Ciampino e Francavilla. Al 29' il Ciampino rimane in 10 uomini per l'espulsione di Carnevali ma Il Francavilla non approfitta della superiorità numerica e, pur attaccando per gran parte del match, non riesce a segnare. La squadra di Lazic si conferma a metà classifica con 33 punti, mentre il Ciampino sprofonda in classifica rimanendo ultimo del girone H.



Nocerina-Gelbison 1-2

Colpaccio della Gelbison a Nocera: i rossoblu vincono per 2-1 contro i Molossi. Parte bene la squadra di casa che per tutta la prima frazione di gioco mette all'angolo gli ospiti, ma nella rirpesa cambia tutto: al 46' Gisonni porta in vantaggio la Gelbison e appena quattro minuti più tardi firma la sua personale doppietta. La Nocerina cerca di reagire e accorcia le distanza con Papini al 90', ma il pari non arriva. Brutta battuta d'arresto per i Molossi che vedono aumentare la distanza in classifica dalla capolista Trastevere e sono ormai tallonati dal Gravina.



Nardò-Gravina 0-1



Ilespugna il Giovannni Paolo II die si porta a quota 47 punti in classifica, a sole tre lunghezze di distanza dalla. Gli ospiti passano in vantaggio al 21' conil Nardò non costruisce nessuna azione importante e nella ripresa è ancora ila sfiorare il gol (all'89'sbaglia clamorosamente dal dischetto). Nei minuti finali la partita si innervosisce e al 90', lasciando il Nardò in dieci uomini.