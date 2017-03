Serie D 2016-17, 26a giornata Girone E: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE E: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Viareggio-Ligorna 2-0 (sabato)

All'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, il Viareggio batte 2-0 il Ligorna e si rilancia verso la salvezza. Al nono minuto ci pensa Vitiello a sbloccare il risultato: gli ospiti provano a rispondere al 25' con Chiarabino, ma la sua conclusione diventa facile preda per Cipriani. All'83' i liguri hanno l'occasione per il pari, ma Cipriani nega la gioia del gol a Vassallo e, un minuto dopo, i toscani raddoppiano con Chicchiarelli, servito da Papi. I bianconeri salgono a 25 punti, mentre gli ospiti restano a 31 punti.



Finale-Sestri Levante 3-3

Al Borel fuochi d'artificio tra Finale e Sestri Levante. Partita densa di emozioni fin dall'inizio, al 13' Cocurullo trasforma un calcio di rigore per i padroni di casa poi al 23' Pane riporta il risultato in parità ed il gol di Orlando al 36' consegna agli ospiti il momentaneo 2-1 prima dell'intervallo. Secondo tempo che si apre con il pareggio del Finale grazie al solito Cocurullo al 60', mentre al 68' arriva il 3-2 firmato da Mautone. Pareggio finale del Sestri all'84 grazie al gol di Capra: rimane invariata la classifica per il Finale, mentre il Sestri non si stacca dalla zona playout.



Gavorrano-Fezzanese 2-1

Vittoria sudata per il Gavorrano primo della classe, che si porta a casa tre punti importantissimi contro la Fezzanese. Succede tutto nel primo tempo: al 19' Moscati con una sassata da venticinque metri porta in vantaggio il Gavorrano, la Fezzanese pareggia al 25' con De Martino, mentre al 42' Marianeschi firma il gol vittoria per i minerari. Gavorrano sempre a +7 sulla Massese in classifica, Fezzanese che rischia sempre di più la retrocessione diretta.



Lavagnese-Ghivizzano 2-1

Al Riboli la Lavagnese vince in rimonta contro il Ghivizzano dopo un inizio sofferto. Nel primo tempo, match equilibrato con tante occasioni per parte, ma i padroni di casa accennano proteste per la direzione di gara. Nella seconda frazione, il match si sblocca al 60' con il gol di Gambadori per i biancorossi e i padroni di casa sembrano in balia del Ghivizzano. La Lavagnese però non molla e si riassesta: al 76' Currarino insacca il gol del pareggio, mentre all'82' Croci firma la rimonta e il gol vittoria per i bianconeri. Lavagnese che aggancia il Savona in classifica al terzo posto, mentre il Ghivizzano rimane ancorato in zona playout.



Massese-Grosseto 4-0

Una super Massese asfalsta con un poker il Grosseto, reduce dal match perso a tavolino contro la Fezzanese. Primo tempo con due fiammate iniziali dei padroni di casa che si procurano il vantaggio al 2' con Biasci e poi si limitano a gestire, mentre i grossetani non riescono a conludere niente. Nella seconda frazione i padroni di casa aumentano il ritmo e arriva la goleada: al 57' Di Paola insacca sull'assist di Barsotti, Maccabruni sigla il tris al 71' e nel finale del match Di Paola timbra la doppietta personale e il quarto gol per la Massese. Grosseto che nel secondo tempo sparisce, ormai inesorabilmente destinato verso la retrocessione mentre i bianconeri si tengono a -7 dal Gavorrano.



Jolly Montemurlo-Argentina 1-3

L'Argentina conquista tre punti importantissimi in casa del Jolly vincendo per 3-1. Primo tempo di studio per le due squadre, però al 10' gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Colantonio. Seconda frazione decisamente più vivace: al 65' l'Argentina raddoppia con il gol di Compagno e al 70' Lo Bosco firma il tris. Rete inutile al 75' , se non solo consolatoria per i padroni di casa, firmata Bruzzi. Argentina che aggancia il Finale in classifica, mentre il Jolly rimane un punto sopra la zona playout.



Savona-Valdinievole Montecatini 0-0

Partita difficile e molto equilibrata allo stadio Bacigalupo tra Savona e Valdinievole. Primo e secondo tempo con qualche tiro in porta da ambo le parti, ma nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra (con i tifosi dei padroni di casa che fischiano, lamentano un rendimento più basso rispetto alle aspettative). Big match che finisce 0-0 con un punto a testa: il Savona viene agganciato in classifica dalla Lavagnese mentre la Valdinievole rimane quinta in zona playoff.



Sporting Recco-Ponsacco 0-1

Impresa del Ponsacco allo scadere, in casa dello Sporting: gli ospiti vincono 1-0 portandosi a casa tre punti importantissimi. Primo tempo che vede dominare lo Sporting ma non libero da polemiche, i padroni di casa si vedono annullare un gol di Picasso al 19' per fallo di confusione. La seconda frazione vede invece la crescita nel gioco ponsacchino e all'89 il gol di Gomes espugna lo stadio San Rocco. Tre punti importantissimi per il Ponsacco, che da centro classifica prova a risalire, mentre lo Sporting rimane penultimo in zona retrocessione.



Unione Sanremo-Real Forte Querceta 0-1



Grande prova fuori casa del, che espugna lo stadio dell'per 1-0. Nel primo tempo piovono occasioni da una parte e dall'altra, ma il palo preso daal 25' ancora è impresso nelle menti dei tifosi ospiti. Seconda frazione che, dopo il gol dial 61', non produce più nulla grazie al mirato possesso palla dei toscani. Tre punti importanti per il Real che si porta a -1 dalla zona playoff, mentre i liguri rimangono fermi a centro classifica.