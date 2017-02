Serie D 2016-17, 25a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Manfredonia-Agropoli 2-2 (sabato)

Finisce 2-2 al Miramare tra Manfredonia e Agropoli. I padroni di casa partono subito forte e già nella prima parte di gara sfiorano il gol con La Forgia: tuttavia, sul finire di primo tempo, sono gli ospiti a colpire con Cherillo. I campani raddoppiano al 62' con Capozzoli, ma i sipontini trovano la forza per reagire e al minuto 68 accorciano le distanze con La Porta. Il gol del 2-2 è nell'aria e, dopo appena sei minuti dal 2-1, i biancocelesti agguantano il pari con La Forgia. La squadra allenata da Catalano va a 33 punti, i cilentani a 22.



Trastevere-Città di Ciampino 6-1

Il Trastevere travolge il Ciampino imponendosi per 6-1 allo Stadium. Dopo il pareggio dello scorso turno contro l'Agropoli, la capolista del girone H segna ben 6 gol alla squadra di mister Santoni. Apre le marcature Massella al 19': dopo un gol annullato alla squadra di casa al 24', nella ripresa i ragazzi di mister Gardini si scatanano segnando al 50' con Mastromattei, al 59' con Paolacci, al 64' con Tajarol e all'83' e all'87'con Massella che segna una splendida tripletta. Gli ospiti firmano il gol della bandiera al 56' con Blandino.



Cynthia-Bisceglie 1-3

Il Bisceglie batte la Cynthia al Comunale di Genzano per 3-1 e si conferma secondo in classifica del girone H. La partita entra subito nel vivo quando al 12' viene esplulso D'Ambrosio nella squadra di casa. Appena due minuti dopo arriva il primo gol del Bisceglie, realizzato da Partipilio. La Cynthia reagisce e accorcia le distanze al 25' grazie al gol di Mancini: i nerazzurri non ci stanno e 34' Lattanzio firma il gol del 1-2. Nella ripresa la Cynthia crolla e Risolo al 65' segna il gol del definitivo KO per i ragazzi di mister Raggi.



Francavilla-Nocerina 0-3

Il Francavilla crolla in casa contro la Nocerina perdendo per 3-0. Gli ospiti passano in vantaggio al 19' grazie a uno splendido gol di De Iulis, poco meno di dieci minuti più tardi Papini segna il secondo gol della Nocerina. La terza rete per i Molossi arriva ad inizio ripresa, al 48' con Girardi (che segna dal dischetto il gol del definitivo 0-3). La Nocerina riscatta la brutta prestazione del turno scorso contro il Nardò e si porta a quota 50 in classifica.



Potenza-Herculaneum 0-0

Termina a reti inviolate la partita del Viviani tra Potenza e Herculaneum. Al 22' la squadra di casa scheggia la traversa con Guita che colpisce di testa su cross di Cioffi: nella ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte ma nessuno riesce a segnare. L'Herculaneum e il Potenza si ritrovano rispettivamente 13esimi e 14esimi in classifica con un solo punto di distacco e sono in piena zona playout.



San Severo-Anzio 2-1

Vittoria importantissima del San Severo che si impone per 2-1 sull'Anzio. Al 10' Di Federico segna il primo gol del match, facendo esultare i tifosi di casa: al 21' Lobosco firma il secondo gol del San Severo, che dunque chiude la prima frazione di gioco in vantaggio di due reti. Nella ripresa l'Anzio prova a reagire ma segna solo al 92' il gol della bandiera con Catalano. San Severo che fa un balzo in classifica scavalcando sia Potenza che Herculaneum, portandosi a quota 30 punti.



Gelbison-Picerno 0-1

Colpaccio del Picerno che batte la Gelbison per 1-0 al Morra. Nella prima frazione di gioco sono gli ospiti ad attaccare a testa bassa, mettendo la Gelbison in difficoltà in un paio di occasioni. Nella ripresa la squadra di casa sfiora il gol al 67', ma Patania con una splendida doppia parata nega l'esultanza alla Gelbison. All'81' è Di Senso a segnare il gol del definito 0-1 per il Picerno, che conquista tre punti preziosissimi salendo al nono posto in classifica.



Gravina-Madrepietra Daunia 3-0

Il Gravina sconfigge con un rotondo 3-0 la Madrepietra Daunia: apre le marcature al 23' Picci, che pochi minuti dopo raddoppia al 30' dal dischetto. La Madrepietra tenta di reagire inutilmente ad inizio ripresa, ma la superiorità della squadra di casa è evidente: al 73' Vacca sigla il terzo gol del match. Gravina che scavalca il Nardò in classifica e si porta a quota 44 punti, mentre la Madrepietra rimane a forte rischio retrocessione.



Nardò-Vultur Rionero 0-0



Secondo pareggio di fila per ilche non riesce a battere ilin casa. Dopo una prima frazione di gioco senza nessuna sostanziale occasione, nella ripresa il Nardò attacca la Vultur con più. La Vultur si difende bene e non concede niente ai padroni di casa e la partita finisce con un giusto 0-0, visto l'equilibrio dimostrato in campo. Il Nardò scende al quinto posto in classifica, scavalcato dal Gravina, mentre la Vultur si conferma decima in classifica con gli stessi punti di Picerno e Francavilla.