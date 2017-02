Serie D 2016-17, 24a giornata Girone F: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE F: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Campobasso-Vastese 2-1

Fondamentale vittoria del Campobasso che si allontana ulteriormente dalla zona rossa della classifica, andando a più sei punti sul Pineto tredicesimo. La doppietta di Martiniello consegna tre punti importantissimi ai lupi e allo stesso tempo condanna di fatto la Vastese alla permanenza in Serie D. Per la squadra abruzzese questa è la quarta sconfitta di fila e la vittoria manca ormai da sette partite, troppo per una squadre che punta ai playoff.



Monticelli-Fermana 2-3

Non doveva essere un impegno così improbo il match di Monticelli per la Fermana, ma il terreno del Villa San Filippo si rivela pieno di insidie e trappole per i gialloblù. La squadra di casa passa con il gol di Iotti al 10', ma il vantaggio dura appena cinque minuti perchè ci pensa Molinari a riportare in parità la gara. Passano altri dieci minuti e la capolista supera con il gol di Petrucci, ma il Monticelli non molla e al 66' trova il pareggio con Negro su punizione. Solo la sfortuna toglie un buon punto ai padroni di casa che a tre minuti dalla fine capitolano a causa dell'autorete dello stesso Negro.



Olympia Agnonese-Jesina 3-1

Fondamentale vittoria dell'Olympia Agnonese, che con questi tre punti resta attaccata al treno playoff (di cui ora rappresenta l'ultimo vagone). La partita inizia male per i padroni di casa che vanno in svantaggio a causa del gol del solito Shiba, ma purtroppo per la Jesina oggi in campo c'è un Margarita in forma eccezionale. L'attaccante dell'Agnonese prima pareggia giusto un minuto prima dell'intervallo poi, nel secondo tempo, ribalta il match con due gol nel giro di tredici minuti.



Pineto-Castelfidardo 0-1

Altra fondamentale vittoria di questa giornata. Il gol di Montagnoli regala tre punti pesantissimi al Castelfidardo, che resta agganciato al treno playout togliendosi dall'ultimo posto ora occupato dalla Civitanovese. La vittoria esterna sul campo del Pineto rappresenta il momento da cui poter ripartire per la lotta alla salvezza, i padroni di casa devono invece ritrovare al più presto la vittoria o rischiano di vedersi risucchiati sempre più in basso nella classifica.



Recanatese-San Marino 0-2

Si ferma contro il San Marino la striscia positiva della Recanatese. I padroni di casa capitolano sotto i gol di Olcese e Buonocunto che lanciano verso una salvezza tranquilla la squadra dello stato sammarinese. La sconfitta per la squadra della città di Leopardi è invece un brutto segnale, le ultime partite avevano fornito delle certezze ai giallorossi che ora potrebbero venire a mancare.



Romagna Centro-San Nicolò 1-1

Brutto stop del San Nicolò, che si ferma sul campo del Romagna Centro e vede allontanarsi il terzo posto ora occupato dal Matelica. Al gol del vantaggio di Chiacchiarelli risponde Tosi al 62' che regala un punto d'oro ai propri compagni di squadra (che ora hanno un vantaggio di tre punti sulla zona playout).



Sammaurese-Alfonsine 2-1

Grande prova di forza della Sammaurese, che nonostante l'inferiorità numerica recupera il gol di svantaggio all'Alfonsine e poi ribalta la partita negli ultimi minuti di gara. Alla mezz'ora del primo tempo apre le danze Salomone su calcio di rigore, ma nel secondo tempo arriva prima il pari di Bonandi, poi l'espulsione di Lombardi ristabilisce la parità numerica e successivamente la seconda rete dell'attaccante giallorosso consegna la vittoria ai padroni di casa.



Vis Pesaro-Civitanovese 3-0

Terza vittoria di fila della Vis Pesaro, che dopo San Nicolò e Castelfidardo batte anche la Civitanovese. L'impegno è uno dei più semplici che può offrire il campionato, ma i pesaresi sono bravi a non sottovalutare il pericolo e a chiudere la partita nel secondo tempo grazie alla tripletta di un magnifico Costantino che si va a prendere anche la testa della classifica marcatori. I biancorossi ora sono in seconda posizione in attesa di recuperare il loro turno di riposo, ma assieme al Matelica sono gli unici a poter strappare la promozione diretta dalle mani della Fermana.