Serie D 2016-17, 26a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Mezzolara-Delta Rovigo 2-3

Impresa da fantascienza, per lo più in trasferta, quella della capolista Delta Rovigo che riesce a proteggere il primo posto capolvolgendo due goal di svantaggio negli ultimi minuti di gara (2-3 il finale a Budrio). Il Mezzolara, forte dell'ultima vittoria col Lentigione, sorprende e va in vantaggio meritatamente di due reti grazie all'eurogoal di Galeotti al 45' e a Sala al 76'. Il finale però è da mani nei capelli per i ragazzi di Alberti: prima Sentinelli al 79' e poi Ferrari al 87' permettono al Delta di ristabilire la parità. Al 96' decide il match il rigore di Sentinelli (doppietta per lui).



Scandicci-Imolese 1-4

L'Imolese si afferma sul campo dello Scandicci per 1-4 rimanendo in piena scia del Delta, distante una sola lunghezza. Ambrosini apre le danze al 14' ma Vangi ristabilisce la parità dopo quattro minuti. Nel recupero del primo tempo arriva il colpo che taglia le gambe ai padroni di casa: da un calcio di punizione di Selvatico arriva il sorpasso imolese firmato Longobardi. Come nella prima frazione, è decisivo ai fini del risultato anche il recupero del secondo tempo: l'1-3 e l'1-4 finale sono siglati rispettivamente al 91' e 93' dalla doppietta di Ambrosini e da Olivieri.



Correggese-Colligiana 1-1

Non fa più notizia la Correggese che da quattro giornate non sa più vincere (1-1 in casa contro la Colligiana); praticamente infranto il sogno di promozione diretta, resta ancora da proteggere la zona playoff (+3 sullo Scandicci). Partono forte i padroni di casa che al 23' siglano il vantaggio con la magnifica rovesciata di Corbelli: la Colligiana pareggia al 32' con Cristiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Da segnalare il legno colpito al 96' da Pietrobattista a Consol battuto. Gli ospiti confermano il gran calcio giocato nelle ultime uscite e portano a tredici le gare consecutive senza sconfitta.



Fiorenzuola-Ribelle 1-1

Stesso punteggio dell'andata tra Fiorenzuola e Ribelle, che chiudono sull'1-1: punteggio che fa comodo ad entrambe le compagini in vista della ricerca della salvezza. Dopo quasi settanta minuti di gioco incentrati su equilibrio e tatticismi è la Ribelle a sbloccarla al 76' con Federico. La risposta del Fiorenzuola non tarda ad arrivare: al 79' Messina firma il pareggio che permette al Fiorenzuola di interrompere la pesante striscia negativa delle ultime giornate.



Pianese-Poggibonsi 2-0

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Pianese, che si impone 2-0 contro il fanalino di coda Poggibonsi (sale a -7 il distacco dai playout). Regge quasi un'ora di gioco la marcatura degli ospiti, che a tratti riescono anche a dar fastidio con qualche timida ripartenza. Al 60' sale in cattedra Golfo che è abile a saltare due uomini e a depositare brillantemente in rete battendo Chiarugi: al 68' è Del Colle a chiudere il match per i bianconeri siglando di testa il gol che spegne ogni speranza di rimonta ospite.



Ravenna-Adriese 2-0

Riprende a correre il Ravenna di Antonioli, che si sbarazza dell'Adriese offrendo una prestazione degna di nota (2-0 davanti al proprio pubblico). I ravennati si confermano come squadra che subisce pochissimi gol (miglior difesa) e soprattutto che perde meno di tutte (tre sconfitte, esattamente come il Delta Rovigo). La sblocca su calcio di rigore Broso al 44', mentre il raddoppio che definisce il punteggio è di Rrapaj al 66'. Il Ravenna va vicino al terzo goal con Rrapaj prima e Mandorlini poi, ma Milan è prodigioso andando a impedire un parziale eccessivamente pesante per i suoi.



Rignanese-Sangiovannese 1-1

L'1-1 tra Rignanese e Sangiovannese è indubbiamente il risultato più giusto per quanto visto durante la gara, nonostante arrivi a tre minuti dallo scadere del match. I biancoverdi partono col piede sull'acceleratore andando al riposo per 1-0 grazie alla rete dal dischetto di Pagnotta siglata al 30'. La Sangio non si abbatte e tenta diverse volte il pari, vanificato da Burzagli. Al 87' bomber Morbidelli decide di accendere la luce e di regalare un punto importante per la lotta verso la salvezza.



San Donato-Castelvetro 4-1

Dopo il pari con l'Imolese ecco un'altra strepitosa permormance del San Donato, che si impone per 4-1 ai danni del Castelvetro. I ragazzi di Fusci mostrano sin dal principio di avere un piglio vincente chiudendo la prima parte di gara sul 2-0 con i goal di Casini al 4' e Regoli al 25'. Lo stesso Regoli firma la personale doppietta al 60' mentre Cozzolino accorcia le distanze pochi minuti dopo. Il tentativo di rimettere in sesto il match dura pochissimo in quanto Carnevale al 66' chiude i conti mandando provvisoriamente il San Donato in paradiso (solo cinque punti li separano dai playoff).



Virtus Castelfranco-Lentigione 1-2



Importantissima vittoria esterna delsulla) che gli consente di rimanere incollato alla capolista Delta e alle agguerrite rivali per la lotta alla promozione. Va in vantaggio la squadra gialloblu alsu azione di calcio d'angolo grazie a; le proteste del Castello nella stessa azione portano all'diche costringe i suoi a terminare il match in dieci uomini. Il Lentigione raddoppia alcon, mentre a nulla serve la segnatura diper il Castello a sei dalla fine.