Serie D 2016-17, 26a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Campobasso-San Marino 1-0

Partita molto equilibrata tra Campobasso e San Marino, vincono i padroni di casa grazie ad un gol all'ultimo respiro di Loperfido (che segna al 94'): questo risultato assottiglia le speranze del San Marino di raggiungere i playoff, partita caratterizzata da molti falli e davvero poche azioni degne di nota.



Jesina-Castelfidardo 1-0

Il Pacifico Carotti di Jesi festeggia una bella vittoria dei padroni di casa, firmata dal gol di Shiba a cinque minuti dall'intervallo. Tre punti fondamentali per allontanare il Pineto e la zona playout, in cui resta stabilmente il Castelfidardo, penultimo a quota 18 punti e a serio rischio di retrocessione diretta (con un solo punto di vantaggio dal fanalino di coda Civitanovese).



Olympia Agnonese-Alfonsine 1-1

Succede tutto nella ripresa tra Olympia Agnonese e Alfonsine: passano in vantaggio gli ospiti con Innocenti, ma Demoleon trova il secondo gol in campionato che vale il pareggio per i ragazzi di Del Grosso. Nel finale, l'Agnonese prova a completare la rimonta ma finisce 1-1: occasione sprecata per i granata che non approfittano della sconfitta della Sammaurese e restano, al momento, fuori dai playoff.



Recanatese-Fermana 0-1

La Fermana si impone con un gol di scarto contro la Recanatese: a firmare la rete decisiva è Molinari al 73', gol che consente agli ospiti di conquistare tre punti importantissimi. La Fermana si conferma prima in classifica del girone F con 54 punti, mentre la Recanatese è in piena zona playout con 21 punti.



Sammaurese-San Nicolo 0-1

Il San Nicolò vince in trasferta contro la Sammaurese grazie al gol al 41' di Bisegna. Accade tutto nella prima frazione di gioco: al 26' Ciotti, portiere del San Nicolò, para un rigore a Bonardi, poi arriva la rete decisiva e al 47' del primo tempo viene annullato un gol alla Sammaurese per fuorigioco di Lombardi. Nella ripresa i padroni di casa tentano invano di agguantare il pareggio senza mai riuscirci.



Matelica-Monticelli 2-0

Il Matelica batte 2-0 il Monticelli e sale a 46 punti in classifica: l'uomo della partita è senza dubbio Evacuo, a segno nella ripresa al 47' e all'83'. Una doppietta devastante, che condanna gli ospiti (appena fuori dalla zona playout con 30 punti), alla sesta sconfitta stagionale.



Pineto-Vastese 2-1

Tre punti d'oro per il Pineto (2-1 ai danni della Vastese) che si mantiene fuori dalla lotta salvezza, distanziando maggiormente le proprie rivali. Sono otto i punti di vantaggio sulla Recanatese che occupa provvisoriamente la prima posizione valida per il playout. Va subito in vantaggio il Pineto al 7' grazie al destro dal limite di Proietti: il raddoppio dei ragazzi di Amaolo arriva in avvio di ripresa con il colpo di testa di Stacchiotti. La Vastese prova a riapre il match e ci riesce al 62' con Galizia, abile a superare Mazzocchetti. Non succede più nulla, se non un rosso diretto a fine gara per la gomitata di Allocca su Pomante.



Romagna Centro-Civitanovese 2-0

Allo Stadio Martorano il Romagna Centro vince nettamente contri la Civitanovese. Primo e secondo tempo che vede il dominio nel gioco da parte dei padroni di casa, che rischiano pochissimo. Reti agli estremi delle frazioni: al 10' sblocca Gagliardi, mentre al 92' raddopia Ferri allo scadere. Romagna che rimane a centro classifica, mentre la Civitanovese sprofonda nella zona playout.