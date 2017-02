Serie D 2016-17, 25a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Riposa: Monticelli



Alfonsine-Pineto 1-2

Sconfitta pesantissima per l'Alfonsine che perdendo lo scontro diretto con il Pineto può dire addio ai sogni di salvezza diretta. I padroni di casa passano in svantaggio poco prima della fine del primo tempo per mano di Esposito, per poi subire la seconda rete al 58' da Ciarcelluti. A nulla serve il gol nel finale di Tosi: il Pineto resta quindi in corsa per la salvezza diretta, sono solo tre i che lo separano dal Campobasso.



Castelfidardo-Romagna Centro 0-1

E' un gol che pesa tantissimo quello siglato da Ferri all'81', che consegna vittoria e tre punti al Romagna Centro. Gli ospiti adesso sono sopra al Campobasso in classifica e possono respirare un po' di tranquillità. E' invece nerissima la situazione del Castelfidardo che si vede rosicchiare un punto dalla Civitanovese e quindi vede avvicinarsi l'ultima posizione della classifica, che significa retrocessione diretta.



Jesina-Sammaurese 1-0

Grande colpo casalingo della Jesina, che ferma la corsa della Sammaurese grazie al rigore realizzato da Shiba alla fine della prima frazione di gioco. La squadra marchigiana si allontana quindi dalla zona retrocessione, mentre i romagnoli vedono scappare le avversarie per i playoff, pagando ancora una volta la scarsa vena realizzativa che li affligge da inizio campionato.



Fermana-Olympia Agnonese 2-1

Ennesima prova di forza della capolista Fermana, che va in svantaggio contro l'Olympia Agnonese ma riesce comunque a ribaltarla grazie all'ottima prestazione di Molinari, autore della doppietta decisiva. Non serve a nulla il rigore siglato dal solito Margarita ad inizio match. I gialloblù volano a +7 sulla Vis Pesaro e fanno un grande passo verso la Lega Pro.



San Nicolò-Campobasso 2-0

Continua il buon momento del San Nicolò a cui basta mezz'ora di gioco per sbarazzarsi del Campobasso. I padroni di casa passano subito in vantaggio con il gol Bisegna, seguito venti minuti dopo da Stivaletta. I lupi provano a riaprire il match ma quando hanno l'occasione perfetta, Fioretti si fa parare il rigore da Ciotti. Per il Campobasso questa è la prima sconfitta da quando Silva si è seduto sulla panchina.



San Marino-Matelica 2-0

Altra vittoria a sorpresa in questa giornata. Il San Marino sfrutta bene il fattore casalingo e batte con un secco 2-0 il Matelica cogliendo l'ottavo risultato utile consecutivo. Questa striscia positiva ha consentito ai titani di uscire dalla zona retrocessione e di costruirsi un margine di quattro punti sull'ultima posizione dei playout. Al contrario, i gol di Buonocunto e di Baldazzi costringono ad un nuovo stop il Matelica che spreca l'occasione di sopravanzare la Vis Pesaro e vede avvicinarsi il San Nicolò.



Civitanovese-Recanatese 1-1

Nello scontro diretto per la salvezza è la Recanatese ad uscire con le ossa parzialmente rotte. I giallorossi sprecano l'occasione di allontanarsi dall'ultimo posto buttando via il vantaggio siglato da Mordini ad inizio secondo tempo. Alla Civitanovese va il merito di non essersi arresa dopo lo svantaggio trovando il gol con Baiata, anche se nel finale poteva fare di più sfruttando la superiorità numerica data dall'espulsione di Sartori.



Vastese-Vis Pesaro 3-0



Rotonda vittoria dellache si riavvicina alla zona playoff e dà una grande mano alla Fermana nella lotta per la Lega Pro. Sotto i gol dicade la, che ora si trova a -7 dalla vetta e con due squadre alle calcagna pronte a superarla.