Serie D 2016-17, 25a giornata Girone C: risultati, marcatori e cronaca

Mestre-Unione Feltre 1-0

La capolista Mestre si riprende subito dallo scivolone del turno scorso e torna alla vittoria. Ci vuole un po' per avere la meglio sull'Union Feltre, ma per gli arancioneri la parola ansia non esiste e, alla fine, il gol arriva. Come volevasi dimostrare. Bussi regala l'ennesima vittoria che questa volta ha un sapore davvero speciale, perché si tratta dell'ultima lontana da casa: lo stadio Baracca aspetta i propri eroi e, se giocando al Panisi di Mogliano Veneto il rendimento è stato questo, chissà cosa combineranno nel proprio impianto.



Abano-Legnago 1-0

Dopo lo stop con l'Union Feltre, l'Abano torna a prendersi i tre punti. I neroverdi premono subito sull'acceleratore mettendo pressione agli ospiti e provandoci in tutti i modi, ma la difesa veronese regge all'urto fino al 70' quando Pagan riesce a battere Belogravic. Nel finale gli ospiti rimangono in dieci e le speranze di pareggio si infrangono sul triplice fischio del signor Sicurello.



Campodarsego-Vigontina 4-1

Partita senza storia al Gabbiano, i padroni di casa fanno un sol boccone della Vigontina. Dopo soli 3 minuti il Campodarsego è in vantaggio con Beccaro, e all'intervallo si va negli spogliatoi sul 2-0 grazie al gol di Aliu. Il gol in apertura di tempo di Pregnolato sembra poter ridare senso alla gara, ma ci pensa Lauria a chiudere il discorso. Due minuti più tardi D'Apollonia si iscrive al tabellino marcatori segnando il 4-1.



Tamai-Calvi Noale 1-3

Continua l'andamento altalenante del Tamai, che dopo due vittorie consecutive ricade in una prestazione non proprio rassicurante, perdendo 1-3 con la Calvi Noale. I padroni di casa, mai in partite, riescono a tenere per quaranta minuti ma capitolano nel finale di tempo (Magrassi fa lo 0-1). Nel secondo tempo si aggiungono Chin al 73' e Fantinato all'80': Il gol dopo un minuto di De Poli vale solo per le statistiche.



Triestina-ArzignanoChiampo 1-0

Assedio, è questa la parola che descrive meglio l'andamento della gara del Rocco. La Triestina ci prova più volte a scardinare la difesa gialloazzurra dell'Arzignano, ma trova davanti a sé un Salsano spettacolare. Il portiere ospite ingaggia una sfida personale col bomber alabardato Franca, parando quasiasi suo tentativo, ma a otto minuti dal temine l'attaccante si prende la rivincita su punizione: gol e altri tre punti per la Triestina.



Montebelluna-Carenipievigina 2-1

I padroni di casa del Montebelluna vincono il derby trevigiano, battendo 2-1 il Carenipievigina. Continua il momento felice del Montebelluna che negli ultimi sette turni ha dovuto inchinarsi solo davanti alla capolista, togliendosi anche alcune soddisfazioni come la vittoria contro il Campodarsego e la Virtus. Monte in vantaggio al 41' con Fasan e ospiti che ripondono in una manciata di minuti con Perna; l'equilibrio rimane per quasi tutta la ripresa, ma all'85' Soncin dal dischetto regala un altro sorriso ai suoi.



Belluno-Altovicentino 1-0

Ci vuole un calcio di rigore per rompere l'equilibrio che regna tra Belluno e Altovicentino. Dagli undici metri Corbanese non si fa pregare e regala un'altra vittoria ai gialloblù, che dunque vanno a punti da sei turni consecutivi (scalando lentamente la classifica). Per L'Alto un'altra sconfitta, la quinta consecutiva e una classifica che non ammette ulteriori passi falsi.



Vigasio-Este 1-1

Succede tutto nel primo tempo tra Vigasio e Este: ospiti in vantaggio in apertura con Munaretto che al 13' batte Vencato e locali che pareggiano i conti in poco più di dieci minuti con Guccione al 25'. Nella ripresa accade poco e la partita scivola lentamente verso il 90' senza particolari emozioni.



Virtus Vecomp-Cordenons 0-0



Finisce con un pareggio senza reti la gara tra: pochissime le emozioni scaturite da una gara in cui il pari è il risultato sicuramente più corretto. Padroni di casa che tengono il pallino del gioco ma che costruiscono davvero poco vicino alla porta di, che è comunque pronto nelle occasioni più pericolose. Seconda uscita deludente dei padroni di casa dopo la sconfitta 3-0 con ildel turno scorso.