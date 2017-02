Serie D 2016-17, 24a giornata Girone D: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE D: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Scandicci-Poggibonsi 2-0

Affonda nelle sabbie mobili il Poggibonsi, perdente nello scontro con lo Scandicci (2-0). Sono sette le sconfitte per la squadra di Mosconi nelle ultime sette giocate, con solamente quattro goal all'attivo. La vittoria dello Scandicci matura tra i minuti 68 e 70 con le marcature di Vinci prima e di Muscas poi. Sono fondamentali i tre punti per il tecnico Brachi che vede la sua squadra avvicinarsi prepotentemente alla zona playoff.



Correggese-Imolese 1-2

Continua la stratosferica marcia della capolista Imolese (1-2 ai danni della Correggese) che mantiene la vetta della classifica e porta a tredici la striscia di risultati utili consecutivi (non perde dallo scorso novembre). Nel big match della 24' giornata gli imolesi vanno subito avanti per due reti a zero nella prima frazione (10' Ambrosini e 18' Ferretti S.). Al 54' Bovi riapre il match ma l'ineccepibile tattica di mister Baldini permette ai suoi di conservare il risultato e mantenere la prima posizione.



Fiorenzuola-Delta Rovigo 0-1

Dopo la convincente vittoria dell'andata (3-1 in casa propria) basta il minimo sforzo al Delta Rovigo per sconfiggere il Fiorenzuola (finisce 0-1 con il goal di De Anna al 63'). Rimane invariata la distanza dalla capolista Imolese, ad una sola lunghezza. Prestazione generosa per il Fiorenzuola che però non riesce a rialzarsi dopo le ultime prestazioni poco convincenti (solamente quattro punti nelle ultime sette partite).



Mezzolara-Colligiana 2-2

Goal ed emozioni nel 2-2 tra Mezzolara e Colligiana allo stadio Comunale di Budrio. In vantaggio gli ospiti al 48' con il rigore di Crocetti, vanificato dal pareggio immediato del Mezzolara firmato Galeotti. Al 60' i biancoazzurri di Alberti volano sul 2-1 con la rete di Quesada ma è nuovamente Crocetti a regalare l'immensa gioia del pari a tempo praticamente scaduto. Stessi punti per Mezzolara e Colligiana, che continua la sua eccellente risalita.



Pianese-Ravenna 2-2

Un punto a testa per Pianese (peggior difesa) e Ravenna, che mettono in scena un match ricco di goal e di colpi ad effetto (2-2 il risultato finale). Avanti i ravennati di mister Antonioli con Selleri al 18'; risposta immediata della Pianese un minuto dopo con Golfo. Ribalta la situazione la squadra bianco-nera con il rigore di Mammetti in finale di primo tempo, ma al 91' tocca al Ravenna sorprender la Pianese: il guizzo di Lelj decreta il 2-2 finale.



Virtus Castelfranco-Adriese 3-0

Importantissima la vittoria del Castelfranco che sovrasta l'Adriese per 3-0 e ne interrompe la buona striscia di risultati utili consecutivi. Chiude il discorso partita già in avvio di gara la Virtus con Mezgour al 6' e Martino al 12'. La reazione ospite fatica ad arrivare e così è il Castello a gioire con la rete del 3-0 siglata Signorino. La Virtus va a soli due punti dall'ipotetica salvezza.



San Donato-Lentigione 1-2

Risponde colpo su colpo il Lentigione di Zattarin, corsaro anche a San Donato dopo le ultime tre vittorie consecutive. La vittoria per 1-2 in casa del San Donato gli permette così di mantenere il secondo posto ad un solo punticino dall'Imolese. Tutte nella prima frazione le marcature: apre Marijanovic al 19' e pareggia i conti Regoli al 34' per i ragazzi di Fusci. Decisivo il rigore di Rocco al minuto 42. Si ferma qui l'ottimo filotto di risultati in casa San Donato.



Rignanese-Castelvetro 1-0

Dopo due sconfitte torna a gioire la Rignanese, vittoriosa per 1-0 contro un avversario ostico come il Castelvetro (miglior attacco). Decisivo in avvio di gara al minuto 11 Meucci abile a sfruttare un disimpegno non perfetto di Chiriac. Per gli ospiti la spettacolare rovesciata di Nodari al 18' fa gridare al goal, ma è il palo a salvare l'ormai battuto Cosentino. La Rignanese potrebbe raddoppiare nella ripresa, ma non concretizza.



Ribelle-Sangiovannese 1-0



