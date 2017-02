Serie D 2016-17, 25a giornata Girone G: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE G: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Nuorese-Foligno 3-0 a tavolino



Sansepolcro-Trestina 2-2 (sabato)

Si salva in extremis il Sansepolcro, che riacciuffa il Trestina nei minuti finali. Ridolfi e il rigore di Liurni portano avanti gli ospiti senza che gli aretini diano segni di vita e l'intervallo arriva come una liberazione. La reazione non sembra arrivare neanche nella ripresa, ma De Santis e Mortaro, a cavallo dell'80° minuto, siglano l'insperata rimonta, resa ancor più difficile dall'inferiorità numerica. Il Trestina spreca anche un calcio di rigore con Saleppico e i rimpianti per una vittoria che avrebbe allontanato la zona playout crescono a dismisura. Il Sansepolcro si conferma a metà classifica.



Arzachena-Rieti 1-0

Big match di giornata, tra Arzachena e Rieti (la seconda e la prima in classifica). La partita termina 1-0 a favore dei padroni di casa grazie al 15° gol in campionato di Sanna al 79' ma l'incontro è molto bloccato e tattico: soprattutto nel primo tempo dove le due squadre si studiano. L'Arzachena dunque blocca il filotto di vittorie del Rieti (che era arrivato a tre consecutive) e si porta solamente a -1 dal primo posto.



Avezzano-San Teodoro 2-2

Termina 2-2 la partita tra Avezzano e San Teodoro: padroni di casa che forse entrano in campo troppo rilassati (infatti sfumato l'obiettivo playoff) al contrario il San Teodoro necessita di una vittoria per uscire dalla zona playout e infatti mette subito in campo grande grinta. Gli ospiti passano subito in vantaggio al 4' con gol del capitano Ibba e gestiscono il punteggio fino al 72' quando addirittura trovano il raddoppio con gol del solito Puntoriere; a questo punto la partita sembra poter terminare con i 3 punti per il San Teodoro ma l'Avezzano con grande orgoglio riesce a pareggiare in pochi minuti grazie alle reti di Menna e Assisi (seconda rete consecutiva).



Città di Castello-Monterosi 0-3

Termina 0-3 la partita tra Città di Castello e Monterosi: partita senza storia, con gli ospiti che passano subito in vantaggio al 15' con il capocannoniere Pippi (16° gol in campionato) e raddoppiano al 17' con l'ex Lazio Matuzalem. Padroni di casa che non riescono mai a reagire e addirittura subiscono la rete dello 0-3 finale al 62' con Sivilla. Ospiti che tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e si rilanciano al terzo posto in classifica (a -1 dal secondo e a -2 dalla vetta), Città di Castello sempre più in crisi con sole due vittorie in campionato e l'incubo della retrocessione sempre vivo.



Flaminia-Latte Dolce 1-1

Si conclude 1-1 la partita tra Flaminia e Latte Dolce: si risolve tutto nel primo tempo, padroni di casa che passano subito in vantaggio al 3' con il 9° gol in campionato di Cardillo e ospiti che pareggiano al 20' con autogol di Battaiotto. Secondo pareggio consecutivo per il Flaminia che si tiene a distanza dalla zona playout. Il Latte Dolce infila il terzo risultato utile consecutivo e si porta a -4 dalla zona salvezza. Albalonga-Muravera 3-1

3-1 il finale tra Albalonga e Muravera: i padroni di casa confermano il loro grandissimo momento di forma, al contrario del Muravera che invece non riesce più a far punti (quinta sconfitta consecutiva e zona salvezza molto lontana). Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con gol di Clovis ma nella ripresa l'Albalonga sfodera il suo talento offensivo e ribalta il risultato grazie alle reti di Giannone, Traditi e Pintori. Padroni di casa che salgono al quarto posto a -3 dalla vetta.



Lanusei-Ostiamare 0-2

Finisce 0-2 la partita tra Lanusei e Ostiamare: Padroni di casa sempre più in crisi, quarta sconfitta consecutiva (salvo il 3-0 a tavolino contro il Foligno) e margine sulla zona playout che si riduce a 4 punti. L'Ostiamare passa in vantaggio al 25' con Vano e raddoppia al 47' con Roberti: i padroni di casa provano a reagire ma il portiere dell'Ostiamare Quattrotto nega la gioia del gol in tutte le occasioni. Ostiamare che resta sempre in corsa per un posto ai playoff e si porta a -1 dall'Aquila.



Torres-L'Aquila 1-1



Si conclude 1-1 la partita tra Torres e L'Aquila: dopo un primo tempo molto equilibrato sono i padroni di casa che passano in vantaggio, al 67' arriva il pareggio. Nel finale sono gli ospiti a sfiorare il gol con una clamorosa traversa colpita all'86'. La Torres infila il secondo pareggio consecutivo e resta aggrappato alla zona playoff, occupando l'ultimo posto disponibile: L'Aquila che allunga a +2 sulla zona retrocessione.