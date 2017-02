Serie D 2016-17, 25a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Pro Patria-Pontisola 0-1

Un gol di Joelson ad inizio secondo tempo guasta la festa della Pro Patria (in settimana i bustocchi hanno festeggiato 98 anni) e fa sorridere il Pontisola. I ragazzi di Bonazzi collezionano la seconda sconfitta consecutiva e vedono avvicinarsi la Virtus Bergamo, distante solamente due lunghezze. Sale invece a 40 punti il Pontisola, il cui sogno playoff non è ancora sopito.



Caravaggio-Seregno 3-3

Girandola di emozioni tra Caravaggio e Seregno, con i brianzoli che passano in vantaggio alla mezz'ora con Cardinio ma si lasciano recuperare da De Angelis a fine primo tempo. Garcia ad inizio ripresa riporta avanti gli ospiti ma Careccia e Crotti firmano la rimonta nell'arco di due minuti. In piena zona Cesarini, però, ci pensa Moretto a griffare il 3-3 con cui si conclude il match. Un pareggio inutile per le due formazioni che salgono entrambe a 38 punti, con 10 lunghezze da recuperare per poter ambire alla zona playoff.



Cavenago Fanfulla-Monza 1-2

Il Monza si complica la vita nel finale ma porta a casa l'ennesima vittoria stagionale. La capolista del girone vince a Lodi contro il Cavenago Fanfulla per 2-1: gli ospiti chiudono la prima frazione avanti 2-0 grazie a Palazzo e D'Errico. Il rigore di Spiranelli dà qualche speranza ai ragazzi di Solimeno ma è troppo tardi. Il Monza sale a 64 punti (+10 sulla Pergolettese) mentre il Cavenago Fanfulla resta ultimo a quota 16.



Ciserano-Ciliverghe Mazzano 1-5

Quarta vittoria nelle ultime cinque per il Ciliverghe Mazzano che approfitta del passo falso della Pro Patria per agguantare in solitaria il terzo posto in classifica. I ragazzi di Filippini vincono 5-1 contro il Ciserano al termine di una partita controllata dall'inizio alla fine. Il Ciliverghe passa in vantaggio con Bertazzoli al 3' e raddoppia alla mezz'ora con Mozzanica; il Ciserano prova a riaprire il match con Ghisalberti ma Chinelli, Bertazzoli e Ragnoli rendono la vittoria del Ciliverghe più imponente.



Levico Terme-Lecco 1-2

Quarta vittoria nelle ultime cinque per il Lecco che batte il Levico Terme e si allontana sempre più dalle zone calde della classifica. I blucelesti passano in vantaggio con Ronchi al 47' ma Tobanelli, di testa, trova il pareggio all'ora di gioco. Quando il match sembra indirizzato verso l'1-1 ci pensa Djibo a firmare il gol vittoria, regalando un altro successo ai ragazzi di Bertolini. Il Lecco si porta a 23 punti agganciando lo Scanzorosciate mentre il Levico resta penultimo.



Olginatese-Pergolettese 0-2

La Pergolettese da trasferta corre forte ma il Monza fa un altro campionato: i gialloblù ottengono il terzo successo consecutivo lontano dal Voltini battendo 2-0 l'Olginatese grazie ai gol di Bodini e Dimas ad inizio ripresa. I ragazzi di Curti salgono a 54 punti, consolidando la seconda posizione alle spalle del Monza che viaggia spedito verso la promozione diretta in Lega Pro.



Scanzorosciate-Darfo Boario 0-3

Terza sconfitta nelle ultime quattro per lo Scanzorosciate che viene superato in casa dal Darfo Boario per 3-0. Dopo un primo tempo equilibrato, i camuni sbloccano la partita con il gol di Panatti e consolidano la vittoria con la doppietta nel finale di Zanardini. I ragazzi di Del Prato raggiungono quota 36 punti, cristalizzando di fatto la salvezza. Discorso diverso per lo Scanzorosciate che dovrà lottare fino all'ultimo per poter restare nella categoria.



Grumellese-Virtus Bolzano 1-2

Colpo esterno della Virtus Bolzano che batte la Grumellese in trasferta e alimenta le proprie speranze di salvezza. I ragazzi di Lomi passano in vantaggio alla mezz'ora con il gol dell'ex Lecce Bustamante. I giallorossi pareggiano ad inizio ripresa con Bahirov ma ci pensa Majdi a spostare definitivamente l'ago della bilancia a favore dei bolzanini. La Virtus aggancia l'Olginatese a 22 punti mentre la Grumellese resta tranquillamente a metà classifica con 32.



Virtus Bergamo-Dro 3-1



Si interrompe la mini-striscia negativa della. Dopo aver racimolato due punti nelle ultime tre, i bergamaschi ritrovano il successo in rimonta contro il, passato in vantaggio alla mezz'ora con la rete di. Nella ripresa si scatenache prima serve l'assist per il pareggio di Porcino e poiil 2-1 al 64', al termine di un'azione personale. Il 3-1 arriva nel finale conche, servito ancora una volta da Morosini, batte Chimini. Lasale a 48 punti e mette nel mirino la, ferma a 50. Resta a 27, invece, ilche mantiene quattro punti di vantaggio rispetto alla zona playout.